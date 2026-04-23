이재준 수원시장 "시민 일상 지키는 데 총력"…고유가·물가 대응 전방위 가동

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 22일 시청 재난안전상황실에서 '중동전쟁 장기화 대응을 위한 수원시 비상경제대응 태스크포스 점검회의'를 주재하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 22일 시청 재난안전상황실에서 '중동전쟁 장기화 대응을 위한 수원시 비상경제대응 태스크포스 점검회의'를 주재하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 22일 시청 재난안전상황실에서 '중동전쟁 장기화 대응을 위한 수원시 비상경제대응 태스크포스 점검회의'를 주재하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 중동전쟁 장기화에 따른 고유가·물가 불안이 심화함에 따라 '시민 체감형 정책'을 앞세운 비상경제 대응에 속도를 내고 있다. 직접지원과 생활 밀착 대책을 동시에 가동하며 '현장에서 답을 찾는 행정'을 강조하는 등 위기 상황에서 행정의 실행력을 끌어올리는 모습이다.이재준 수원시장은 22일 시청 재난안전상황실에서 '중동전쟁 장기화 대응을 위한 비상경제대응 태스크포스(TF) 점검회의'를 주재하고 "시민 생활을 끝까지 책임지겠다는 자세로 대응 체계를 유지하라"고 당부했다. 이어 "전쟁 장기화로 어려움을 겪는 시민들 피부에 와닿는 대책을 지속적으로 발굴해 신속히 시행해야 한다"며 실질적 지원책 발굴을 강조했다.이재준 시장은 이날 자신의 SNS에서도 "위기 앞에서 시민의 일상을 지키겠다"며 대응 의지를 분명히 했다. 특히 4월 27일부터 시작되는 '고유가 피해지원금' 지급 준비 상황을 집중 점검했다고 밝히며, "44개 동 행정복지센터에 전담 창구를 마련하고 총 988명의 인력을 투입해 신청부터 지급까지 전 과정을 빈틈없이 챙기겠다"고 설명했다.수원시는 지난 3월 30일 첫 회의를 시작으로 비상경제대응 TF를 가동 중이다. 총괄반을 중심으로 물가대응반, 기업·일자리지원반, 에너지수급반, 민생복지반, 홍보지원반 등으로 나눠 물가 안정, 에너지 수급 점검, 취약계층 지원 등 전방위 대응을 펼치고 있다.수원시의 핵심 대책은 '고유가 피해지원금' 등 시민 생활비 부담을 덜기 위한 직접 지원이다. 1차 지급은 4월 27일부터 5월 8일까지 진행되며, 기초생활수급자에게는 55만 원, 차상위계층과 한부모가족에게는 45만 원이 지급된다. 신청 첫 주에는 출생 연도 끝자리 요일제를 도입해 현장 혼잡을 최소화할 계획이다. 이어 5월 18일부터 7월 3일까지는 전체 시민의 70%를 대상으로 1인당 10만 원을 지급하는 2차 지원이 이뤄진다.지급 과정의 행정 준비도 촘촘하다. 이재준 시장에 따르면, 수원시는 44개 동 행정복지센터에 전담 창구를 설치하고 988명의 인력을 투입해 신청부터 지급까지 전 과정을 관리한다. 이는 단순한 재정 지원을 넘어 '신속 집행'을 통해 정책 효과를 극대화하겠다는 전략으로 풀이된다.수원시는 이재준 시장의 지시에 따라, 지난 3월 30일 첫 회의를 시작으로 비상경제대응 TF를 가동 중이다. TF는 총괄반을 중심으로 물가대응반, 기업·일자리지원반, 에너지수급반, 민생복지반, 홍보지원반 등으로 구성돼 전방위 대응에 나서고 있다.물가대응반은 '물가안정 종합상황실'을 운영하며 공공요금과 주요 품목 가격을 상시 점검하고 있다. 기업·일자리지원반은 수출 중소제조기업의 결제·절차 간소화를 지원하고 피해 기업을 직접 찾아 대응 시책을 안내하는 등 현장 중심 지원을 강화했다. 긴급고용지원반을 별도로 운영해 고용 충격에도 대비하고 있다.에너지수급반은 주유소 현장 점검을 통해 최고가격제 이행 여부와 가격표시제 준수 여부를 확인하고, 기름 품질 검사까지 병행하며 시장 질서 유지에 집중하고 있다. 민생복지반은 긴급복지 지원 확대와 함께 고유가 피해지원금 지급 전담 TF를 운영하며 취약계층 보호에 힘을 쏟고 있다.생활 현장을 겨냥한 세밀한 정책도 병행된다. 이재준 시장은 SNS에서 "시민의 일상을 꼼꼼히 살피는 정책을 추진하고 있다"고 밝히며, 종량제봉투를 병원·아파트단지·1인 가구 밀집 지역 등 수요 특성에 맞춰 긴급 배송하고 있다고 설명했다. 이는 생활 속 불편을 최소화하기 위한 선제 대응이다.또 5월 8일부터는 생계가 어려운 시민에게 생필품 꾸러미를 지원하는 '그냥드림' 사업을 추진한다. 시민 자치형 '공유냉장고' 42개소 운영도 확대 홍보해 누구나 필요할 때 부담 없이 이용할 수 있도록 접근성을 높일 계획이다.에너지 가격 상승으로 타격을 받는 운수업계 지원도 강화된다. 수원시는 화물차와 운수업계를 대상으로 유가연동보조금 지급을 5월 31일까지 연장하고, 경유 가격 1,700원 초과분에 대한 지원 비율을 기존 50%에서 70%로 상향한다. 이는 물류비 상승이 전반적인 물가 상승으로 이어지는 것을 완화하기 위한 조치다.아울러 정부의 원유 부문 자원안보위기 경보 '경계' 단계 발령에 따라 공공기관 승용차 2부제와 공영주차장 5부제를 시행하는 등 에너지 절감 정책도 병행하고 있다.이재준 시장의 대응은 직접 지원과 시장 관리, 취약계층 보호, 산업 지원을 동시에 추진하는 '복합 대응'이 특징이다. 정책 설계에 그치지 않고 실행 단계까지 구체화해 속도를 높이고 있는 셈이다.이 시장은 "시민이 체감할 수 있는 수원형 정책을 더 강화하고, 현장에서 답을 찾는 행정으로 속도와 실행력을 높이겠다"고 강조했다. 중동전쟁 장기화로 인한 불확실성이 이어지는 가운데, 수원시의 선제 대응이 지역 민생 안정에 어떤 효과를 낼지 주목된다.