세계 산재 사망 노동자 추모의 날 음악회 열려

큰사진보기 ▲세계 산재 사망 노동자 추모의 날 음악회세계 산재 사망 노동자 추모의 날 음악회가 성공회서울주교좌성당에서 열렸다. ⓒ 이명옥 관련사진보기

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큰사진보기 ▲출연자들 단체 사진출연자들이 음악회를 마치고 단체 사진을 찍고 있다 ⓒ 이명옥 관련사진보기

*예술인 안전을 지키는 사람들(예지사)은 예술 현장에서 활동하는 예술인의 안전과 권익을 보호하기 위해, 2025년 11월 11일 고 안영재 추모음악회를 기점으로 창립한 시민 단체다. 단순한 안전 관리를 넘어, 예술인이 노동자로 정당한 보호를 받고 지속 가능한 창작 활동을 이어갈 수 있는 환경을 조성하는데 목적을 두고 있다.

'세계 산재 사망 노동자 추모의 날' 음악회가 22일 저녁 7시 성공회서울주교좌성당에서 열렸다.예술인안전을지키는사람들 주관으로 진행된 행사에서는 산재 유족 김용균 재단 김미숙 이사장, 오요안나 어머니 장연미씨, 세종예술의 전당 추락사고 당사자 장선주씨 등과 노동계 나도원, 예술계 김상곤, 문화관광체육위원회 소속 손솔 국회의원, 류현철 고용노동부 산업안전보건본부장, 주관단체인 예지사(예술인 안전을 지키는 사람들) 박철웅 공동대표, 정의당 권영국 대표, 이종란 반올림 활동가 등 관계자와 200여 시민들이 함께했다.1993년 태국의 인형공장 화재로 노동자 188명이 사망하고 469명이 부상하는 사고가 발생한다. 피해가 컸던 이유는 인형을 훔쳐갈까봐 외부 입구를 밖에서 잠갔기 때문이다. 사망자 대부분은 어린 여성노동자들이었다. 이 끔찍한 산업 재해 이후 산재 사망자에 대한 관심이 커져 1996년 4월 28일부터 세계 산재 사망 노동자 추모의 날을 지정해 추모하기에 이른다.2018년 12월 10일 태안화력발전소 하청 업체 직원 김용균(24)이 홀로 일하다 연료 공급용 컨베이어 벨트에 끼여 숨진 사건이 발생한다. 당시 2인 1조 근무 원칙 미준수로 사고 당시 현장에는 고인 혼자 작업 중이었고 안전 감독자조차 없었다김용균씨의 사망사고는 '산업안전보건법' 개정안의 통과와 '중대재해처벌법'의 입법에 결정적인 영향을 끼친다. 2024년 10월 22일 산업재해보상보험법을 개정하여 제9조의2를 신설, 2025년 4월 28일부터 매년 법정기념일로 지정하였다.'중대재해처벌법'은 사업주나 경영 책임자가 안전 확보 의무 등 조치를 소홀히 하여 중대한 산업재해나 시민 재해가 일어나 인명피해가 발생할 경우, 사업주나 경영 책임자를 처벌하도록 규정한 대한민국 법률로 2022년 1월 27일부터 시행되었다.산업안전보건법과 중대재해처벌법에도 위험의 외주화가 부른 참사는 끊이지 않았다.2025년 6월 태안화력발전소에서 'CVP 벤트 밸브 핸들'을 제작하기 위해 선반기계로 쇠막대를 깎는 작업 중이던 김충현(50세)씨 옷가지가 고속 회전체에 말려들어 가면서 상체가 기계에 휘말려 사망하는 사고가 발생했다. 역시 2인 1조 원칙이 지켜지지 않은 채 혼자 작업 중 당한 사고였으며 혼자서는 몸이 감긴 상태에서 비상 정지 장치를 작동시킬 수 없었다. 고인은 2차 하청 비정규직 노동자였으며 위험의 외주화가 부른 참사였다.태안화력발전소에서는 2019년부터 2024년 7월까지 237명이 산재를 당했고, 이들 중 5명이 사망했다. 232명의 부상자 중 하청 노동자가 193명(83.2%)이었고, 사망자는 모두 하청업체 노동자였다.위험의 외주화 구조에서는 실제로 안전조치를 할 수 있는 권한과 책임이 있는 원청이 법적 책임에서 제외되기 쉽다는 지적이다. 실제로 2018년 박송희 조연출 추락사고 관련 형사소송에서 1심 재판부는 감독의 책임을 인정했지만, 김천시(김천시 문화예술회관)는 기소되지 않아 처벌 대상에서 빠져나갔다(다만, 지난 2020년 1월 대구지방법원 김천지원은 관련 재판 판결문에서 이례적으로 주석을 달고 김천시의 책임을 명시했다. 재판부는 "김천시는 기소되지 않았으므로 판단 대상은 아니다"라면서도 "김천시에는 극장에서 작업 중 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에 위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 할 의무가 있었다"고 언급했다. - 편집자 주)다행히 노조법 2·3조 개정으로 사용자 정의가 확대되었다. 개정 2조는 사용자가 근로계약 당사자가 아니더라도 근로조건을 실질·구체적으로 지배·결정하는 자를 사용자로 인정하고 있다.문화예술계에 종사하는 대부분의 노동자들은 산재보험 적용을 받지 못하고 있다. 예술인안전을지키는사람들은 예술인 산재보험 즉각적인 '당연적용', 모든 예술노동자에게 '전면적용', 보험료 '실질 사업주 전액 부담', 예술노동자의 노동자성 인정, 안전한 무대를 위한 규정 확립, 공연장 안전 전문인력 배치, 실효적인 공연장 안전교육, 공공극장의 예술가 직접고용, 공공극장의 제작극장화 체제로 전환, 지속적인 생산으로의 제작 환경 조성을 위해 활동하고 있다.추모식에 이어 2부 추모음악회에서는 오페라 토스카 중 별은 빛나건만, 헨델과 멘델스존의 오라토리오, 시인의 시에 곡을 붙인 음악을 소프라노, 메조 소프라노, 테너, 바리톤, 베이스 바리톤 목소리로 들려주었다. 종합예술단 봄날의 합창과 출연자 전체 합창으로 행사를 마무리했다.