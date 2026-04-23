국방부 "전작권 전환 시기 10월 한미 안보협의회에서 결정"

큰사진보기 ▲정빛나 국방부 대변인 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국방부는 23일 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 한미 전시작전통제권 전환 조건 달성 시기를 2029년 회계연도 2분기(2029년 1~3월)로 밝힌 것과 관련해 "전작권 전환 시기는 아직 결정된 바가 없다"고 밝혔다.정빛나 국방부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 "한미는 2015년 합의한 '조건에 기초한 전작권 전환계획'에 따라 상호 합의한 조건 충족 시 전작권 전환을 한다는 원칙을 따르고 있다"면서 이같이 말했다.정 대변인은 "어제 브런슨 사령관의 발언은 주한미군사령부의 의견을 언급한 것"이라며 "전작권 전환 시기는 한미 군사 당국의 건의를 기초로 SCM(한미안보협의회)에서 한미 국방장관이 결정해서 양국 대통령께 건의될 예정"이라고 설명했다.그는 이어 "한미 양측은 체계적이고 안정적이고 일관적으로 전작권 전환을 추진하고 있다"면서 "국방부는 올해를 전작권 전환의 원년으로 삼았고, 올해 미래연합사의 FOC(완전운용능력) 검증을 완료해 전환 시기를 결정하기 위해 미국 측과 협력을 강화하고 있다"고 밝혔다.이재명 정부가 목표로 하고 있는 전작권 전환 시점인 2028년과 브런슨 사령관의 언급에는 1년가량의 시차가 있다는 지적에 정 대변인은 로드맵 같은 경우는 한 번 확인을 해보겠다"면서 "양국 국방장관이 건의를 할 예정이어서 아직 시기를 말씀드리기는 좀 이르다"고 말했다.한미가 합의한 전작권 전환을 위한 평가는 ▲최초작전운용능력(IOC) ▲완전운용능력(FOC) ▲완전임무수행능력(FMC) 등 3단계로 진행되는데, 현재는 FOC 평가를 마치고 검증 절차가 진행되고 있다.앞서 제이비어 브런슨 사령관은 지난 22일(현지시각) 미 하원 군사위원회에 출석해 전작권 전환 조건을 2029년 1분기까지 달성하기 위한 로드맵을 미국 전쟁부(국방부)에 제출했다고 밝힌 바 있다. 주한미군사령관이 전작권 전환 시기에 대해 구체적으로 언급한 것은 이번이 처음이다.브런슨 사령관은 "곧 개최될 한미 통합국방협의체(KIDD) 회의에서 이 조건들의 상당수를 논의할 예정이고 올가을 워싱턴DC에서 한미 군사위원회(MCM)와 안보협의회(SCM)도 열릴 예정"이라고 말했다.미국 정부의 2029 회계연도는 2028년 10월 1일부터 2029년 9월 30일까지로, 브런슨 사령관의 언급은 2029년 1분기(1~3월)까지 전작권 전환을 위한 조건들을 충족하는 방안이 마련됐다는 의미로 해석되고 있다.