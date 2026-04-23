아리셀 참사 2심 감형 판결, 사회 각계 "사법부가 중처법 무력화" 비판

▲민주노총은 "한국 사회의 열악한 노동환경을 총망라하는 아리셀 참사에 사법부가 면죄부를 쥐어주는 것으로 화룡점정 했다"며 "오늘의 참담한 판결은 중처법을 무력화하겠다는 사법의 폭거이자 법과 원칙을 바로잡아야 하는 사법부가 스스로 자기의 존재가치를 부정한 일"이라고 꼬집었다. ⓒ 민주노총 관련사진보기