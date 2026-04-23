반복되는 트럼프 자충수, 무전략 무계획이 낳은 처참한 결과

큰사진보기 ▲트럼프 미국 대통령 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲21일(현지 시간) 이스라엘 네타냐후 총리가 예루살렘 군사 묘지에서 열린 전사자 추모 기념식에 참석하고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

애초 21일로 예정됐던 미국과 이란 간 종전 회담은 무산됐고 회담 재개 시점은 예측할 수 없는 상황이 됐다. 이란이 최종 시한까지 회담에 응하지 않자 트럼프 대통령은 이날 사회관계망을 통해 "이란의 제안이 제출되고 논의가 마무리될 때까지 휴전을 연장할 것"이라고 일방적으로 밝혔다. 이는 사실상 종전 협상이 재개될 때까지 무기한 휴전 연장을 의미한다.트럼프 대통령의 휴전 연장 발표에 대한 이란의 즉각적인 반응은 비난이었다. 이란 협상단 대표인 모하마드 바게르 갈리바프 의회의장의 참모인 마흐디 모하마디는 사회관계망에 "휴전 연장은 아무런 의미가 없다"면서 "기습 공격을 위한 (미국의) 시간 벌기용 계략"이라고 비난했다. 이것이 갈리바프 의장의 의견이라고 볼 수는 없으나 전날 그가 사회관계망에 올린 내용을 보면 모하마디의 의견이 갈리바프의 의견과 크게 다르지 않음을 알 수 있다.갈리바프 의장은 20일 사회관계망을 통해 미국의 호르무즈 해협 역봉쇄와 이란 항구 출입 선박 제한을 "휴전 협정 위반"으로 규정하면서 "위협의 그림자 아래서 이뤄지는 협상을 받아들이지 않을 것"이라고 밝혔다. 이처럼 이란이 회담에 응하지 않은 이유로 내세운 건 이란 항구를 출입하는 선박을 통제하는 미국의 호르무즈 해협 역봉쇄다. 그러나 트럼프 대통령은 휴전 연장을 발표하면서 이란 항구들을 통제하는 미군의 역봉쇄는 계속된다고 밝혔다.이란의 강한 반발과 회담 보이콧에도 불구하고, 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 역봉쇄가 이란을 압박해 회담장으로 끌어낼 수 있는 가장 효율적인 수단으로 보고 있다. 이것은 결과적으로 미국이 이란과 같은 방식으로 호르무즈 해협을 봉쇄하는 무리수를 두는 것이지만 트럼프 대통령은 아랑곳하지 않고 있다. 미국의 역봉쇄로 원유 수출과 생필품 공급에 차질이 발생하면 이란의 전쟁 자금 조달이 어렵게 되고 경제 상황이 악화돼 이란이 견딜 수 없는 상황에 직면할 것이라고 보기 때문이다. 그러나 이것이 이란에게 즉각적인 타격이 될 것인지, 이미 경제적, 군사적으로 취약한 상황인 이란에게 추가의 실질적인 압력이 될 것인지는 알 수 없다.이란은 미국에 대한 분노가 하늘을 찌르고 정권 및 국가의 생존이 걸린 상황에서, 그리고 트럼프 대통령의 초조함과 조급함을 잘 알고 있는 상황에서 오히려 이를 역이용하고 있는 듯하다. 이란 지도부가 한목소리로 미국의 역봉쇄를 휴전 위반으로 규정하면서 미국을 압박하고 있기 때문이다.트럼프 대통령의 휴전 연장 발표가 나온 후 아바스 아라그치 외무장관은 사회관계망을 통해 "이란은 어떻게 자국의 이익을 보호하고 괴롭힘에 저항할지를 알고 있다"면서 미국의 역봉쇄를 "전쟁 행동이고 휴전 위반"이라고 규정했다. 