김용남 "'당이 필요로 하는 곳에 출마하겠나' 질문에 'YES'"

큰사진보기 ▲김용남 전 국회의원은 23일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 최근 당 지도부 관계자를 만난 사실을 공개하며, 6·3 재보궐 선거 출마 의지를 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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더불어민주당 김용남 전 국회의원이 다가오는 6·3 재보궐 선거 출마를 사실상 공식화했다. 김 전 의원은 23일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 최근 당 지도부 관계자를 만난 사실을 공개하며, 당이 요청하는 지역에 출마하겠다는 의지를 밝혔다.그는 "최근 만난 당 지도부 측 인사가 '당이 필요하다고 결정하는 지역에 출마할 수 있겠느냐'고 물 어서 'Yes'라고 대답했다"고 말했다. 구체적인 지역구가 확정된 것은 아니지만, 공이 당 지도부로 넘어가 있는 상태라는 것.그는 '당이 필요하다고 결정하는 곳'이라는 말을 들었을 때 머릿속에 가장 먼저 떠오른 지역이 있었다고 말했다. 그는 정확히 지역을 밝히지는 않았지만, 하남갑 공천을 염두에 두고 있는 듯했다.그는 "지난 총선에서도 (추미애 민주당 후보가) 어렵게 이겼던 곳이고, 지난 대선 당시에도 보수 성향 표심이 강하게 나타났던 곳"이라며 "보수 성향이 강해 역대 선거 결과가 만만치 않았던 지역에서 나를 필요로 하지 않을까 생각한다"고 강조했다. 특히 그는 온라인상에서 '용남 하남 가남'이라는 문구를 봤다고 언급하기도 했다.이어 그는 "당이 필요하다고 결정하면 어느 지역이든 출마할 각오가 되어 있다"며 '출격 준비 완료' 상태임을 밝혔다. 이는 당의 전략적 판단에 따라 하남갑뿐만 아니라 평택을 등 다른 전략 요충지로의 투입 가능성도 열어둔 것으로 풀이된다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.