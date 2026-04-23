베트남 기업인 만나는 이 대통령이 당부할 내용은?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁에서 열린 또 럼 서기장 겸 국가주석과의 공동언론발표에서 발언하고 있다. 2026.4.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이억원 금융위원장(오른쪽)이 22일(현지시간) 베트남 하노이 영빈관에서 열린 이재명 대통령 환영 국빈만찬에서 이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터), 신동빈 롯데그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 23일 하노이에서 개최되는 '한-베트남 비즈니스 포럼'에 참석한다.청와대에 따르면 이 대통령은 이날 기조연설을 통해 교역과 투자로 긴밀히 연결된 한-베트남 협력관계를 고려할 때 최근의 국제적 불확실성 대응과 동반 성장을 위한 양국 간 협력이 중요함을 강조할 예정이다.이 대통령의 베트남 국빈 방문을 계기로 개최되는 이번 행사에는 한국 경제사절단 109개사를 포함해 양국 정부, 공공기관, 기업인 등이 참석할 전망이다.한국 측 주요 기업인으로는 최태원 SK 회장, 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 롯데그룹 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장 등 250여 명이 참석한다.베트남 측 주요 기업인으로는 레 응옥 선 PVN 회장, 당 호앙 안 EVN 회장, 당 밍 쯔엉 썬그룹 회장, 쩐 바 즈엉 타코그룹 회장, 쯔엉 지아 빙 FPT 그룹 회장 등 250여 명이 참석할 예정이다.이날 포럼에서는 삼성전자, SK이노베이션, 한국과학기술연구원, 대외경제정책연구원이 부품산업, 전력 및 AI 산업 생태계 구축, 과학기술 및 첨단산업 인력양성에 대해 발표한다. 또한 첨단기술, 소비재, 인프라, 에너지, 금융 등 다양한 분야에서 양국 기업 간 70건 이상의 협력 양해각서(MOU)가 체결될 전망이다.