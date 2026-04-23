민주당 함양 후보자 '원팀' 선언

큰사진보기 ▲필승을 외치는 함양 6.3 민주당 예비후보 ⓒ 최상두 관련사진보기

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"첫째, 진주-대전 간 철도와 달빛철도 함양역 유치를 통해 함양을 남부 내륙의 교통 허브로 만들겠습니다. 둘째, 상림숲의 유네스코 세계문화유산 등재를 추진해 함양의 가치를 세계에 알리고, 관광과 지역경제를 동시에 살리겠습니다. 셋째, 농어촌기본소득 월 15만 원을 시행해 군민의 삶을 실질적으로 지키는 튼튼한 지역 기반을 구축하겠습니다."

덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.

23일 오전, 경남 함양군 함양읍 기관단체청사 3층. 더불어민주당 소속 지방선거 후보 7명이 한자리에 모여 '원팀'을 선언했다. 군수·광역·기초·비례대표까지 모두 포함된 집결로, 보수 강세 지역으로 불려온 함양 정치 지형에 변화의 가능성을 던졌다.이날 기자회견에는 서필상 군수 예비후보를 비롯해 한상현(경남도의원 후보), 박해철·강정수(가선거구), 조용수(나선거구), 박동구(다선거구), 이영미(비례대표) 후보가 함께했다. 이들은 당내 경선을 거쳐 선출된 후보군임을 강조하며 "이제는 내부 경쟁이 아니라 정책 경쟁으로 평가받겠다"고 밝혔다.이날 회견의 핵심은 '실행 가능한 공약'이었다.서필상 예비후보는 3대 핵심 공약을 제시하며, 이를 경남도와의 협력을 통해 추진하겠다는 점을 분명히 했다. 그는 다음과 같이 구체적인 내용을 밝혔다.이어 그는 "이 공약들은 군 단위만으로는 한계가 있다"며 "도지사와 함께 추진해야 실현 가능하다"고 강조했다.상림숲 유네스코 등재 공약과 관련해서는 과거 공약 이력도 언급했다. 서 예비후보는 "과거 출마 때도 제시했던 공약이지만, 이번에는 개인이 아니라 당과 함께, 함양 전체와 경남도가 함께 추진하는 방향으로 가겠다"고 말했다.무소속 후보와의 연대 및 단일화 가능성에 대해서는 선을 그었다. 서 예비후보는 "무소속 연대와 단일화에 대해서는 아직 생각이 없다"고 밝혔다.후보들은 "분열 없는 선거, 정책 중심 선거로 승부하겠다"고 입을 모았다. 회견 말미에는 서로 손을 맞잡고 "필승"을 외쳤다. 보수 강세로 굳어졌던 함양에서 이 전략이 실제 표심 변화로 이어질 수 있을지 관심이 모아진다.