장애학생 학습권 보장, 배려 넘어서는 촘촘한 교육체계 필요

큰사진보기 ▲모현중학교 체육관에서 '2026 용인 학교스포츠클럽축제 보치아 종목 희망교원 역량강화 연수'를 실시했다.(사진출처/용인교육지원청) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 장애학생과 비장애학생이 함께 어우러져 하나의 선율을 만들어가는 ‘용기오케스트라’ 공유학교가 올해로 두 번째 막을 올렸다.(사진출처/용인교육지원청) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난해 용인교육지원청은 관내 모든 교(원)장 및 교(원)감을 대상으로 장애인식개선 연수를 실시했다.(사진출처/용인교육지원청) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

4월 20일 장애인의 날을 앞두고 교육 현장을 다시 들여다보면 용인에서 장애학생의 학습권은 얼마나 온전히 보장되고 있는지 묻게 된다. 학교에 다닌다는 사실만으로 배움의 권리가 실현됐다고 말할 수는 없다. 어느 학교에 배치되는지, 특수학급은 있는지, 통합교육을 받을 여건은 갖춰졌는지, 이동과 위생, 안전시설은 충분한지, 진단과 지원은 제때 이뤄지는지까지 살펴야 비로소 학습권의 실상을 말할 수 있다.장애학생의 교육은 오래전부터 '배려'의 언어로 설명됐다. 그러나 배려는 권리를 대신할 수 없다. 장애학생의 교육은 선의에 기대는 문제가 아니라 공적 체계가 책임져야 할 기본권의 문제다. 경기도교육청 특수학급 설치 및 지원 조례가 특수교육대상자의 학습권 보장을 명시적으로 내세우고, 교육감과 학교장에게 적절한 설치와 지원 책임을 부여한 것도 같은 맥락이다. 조례는 일반학교에 설치하는 특수학급의 위치와 면적 기준까지 두고, 학교장이 정당한 사유 없이 특수학급 설치를 거부해선 안 된다고 규정하고 있다.용인의 현재를 보면 이 문제를 더 이상 일부 가정의 어려움이나 학교 내부 사안으로만 볼 수 없다는 점이 분명하다. 용인시 통계자료에 따르면 2023년 기준 용인시 등록장애인은 3만7천 여 명이다. 이 가운데 심한 장애는 1만3700여 명, 심하지 않은 장애는 2만3500여 명이다. 장애 유형별로는 지체장애가 가장 많고, 청각장애, 뇌병변장애, 시각장애가 뒤를 잇는다. 지적장애와 자폐성장애 등록 인원도 절대 적지 않다. 도시 전체 규모로 봐도 장애학생 교육은 더 이상 주변 정책이 아니라 용인 교육행정의 한 축으로 다뤄져야 할 수준이다.주거와 돌봄 환경도 학습권과 분리해서 보기 어렵다. 같은 자료를 보면 2023년 기준 용인의 장애인 거주시설은 22곳, 연말 입소 인원은 291명이다. 해마다 시설 수는 거의 비슷한 수준을 유지하고 있지만, 시설 이용 장애인 가운데 지적·자폐 비중이 높다는 점은 학교 교육과 복지, 돌봄, 지역사회 지원이 따로 움직여선 안 된다는 점을 보여준다. 학습권은 학교 울타리 안에서만 해결되지 않는다. 가정의 돌봄 부담, 방과후 지원, 이동 편의, 치료와 상담 접근성까지 연결돼야 비로소 현실이 된다.학교 현황만 놓고 보면 용인은 특수교육 기반을 일정 부분 갖추고 있다. 2026년 4월 1일 기준 자료를 보면, 용인 관내 특수학급은 유치원 21개교에 특수 23학급과 순회 2학급, 초등학교 99개교에 특수 136학급과 순회 5학급, 복합 1학급, 중학교 46개교에 특수 59학급과 순회 5학급, 복합 1학급, 고등학교 27개교에 특수 38학급과 순회 6학급이 운영되고 있다. 수치만 보면 작지 않은 규모다. 특수학교도 용인강남학교와 용인다움학교 두 곳이 운영되고 있다. 두 학교의 학생 수와 전공과 운영 현황까지 포함하면 용인 특수교육 체계가 일정한 틀을 갖추고 있는 것은 분명하다.