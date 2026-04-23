서부발전, 재생에너지 전담조직 확대... 태안 중심 에너지전환 가속

큰사진보기 ▲충남 태안군에 위치한 한국서부발전(주) 본사 전경 ⓒ 신문웅)서부발전제공) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

한국서부발전이 재생에너지 전담 조직을 확대 개편하며 태안을 중심으로 한 에너지전환 사업에 속도를 낸다.서부발전은 23일 기존 1단 1실 4개 부서 체계였던 재생에너지사업단을 1단 2실 5개 부서로 확대하고, 전담 인력 30명을 보강하는 조직개편을 단행했다고 밝혔다. 이에 따라 재생에너지 사업 인력은 기존 131명에서 161명으로 늘어나며 사업 추진 역량이 한층 강화됐다.이번 조직개편은 정부의 에너지전환 정책과 국가온실가스감축목표(NDC) 달성에 발맞춰 재생에너지 사업의 속도와 전문성을 동시에 끌어올리기 위한 조치다.개편의 핵심은 '재생에너지건설부' 신설이다. 그동안 재생에너지 발전소와 액화천연가스(LNG) 복합화력 건설을 병행하던 구조에서 벗어나, 재생에너지 건설을 전담하는 조직을 따로 둠으로써 사업 추진 과정의 신속한 의사결정과 적기 준공을 유도하겠다는 전략이다.또 설비 안전 전담 인력을 보강해 건설부터 운영까지 전 과정의 안전관리 체계를 강화한다. 풍력 분야 경쟁력 강화에도 방점이 찍혔다. 기존 풍력사업부는 '풍력사업실'로 격상됐으며, 산하에 '육상풍력담당'이 신설됐다. 해상과 육상풍력을 분리 운영해 입지와 기술 특성에 맞는 맞춤형 개발 전략을 추진하겠다는 구상이다.이번 인력 보강은 사업개발, 건설, 운영 등 재생에너지 가치사슬 전반에 걸쳐 이뤄져 질적 성장과 함께 사업 확대 기반을 마련했다는 평가다.이정복 사장은 "이번 조직개편은 단순한 규모 확대가 아니라 재생에너지 사업 전 과정을 체계적으로 관리하기 위한 구조적 변화"라며 "2040년까지 재생에너지 설비용량 13.9GW 달성을 위해 총력을 기울이고 정부 정책 이행을 선도하겠다"고 밝혔다.서부발전은 이미 재생에너지 사업 확대에 속도를 내고 있다. 주민 참여형 햇들원 태양광 발전소(60MW)와 군위 풍백 풍력발전소(75MW)를 잇달아 준공·운영하며 재생에너지 공급 기반을 확대했다. 특히 풍백 풍력발전소는 직접 전력구매계약(PPA)을 통해 수출기업의 RE100 이행을 지원하고 있다.무엇보다 태안 지역은 에너지전환의 핵심 거점으로 부상하고 있다. 석탄화력발전의 단계적 폐지에 맞춰 태안·서해·가의 해상풍력 등 1.4GW 규모 집적화단지를 포함, 총 2.2GW 규모의 대규모 재생에너지 사업이 추진 중이다.지역에서는 이번 조직 확대가 태안권 에너지 산업 구조 전환과 함께 새로운 일자리 창출, 지역경제 활성화로 이어질지 주목하고 있다.