갈리바프 의장 또한 22일 사회관계망을 통해 다시 한번 이것이 "휴전 협정 위반"임을 언급했다. 그러면서 미국의 역봉쇄 때문에 "호르무즈 해협 개방은 불가능하다"며 세계에 미국이 호르무즈 해협 개방을 막고 있다는 메시지를 던졌다.마수드 페제시키안 이란 대통령 또한 22일 사회관계망을 통해 이란이 협상에 열려 있다는 점을 언급하면서도 "휴전 위반, (미국의) 봉쇄와 위협이 협상의 주요 장애물"이라고 지적했다. 세계가 바라는 종전 회담이 이뤄지지 않는 이유가 미국임을 강조한 것이다. 미국의 역봉쇄가 이란에게 세계를 상대로 미국의 책임을 거론하는 여론전을 펼치고 나아가 회담에서 유리한 위치를 점할 수 있을 때까지 시간을 벌 기회를 주고 있는 것이다.결과적으로 트럼프 대통령이 탁월한 전략이라고 생각한 호르무즈 해협 역봉쇄는 트럼프 대통령에게 자충수가 됐다. 적어도 현재 상황에서는 그렇다. 느긋한 이란과는 다르게 트럼프 대통령은 갈수록 낮아지는 국내 지지율, 전쟁권한법에 의한 의회 승인 없는 60일 군사 행동 시한 임박 등 시간 압박에 처해있기 때문이다.22일 트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 종전 시점에 대한 질문에 "시간제한은 없다"면서 자신이 정치적인 이유 때문에 "시간 압박"을 받고 있지는 있다고 강조했다. 그러나 사실상 무기한 휴전을 연장하면서 말을 바꾼 것이 시간 압박에 처해있음을 드러낸 것이며 이란은 이런 트럼프 대통령의 상황을 정확히 읽으며 역이용하고 있다. 이는 역봉쇄라는 트럼프 대통령의 무리수가 회담 재개에 중요한 방해가 되고 있음을 보여준다.트럼프 대통령의 전략이 자충수가 된 상황은 전쟁 시작 때부터 반복되고 있다. 가장 큰 자충수는 이스라엘과 함께 이란을 공격해 정권 교체를 시도한 것이었다. 전쟁 첫날 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자와 40여 명의 정부 및 군 지도부를 제거했지만 정권은 건재했다. 자신이 전쟁 개시의 명분으로 내세운 정권 교체는 허공의 메아리로 흩어졌고 후계 구도에 없었고 강경파로 알려진 하메네이의 아들 모지타바 하메네이가 차기 최고지도자가 됐다. 이로 인해 강경파의 목소리가 높아졌고 온건파 내지 실용파의 목소리는 상대적으로 낮아졌다. 트럼프 대통령이 전혀 상상하지 못했던 이런 변화는 종전 협상에 실질적인 걸림돌이 되고 있다.가장 큰 자충수는 트럼프 대통령이 미국의 압도적인 무력에 기대 이란의 전력을 과소평가했고 호르무즈 해협 봉쇄 가능성을 고려에 넣지도 않았다는 점이다. 전쟁 개시를 발표하면서 트럼프 대통령은 4~6주를 언급했지만 전쟁은 8주째 계속되고 있다. 이란의 무력은 약화됐지만 미국에 계속 저항할 정도로 건재하고 군의 사기 또한 저하되지 않은 것으로 보인다. 나아가 호르무즈 해협 봉쇄라는 강력한 카드로 미국은 물론 전 세계에 압박을 가하고 있다. 트럼프 대통령은 이란에게 호르무즈 해협이라는 최고의 카드를 주었고 그것으로 이란이 자신을 압박하는 아이러니한 상황을 만들고 말았다.또 다른 자충수는 사회관계망을 통한 과도한 의견 표명과 잦은 말바꾸기다. 트럼프 대통령은 전쟁이 3주째로 접어든 시점부터 종전을 위한 출구 전략의 일환으로 "이란 발전소 초토화" 같은 강경 발언을 하면서 이란에 압박을 가했다. 