광주 양림동의 밤 '인디 선율'에 물든다

큰사진보기 ▲양림인디 포스터. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

AD

광주광역시는 '양림인디' 공연을 시작으로 '양림권역 마을투어 활성화 사업'을 본격적으로 추진한다고 25일 밝혔다.이번 사업은 국립아시아문화전당(ACC)과 연계한 양림권역 근대역사문화 거점벨트 조성의 하나로, 4월 말부터 12월까지 이어진다.양림동의 근대 역사·문화 자원과 고유한 문화공간을 적극적으로 활용해 방문객들의 발길을 붙잡고 지역 관광에 활력을 더할 계획이다.▲정기 라이브 공연 '양림인디' ▲배우와 함께하는 연극형 투어 ▲광주비엔날레 연계 프로그램 등을 마련해 양림동만의 차별화된 매력을 선보인다.'양림인디'는 양림동이라는 공간적 특성을 반영한 정기 공연이다. 인디 뮤지션들이 양림동 곳곳을 무대 삼아 소규모 라이브 공연을 펼치며, 관객들에게 지역 특유의 문화적 감성을 오롯이 전한다.공연은 12월까지 매달 마지막 주 토요일 오후 6시(예정)부터 약 80분간 진행된다. 회당 50여 명의 관객이 참여하는 소규모 무대로 꾸며진다.인디밴드 '12BH(원투비하이)'가 나서는 첫 공연은 25일 오후 6시 양림동 호랑가시나무아트폴리곤에서 열린다. 이미 50석 전석이 매진돼 '양림인디'에 대한 높은 관심을 입증했다.9월부터는 연극형 투어와 광주비엔날레 연계 프로그램을 선보인다.연극형 투어는 기존의 단순 해설형 투어와 달리 양림동을 무대로 배우들이 등장해 마을의 역사와 이야기를 연기하는 체험형 관광 프로그램이다.광주비엔날레 연계 프로그램은 전시 기간에 맞춰 본 전시관과 국립아시아문화전당(ACC), 양림동 일대의 파빌리온을 잇는 전시 투어다. 전문 안내원(도슨트)의 해설을 더해 수준 높은 관람 기회를 제공한다.시는 이 사업을 통해 양림동의 역사 자원을 새로운 관광 브랜드로 육성하고, '양림인디'가 광주를 대표하는 문화콘텐츠로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.라이브공연 관련 정보는 '양림인디' 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.