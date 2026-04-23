경남 고성 해지개다리둘레길, 낮도 밤도 좋습니다

큰사진보기 ▲고성 해지개다리둘레길 야경 산책, 해 지기 전부터 밤바다까지 천천히 걷는 길 ⓒ 김종신 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 에나 이야기꾼 해찬솔 개인블로그에도 실립니다.

고성 해지개다리둘레길을 해 지기 전부터 걸었습니다. 해가 넘어가는 풍경과 밤바다의 빛을 함께 보고 싶어서였습니다. 처음 마주한 길은 생각보다 고요했습니다. 낮게 깔린 구름 아래로 남은 햇빛이 수면 위에 길게 번졌습니다. 물은 잔잔했습니다. 멀리 겹친 산 능선은 조금씩 어두워졌습니다. 바다를 따라 놓인 데크는 아직 낮의 끝자락을 붙들고 있었습니다.데크를 따라 걷다 보면 앞만 보고 갈 수 없습니다. 시선이 자꾸 옆으로 흐르고, 몇 걸음 뒤에는 지나온 길을 다시 돌아보게 됩니다. 물가를 따라 부드럽게 휘는 길이 먼저 눈에 들어옵니다. 바다 쪽으로 내민 전망 공간이 이어집니다. 난간 너머 수면에는 하늘빛이 얇게 깔립니다.같은 길인데 보는 자리마다 표정이 달랐습니다. 어느 곳에서는 바다가 넓게 열렸고, 어느 곳에서는 곡선 데크가 길게 누운 채 저녁빛을 붙잡고 있었습니다. 해지개다리둘레길은 해안선을 따라 이어진 산책길입니다.해지개라는 이름도 풍경과 잘 어울렸습니다. 해가 넘어가는 자리라는 뜻을 떠올리면, 이 길의 시간이 왜 저녁에 더 깊어지는지 자연스럽게 이어집니다. 해가 남아 있을 때의 바다는 부드러웠습니다. 물빛은 금세 사라지지 않았습니다. 남은 빛이 오래 머물며 길과 물 사이를 천천히 오갔습니다.오후 7시가 되자 길의 분위기가 달라졌습니다. 조명이 들어오자 데크와 난간에 색이 돌기 시작했습니다. 분홍빛이 번졌고, 보랏빛이 이어졌고, 초록빛과 푸른빛이 밤바다 위로 길게 흘렀습니다. 색은 선명했지만 소란스럽지 않았습니다. 바다가 잔잔해서였습니다.길 위의 색은 물 위에서 다시 한 번 길어졌습니다. 하트 조형물은 밤이 되자 더 또렷해졌습니다. 날개 조형물도 어둠 속에서 환하게 떠올랐습니다. 걷는 사람에게 사진 한 장의 배경이 되어 주는 데서 그치지 않았습니다. 밤바다를 바라보는 마음까지 조금 느리게 만들었습니다.주위를 둘러보니 풍경이 한 번 더 깊어졌습니다. 멀리 놓인 불빛, 난간을 따라 이어지는 조명, 수면 위에 드리운 반사가 한 장면으로 겹쳤습니다. 밤이라 더욱 고운 고성 밤바다였습니다. '수고했어, 오늘도'라는 글귀 앞에서는 하루의 피로도 잠시 가벼워졌습니다.고성 해지개다리둘레길은 한순간만 보여 주는 길이 아니었습니다. 해가 남아 있는 시간도 좋았습니다. 조명이 켜진 뒤의 밤도 좋았습니다. 앞을 보며 걷다가도 자꾸 뒤를 돌아보게 되는 길이었습니다. 지나온 자리마저 다시 풍경이 되는 저녁이었습니다.▣ 고성군 해지개다리- 위치: 경남 고성군 고성읍 신월리 신부마을 앞- 상시개방 , 연중무휴 / 입장료 무료 / 화장실 있음- 추천 시간: 해 지기 1시간 전 도착 후 점등 시간까지 머물기- 주차: 남포항, 캠핑장 인근 주차장, 마을 인근 주차장 무료이용- 동선: 해지개다리를 중심으로 하트섬, 또는 남포항