이 대통령 국정지지율 69%, 한 달째 최고치 유지... TK에서도 60%대 기록

큰사진보기 ▲베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 하노이의 한 호텔에서 열린 동포간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.4.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 23일 발표된 전국지표조사(NBS) 4월 4주차 조사에서 직전 조사(4.6~8) 대비 변화 없는 69%로 집계됐다. 취임 후 NBS 조사기준 직무긍정률 최고치가 한달째 유지되고 있는 상황. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 1%p 내린 21%로 나타났다. 모름/무응답은 9%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20~22일 전국 만 18세 이상 남녀 1005명(총통화 5670명, 응답률 17.7%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다(오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).18·19세 포함 20대(10%p↓, 50%→40%, 부정평가 36%)를 제외한 대다수 연령·지역별 응답층의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다. 특히 대구/경북(7%p↑, 59%→66%, 부정평가 30%)의 긍정평가가 60%대로 올라섰다.연령별로는 30대(3%p↑, 62%→65%, 부정평가 28%)와 70대 이상(1%p↑, 65%→66%, 부정평가 24%)의 직무긍정률이 60% 중반대를, 40대(1%p↓, 79%→78%, 부정평가 17%)와 60대(3%p↑, 70%→73%, 부정평가 19%)의 긍정평가는 70%대로 나타났다. 50대(2%p↑, 85%→87%, 부정평가 9%)의 직무긍정률은 70% 후반대였다.지역별로는 대구/경북을 포함해 서울(6%p↓, 67%→61%, 부정평가 29%)과 부산/울산/경남(3%p↓, 65%→62%, 부정평가 29%)의 긍정평가가 60%대로 나타났다. 인천/경기(2%p↑, 70%→72%, 부정평가 18%)과 대전/세종/충청(2%p↓, 72%→70%, 부정평가 19%)의 직무긍정률은 70%대, 광주/전라(4%p↓, 95%→91%, 부정평가 5%)의 긍정평가는 90%대를 유지했다.지지정당·이념성향별 변화는 크지 않았다. 더불어민주당 지지층(n=487)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 내린 95%(부정평가 2%), 국민의힘 지지층(n=155)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 27%(부정평가 61%)로 조사됐다.진보층(n=317)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 93%(부정평가 5%)였고, 중도층(n=309)의 긍정평가는 직전 조사 대비 변화 없는 73%(부정평가 18%)로 집계됐다. 보수층(n=259)의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 내린 42%(부정평가 49%)로 나타났다.NBS가 이날로 55일째 이어지고 있는 미국·이스라엘-이란 전쟁에 대한 정부 정책의 우선순위 인식 등을 조사한 결과로 볼 때, 지금까지 정부 대응에 대한 종합적 평가가 반영된 결과로 추정된다.먼저 NBS가 "중동 전쟁으로 인한 우리 경제의 위기 상황 관리를 위해 정부가 다음 중 어느 분야에 가장 역점을 둬야 한다고 생각하나"라고 물은 결과를 보면, '유가 상승으로 인한 생활 물가 부담 완화'를 꼽은 답변이 35%로 가장 높았다. 그 다음은 '에너지 자원의 안정적 확보와 비축'(25%), '환율 및 금리 등 금융시장 불안 해소'(20%), '우리 기업 피해 최소화 및 수출 지원'(12%), '모름/무응답'(7%) 순이었다.또 중동 전쟁에 대응해 정부가 추진 중이거나 검토 중인 민생경제대책 중 가장 실질적으로 도움이 될 정책을 꼽아달라는 질문에는 '휘발유·경유에 대한 유류세 인하 폭 확대'(35%)와 '전기·가스 등 공공요금의 한시적 동결'(30%) 응답이 높게 나타났다. 그 다음은 '고유가 피해지원금 등 민생 직접 지원 확대'(18%)와 'K-패스 환급 확대 등 대중교통비 지원'(8%), '모름/무응답'(9%) 등으로 나타났다.특히 고유가 피해지원금에 대한 긍·부정평가는 엇비슷했다. "유가 부담 완화 및 소비 활성화 등 긍정적 효과가 클 것이다"는 긍정평가는 47%, "물가 불안 확대 및 국가 재정 부담 등 부정적 효과가 클 것이다"는 부정평가는 48%로 조사됐다.한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.