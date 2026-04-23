"1시간 동안 75회 거부"에도 무죄 확정된 성폭력 사건, 재판소원 청구

큰사진보기 ▲23일 오전 서울 종로구 헌법재판소 앞에서 폭행, 협박, 최협의설을 이유로 무죄 판단된 '동의없는 성폭력' 재판소원 진행 기자회견이 열렸다. ⓒ 김화빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 오전 서울 종로구 헌법재판소 앞에서 폭행, 협박, 최협의설을 이유로 무죄 판단된 '동의없는 성폭력' 재판소원 진행 기자회견이 열렸다. ⓒ 김화빈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲23일 오전 서울 종로구 헌법재판소 앞에서 폭행, 협박, 최협의설을 이유로 무죄 판단된 '동의없는 성폭력' 재판소원 진행 기자회견이 열렸다. ⓒ 김화빈 관련사진보기

1시간 동안 75회 이상 거부의사를 표했음에도 무죄가 확정된 성폭력 사건의 재판소원이 제기됐다.재판소원은 법원 확정 판결이 헌법상 국민 기본권을 침해했을 때, 헌법재판소가 헌법소원심판 청구에 따라 판결을 취소하는 제도다.6개 여성·인권단체로 구성된 '동의없는 성폭력 재판소원 공동대책위원회'는 23일 오전 서울 종로구 헌법재판소 앞에서 기자회견을 열고 "피해자가 1시간 동안 75회 이상의 명시적 거부의사 표시를 했음이 객관적 증거로 확인됨에도 (법원은) '피해자의 저항이 부족했다'는 낡은 잣대로 가해자에게 면죄부를 줬다"며 "헌법재판소법 제68조 제3항에 따라 피해자를 대리해 재판소원을 제기한다"고 밝혔다.단체에 따르면, 이 사건 피해자의 거절 의사는 법정을 통해 확인됐으나 이른바 '최협의설'에 따라 1·2심에서 무죄가 선고됐다. 검찰은 피해자의 요청에도 상고하지 않았다. 최협의설은 강간죄 등의 범위를 매우 좁게 해석하는 것으로, 형법상 강간죄(형법 297조)가 성립하려면 '폭행 또는 협박'이 전제돼야 한다. 즉 피해자가 강하게 저항해야 가해자의 폭행 또는 협박도 인정되는 것이다.오지원 변호사(피해자 법률대리인단장)는 "이 사건은 기억의 싸움이 아니다"라며 "당시 상황이 담긴 1시간가량의 녹음파일과 녹취록 속 피해자의 입에선 수십 번의 명확한 거절이 나왔다"고 말했다.이어 "(그러나) 재판부는 피해자의 명확한 거절보다 가해자가 마음대로 추측한 (피해자의) '내심의 의사'에 면죄부를 줬다"며 "법원이 강간죄 사건에서 피해자에게 명시적 의사에 반하는 내심이 있을 수 있다고 전제하면, (피해자로 하여금) 가해자가 오해하지 않을 정도로 위험을 무릅쓰고 저항하라고 요구하는 것"이라고 꼬집었다.오 변호사는 "법원의 이러한 무죄 판단은 강간죄의 폭행·협박에 대한 최협의설을 적용한 결과"라며 "대법원은 2023년 전원합의체 판결을 통해 강제추행죄에서 최협의설을 폐기했다. 그런데 왜 더 중대한 신체 침해인 유사강간 사건에서 (법원은) 여전히 '피해자에게 죽을 힘을 다해 저항했음'을 증명하라고 요구하는가"라고 따져물었다.그러면서 "사법부는 폐기된 정조관념에 기초한 최협의설을 고수해 국가 보호 의무를 저버렸고, 검사는 '상고심의위원회 소집이 어렵다'는 이유로 상고하지 않았다"며 "피해자는 대법원 판단을 받을 기회조차 잃었으므로 남은 마지막 구제수단은 재판소원뿐"이라고 강조했다.피해자는 단체에 보낸 입장문을 통해 "피해자의 거부가 판결문에 명시된 사건에서조차 '오해 가능성'이 피고인의 무죄 근거가 된다면, 피해자의 말은 도대체 무엇으로 더 증명되어야 하나"라며 "피고인이 제 거부 의사를 정확하게 파악하지 못한 것은 '오해'가 아닌 제 말을 '무시'했기 때문"이라고 말했다.이어 "법원은 제가 저항해 겨우 피고인의 행동을 멈추게 한 것을 피고인이 '강제로 할 의사가 없었다는 증거'로 보았다"며 "(사건 당시) 저의 거부의사는 분명히 존재하는데, 왜 법 앞에서는 거부 의사로 해석되지 않는가"라고 반문했다.그러면서 "헌법재판소에 간곡히 부탁드린다"며 "피해자의 거부 의사가 가해자의 논리로 재해석되지 않도록, 어느 재판부를 만나는지로 피해자의 운명이 결정되지 않도록 (해달라)"고 강조했다.이번 대책위에는 민주사회를위한변호사모임 여성인권위원회, 장애여성공감 성폭력상담소, 탁틴내일, 천주교성폭력상담소, 한국성폭력상담소, 한국여성의전화가 참여했다.