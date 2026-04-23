현대제철 당진제철소 노사, 요양원 벽화 그리며 '상생의 손길'

큰사진보기 ▲현대제철 당진제철소 노사 봉사자들과 참사랑요양원 원장, 현대제철 상생정보팀 김경숙 책임이 노후된 요양원 외벽에 해변 풍경 벽화를 그리며 환경 개선 봉사활동을 진행하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲현대제철 당진제철소 노사 봉사자들과 지역 예술인들이 노후된 참사랑요양원 외벽에 해변 풍경 벽화를 그리며 어르신들을 위한 환경 개선 봉사활동을 펼치고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲.현대제철 당진제철소 임직원과 노사, 참사랑요양원 관계자, 지역 예술인들이 28미터 해변 풍경 벽화 봉사활동을 마무리하며 마지막 손길을 더했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

낡고 빛바랜 참사랑요양원 외벽에 색이 입혀지자 시설 분위기가 환해졌다. 현대제철 당진제철소 노사가 함께 붓을 들고 벽화를 그리며 어르신들을 위한 따뜻한 쉼터 만들기에 나섰다. 기업과 노동조합이 지역 복지시설 환경 개선에 힘을 보태며 지역사회 상생의 의미를 더했다.현대제철 당진제철소는 23일 충남 당진시 면천면 참사랑요양원에서 노사합동 사회공헌활동을 오전 9시 30분부터 진행했다. 이날 봉사활동에는 공태석 전국금속노동조합 충남지부 현대제철지회 지회장을 비롯해 노조 간부와 이만곤 노무지원총괄, 현대제철 임직원 봉사자, 복지시설 관계자 등 약 40명이 참여했다. 참가자들은 요양시설 외벽의 오염 부분을 정비하고 방수 작업과 벽화 작업을 진행하며 시설 환경 개선에 나섰다.이번 활동은 현대제철 회사와 노동조합이 함께 지역사회를 위한 실질적인 나눔을 실천했다는 점에서 의미를 더했다. 노사가 공동으로 봉사활동에 참여하며 자연스러운 교류와 소통의 장을 만들고, 참사랑요양원 정원에는 보다 쾌적한 환경을 제공하는 계기가 됐다.벽화 작업은 서진석 화가와 손은영 놀이서당 대표가 주도했으며, 봉사자들이 함께 참여해 의미를 더했다. 전문가의 손길과 자원봉사자들의 정성이 담긴 벽화는 한층 밝아진 공간 속에서 어르신들과 가족들에게 따뜻한 온기와 정서적 안정감을 전했다.특히 이날 봉사활동은 노후된 요양시설 외벽 환경 개선에 초점을 맞춰 진행됐으며, 참가자들은 벽면 청소와 방수 작업을 마친 뒤 벽화 작업을 진행해 총길이 28미터의 해변 풍경을 외벽에 완성했다. 무엇보다 밝고 따뜻한 색감의 벽화가 더해지면서 삭막했던 공간은 한층 생기를 띠게 됐고, 시설을 이용하는 어르신들과 방문 가족들에게 보다 쾌적하고 편안한 환경을 제공하게 됐다.참사랑요양원 원장은 "낡은 외벽이 밝은 벽화로 새롭게 단장돼 요양원 전체 분위기가 한결 환해졌다"며 "어르신들이 보다 밝고 정감 있는 공간에서 생활하실 수 있게 돼 감사하고, 정성을 모아준 모든 분께 큰 힘이 됐다"고 말했다.현대제철 관계자는 "노사가 함께 땀 흘려 만든 작은 변화가 어르신들께 조금이나마 따뜻한 위로가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와의 소통을 강화하고 사회적 책임을 꾸준히 실천해 함께 호흡하며 도움이 필요한 곳에 꾸준히 손길을 보태겠다"고 말했다.한편 현대제철은 이번 당진제철소 활동을 시작으로 각 사업장에서 노사합동 사회공헌활동을 이어갈 예정이다. 앞으로도 취약계층 지원과 계절 맞춤형 봉사활동 등 다양한 나눔 활동을 통해 지역사회와 함께하는 상생의 가치를 넓혀갈 계획이다.