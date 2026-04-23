"운동하면 인생이 활기차고 장수하게 되죠"

큰사진보기 ▲박선경박선경 운동사. 노원 중계평생건강관리센터 ‘건강올리GO’ 프로그램을 통해 시니어를 위한 '호흡과 운동'의 중요성을 알리고 있다. ⓒ 임효준 관련사진보기

"스쿼트가 참 좋은 운동입니다만, 자세가 잘 안 잡히는 게 문제입니다. 특히 무릎 한쪽이 아픈 분들은 안 아픈 정도까지만 내려오시고 꾸준히 해주시면 좋아집니다."

큰사진보기 ▲건강올리고 프로그램건강올리GO 프로그램은 지난 3월 5일부터 4월 23일까지 8회 차로 식습관 개선과 만성질환 예방을 위한 4주 이론 및 4주 실습 운동 교육으로 구성해 진행됐다. ⓒ 임효준 관련사진보기

"운동을 하면 기분이 좋아집니다. 스트레스 해소와 각종 질병을 예방하고 신체 밸런스와 협응력이 향상돼 삶의 질이 높아지고 인생을 더욱 활기차게 생활하게 되어 장수하게 됩니다."

큰사진보기 ▲운동과 호흡박 운동사는 운동에 있어 호흡의 중요성을 가장 강조했다. ⓒ 박선경 관련사진보기

"운동에서 호흡이 가장 중요합니다. 스트레칭과 유산소 운동 시에 복식호흡을 하는데 들이마실 때 코로, 내실 때는 입으로, 유산소 운동 시에는 리듬감 있게 하시면 됩니다. 근력 운동 시 갈비뼈 양쪽에서 가운데로 모으는 느낌으로 배꼽을 척추로 붙이는 느낌, 마치 풍선 부는 기분으로 복압 내벽을 긴장을 늦추지 않고 호흡을 하면 됩니다."

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"동적 스트레칭으로 11자 뒷꿈치 들기, V자 뒷꿈치 들기, 무릎 굽혔다 펴기, 무릎 돌리기(좌우), 허리 앞으로 흔들기, 허리 앞뒤로 흔들기, 허리 돌리기, 몸통 돌리기, 팔 흔들기를 하면 됩니다."

"몸에 열이 나면 잘하고 있는 겁니다. 이제 ▲ V 뒷꿈치 들기, 와이퍼 뒷꿈치 들기 ▲ 한 발 앞으로 들기, 한 발 옆으로 들기, 한 발 뒤로 들기 ▲ 굿모닝 액서사이즈(허리를 곧게 편 채 상체를 앞으로 숙였다가 엉덩이 힘으로 올라오는 동작. 마치 인사하는 모습 같다고 굿모닝이라는 이름이 생김). 한 발 뒤로 들고 앞으로 숙이기, 와이드 스쿼트로 본 운동을 하면 됩니다."

"숙제 해오셨나요? 손 드시는 분 안 계시네요? (하하) 평소 때도 꾸준히 하셔야 합니다. 주 3일은 꼭 해주세요. 1일 운동하고 근육이 땡기면 다음날은 쉬고 다시 1일을 하는 식으로 꼭 해주세요."

큰사진보기 ▲정리운동박 운동사는 13가지 정적 스트레칭 설명과 함께 거북 목 문제도 앞쪽 근육을 늘여주면 도움이 된다며 시험을 보여주며 마무리 운동을 끝냈다. ⓒ 임효준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 더코리아저널,씨원뉴스에도 실립니다.

노원구 중계평생건강관리센터 운동사 박선경씨의 8회 차 마지막 실기교육이 있은 23일.중계평생건강관리센터 '건강올리GO' 프로그램을 시작한 것은 지난 3월 5일이었다. 1회를 시작으로 매주 목요일 오전 9시 30분부터 10시 30분 1시간, 4주 동안 식습관 개선을 위한 이론공부를 끝내고 다시 실습 운동 4회 마지막 날이다.박 운동사는 첫 만남에서 운동을 하면 좋아지는 50가지 이유를 이야기하며 참여자들에게 동기부여를 줬다. 특히 시니어라는 참여 대상들의 심리와 몸 상태를 고려해 절대로 무리 없는 몸 동작으로 운동의 중요성을 세심하게 표현했다.그는 누구나 숨은 코어 근육이 있다며 호흡을 마지막 내쉬고 갈비뼈 사이를 만져보게 하고 그 단단한 근육이 바로 '코어 근육'이라며 그 힘이 있어야 허리가 아프지 않다고 강조했다. 이어 운동의 순서로 준비운동, 본 운동, 정리운동 세 가지로 나눠 먼저 준비운동으로 ▲ 심박수 증가 ▲ 근육예열 ▲ 관절 순환 등 동적 스트레칭을 해야 한다고 말했다.본운동은 ▲ 근육강화 ▲ 호흡강화 등으로 유산소와 근력운동이 집중되고 마지막 정리운동은 ▲ 근육이완 ▲ 호흡정리를 통해 정적 스트레칭으로 마무리하면 된다고 밝혔다.시범 동작과 함께 참여자들은 따라해 보며 준비 운동만 익혔는데도 숨이 차진다.무리 없는 본 운동 이후 정리 운동도 꼼꼼히 시범을 보이면서 13가지 정적 스트레칭 설명과 함께 마무리 운동도 끝났다. 뒤돌아보니 매주 배운 몸 동작을 숙제로 내주며 일상 생활에서의 실천을 중요시 하는 그다.그는 코로나 때는 쉬었지만 5년 동안 '건강 올리GO' 프로그램을 운영해 오고 있다. 지역 주민을 위한 지자체 프로그램을 8주 동안 체험해보니 일상 생활에서의 '호흡과 운동'의 중요성을 다시 한번 떠올리게 됐다.한편, 노원구에서는 보건소 외에 월계, 공릉, 상계, 마들, 중계 등 5곳에 평생건강관리센터를 조성해 권역별로 운영하고 있다. 노원구 평생건강관리센터에서는 ▲ 혈압, 혈당, 콜레스테롤 등 대사증후군 관련 혈액 검사와 ▲ 복부둘레 측정 등 체성분 검사를 통해 이용자에게 자신의 건강 상태를 알려준다. 이후 건강검진 결과를 바탕으로 ▲ 보건 전문가와의 1:1 맞춤형 건강 상담이 진행된다.센터의 가장 큰 특징은 단발성 검진에 그치지 않고, 6개월 또는 12개월 단위의 사후 관리를 제공한다는 점이다. 특히 운동, 영양, 금연 등 생활 습관 개선을 위한 전문 프로그램이 함께 운영되어, 주민들이 스스로 건강을 관리할 수 있도록 돕고 있다.