문형배 전 헌법재판관의 당부 "헌법 기본만이라도 익힌다면..."

큰사진보기 ▲알고 보면 헌법알고 나면 보이는 사회 속 헌법 이야기, ⓒ 해냄에듀 관련사진보기

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모든 국민은 헌법을 근거로 자신의 권리를 주장할 수 있습니다. 다만, 그 전제는 헌법을 알아야 한다는 점입니다. 더욱이 학교에서 헌법을 배운다면 훨씬 유용할 것입니다. - 문형배(전 헌법재판관)