그러나 압력이 효과를 내지 못하고 오히려 이란과 전 세계의 비난에 직면하자 반복적인 공격 연기, 휴전 선언, 휴전 연장 등을 발표했다. 굵직한 발표 중간에는 당근과 채찍질을 반복하면서 이란을 어르고 압박했다.그러나 이런 모든 발언은 결국 이란의 불신을 강화하는 결과를 낳았고 트럼프 대통령이 그토록 원하는 종전 회담에 걸림돌이 되고 있다. 전쟁 종식이라는 궁극적 목표 달성을 위한 행동이 종전 협상에 장애물이 된 또 다른 아이러니한 상황에 직면한 것이다.트럼프 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리의 설득에 넘어가 이란을 공격한 건 부인할 수 없는 가장 큰 자충수가 됐다. 이번 전쟁으로 이스라엘과 네타냐후 총리는 이란의 무력 약화와 핵개발 포기 임박, 레바논의 친이란 무장 정파 공격과 레바논 남부 장악, 중동 지역에서의 패권 강화 등 많은 것을 얻었다. 그러나 트럼프 대통령은 얻은 건 없고 잃은 것만 산더미인 상황이 됐다. 네타냐후 총리와의 관계가 치명적인 정치적 손실과 바꿀 정도인지는 트럼프 대통령 자신만이 알겠지만 객관적인 판단으로는 공격을 통한 정권 교체라는 네타냐후의 제안을 받아들인 것이 트럼프 대통령 자신의 정치적 생존을 압박하는 자충수가 됐다.휴전 하에서도 계속되고 있는 이스라엘과 헤즈볼라 간 상호 공격, 그리고 레바논 남부를 장악한 이스라엘군의 민간인 공격과 주택과 병원 등 민간시설 파괴 또한 이란과의 회담에 큰 장애물이 될 수 있다. 헤즈볼라와 공식적으로 휴전 중인 이스라엘은 트럼프 대통령이 이란과의 회담 성사를 위해 휴전을 연장한 이후인 22일에도 레바논 남부를 공격했고 이로 인해 레바논 국영뉴스인 NNA의 기자를 포함해 5명이 사망했다.헤즈볼라와의 휴전이 미국과 이란 간 휴전에 포함되어야 한다는 입장을 밝혔던 이란이 향후 이스라엘의 휴전 위반과 지속적인 레바논 공격 문제를 거론할 가능성은 충분하다. 결국 이란 전쟁을 빌미로 한 이스라엘의 레바논 공격을 묵인 내지 허용한 것이 트럼프 대통령에게 또 다른 자충수가 되고 있는 것이다.트럼프 대통령의 '나름'의 전략 대부분이 자신에게 자충수가 된 이유는 근본적으로 체계적인 결정 절차를 무시하고 소수 핵심 참모들과 논의해 사실상 자신의 생각을 밀어붙인 결과다. 트럼프 대통령은 자신의 무전략과 무계획, 그리고 이란에 대한 이해와 분석 부족이 낳은 처참한 상황을 마주하고 있다. 무엇보다 트럼프 대통령의 가장 큰 자충수는 전쟁을 시작하는 건 쉽지만 끝내는 건 쉽지 않다는 진리와 미국이 과거 전쟁 사례에서 얻은 교훈을 외면한 것이다.문제는 이것이 트럼프 대통령 개인의 일이 아니라는 점이다. 미국과 이란의 대결, 종전 회담 재개를 둘러싼 기싸움은 결국 세계를 인질로 잡고 벌이는 힘겨루기다. 휴전으로 더는 이란과 중동 지역 다른 국가들에서 사상자가 나오지 않고 민간 및 경제 시설 파괴가 일어나지 않는 건 다행이지만 호르무즈 해협에 갇힌 선원들과 물가 인상에 시달리는 세계인들에게 현재 상황은 악몽의 연속이다.트럼프 대통령은 자신을 위해서라도 자충수가 된 그동안의 전략들을 복기하고 호르무즈 해협 역봉쇄 같은 무리수를 중단해야 하지만 그게 언제가 될지는 알 수 없다. 그래도 미국 국내 여론, 세계의 비난, 세계 경제의 압박, 그리고 트럼프 대통령의 변덕과 초조함이 빠른 시간 안에 변화를 만들길 기대한다.