하지만 숫자가 곧 충분함을 뜻하지는 않는다. 같은 자료를 자세히 들여다보면 특수학급이 없는 학교에 장애학생이 일반학급으로 배치된 사례가 적지 않다. 유치원은 물론이고 초등학교, 중학교, 고등학교에도 특수학급 미설치교가 존재한다. 남촌초, 독정초, 두창초, 성지초, 원삼초, 풍천초 같은 초등학교, 남사중과 용인신촌중, 용동중 같은 중학교, 덕영고와 초당고, 신갈고, 죽전고 같은 고등학교에 특수학급이 없는 상태에서 학생들이 재학 중인 것으로 나타난다.물론 특수학급이 없다고 해서 곧바로 교육할 수 없다고 단정할 수는 없다. 통합교육의 취지 자체는 장애학생이 또래와 함께 배우며 성장하도록 하는 데 있다. 문제는 지원 없는 통합은 통합이 아니라 방치가 되기 쉽다는 데 있다. 학생이 일반학급에 있다는 사실만으로 학습권이 보장됐다고 볼 수는 없다. 담임교사 1명의 열의만으로 해결할 수 없는 문제들이 분명히 있기 때문이다. 수업 조정, 행동지원, 보조공학, 의사소통 지원, 이동 보조, 위기 대응, 또래 관계 조정 등은 체계적인 지원이 있어야 가능하다.여기서 드러나는 용인의 핵심 과제는 두 가지다. 하나는 특수학급의 양적 확충이고, 다른 하나는 이미 설치된 특수학급의 질적 수준을 높이는 일이다. 지금까지는 특수학급이 몇 개 생겼는지가 주된 관심사였다면, 이제는 어떤 공간에 어떤 조건으로 설치돼 있고 실제 학생 교육에 적합한지까지 따져야 한다. 경기도교육청 조례는 특수학급이 교내 이동이 쉽고 화장실·세면장과 가까운 곳에 설치돼야 하며, 66㎡ 이상의 교실을 원칙으로 하도록 했다. 불가피한 경우 44㎡ 이상일 수 있지만 그 경우에도 추가 공간 확보 노력이 필요하다고 못 박고 있다.이는 단순한 행정 기준이 아니다. 장애학생에게 교실의 위치와 크기, 출입의 편의성, 화장실 접근성은 수업의 질과 안전, 자존감에 직접 연결되는 문제다. 교실 하나를 겨우 확보해 '설치'라는 형식만 갖춘다고 해서 학습권이 보장되는 것은 아니다. 수업을 위한 공간, 휴식 공간, 행동중재 공간, 상담과 개별교육 공간까지 실제 학교생활에 필요한 조건이 마련돼야 한다.이 점에서 사용자 제공 자료인 '학교 특수학급 및 장애인 시설 현황'은 적잖은 경고를 던진다. 중학교 53곳을 정리한 이 자료를 보면, 상당수 학교는 주요 장애인 편의시설이 적정하게 설치돼 있으나 일부 학교에서는 점자블록, 유도·안내설비, 경보·피난설비 등에서 미설치 또는 미흡한 항목이 확인된다. 더 주목할 것은 특수학급을 운영하는 학교라고 해서 모두 이런 조건을 충분히 갖춘 것은 아니라는 점이다. 다시 말해 용인 교육의 과제는 특수학급을 늘리는 것에만 머물러선 안 되며, 특수학급이 있는 학교가 정말 장애학생이 배우기 좋은 학교인지를 함께 묻는 단계로 나아가야 한다.인력의 문제도 가볍지 않다. 2026학년도 용인 특수교육지도사 현황을 보면 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교와 특수학교에 지도사가 배치돼 있다. 특히 특수학교에는 용인강남학교 10명, 용인다움학교 13명이 배치돼 있다. 초등학교의 경우 많은 학교에 1명씩 배치돼 있지만 특수학급 수와 학생 수를 고려하면 과연 충분한 수준인지 따져볼 필요가 있다. 장애학생의 학습권은 교사 개인의 헌신만으로 지탱될 수 없다. 특수교사, 지도사, 치료지원, 순회교육, 보조인력, 보호자 상담 체계가 함께 움직여야 한다. 특히 초등 단계는 학교생활 적응과 기본 학습 습관, 또래 관계 형성이 동시에 이뤄지는 시기인 만큼 지원 인력의 공백이 곧바로 학습권의 공백으로 이어질 가능성이 크다.용인특수교육지원센터의 역할은 그래서 더 중요하다. 용인교육지원청 자료에 따르면 센터는 특수교육대상자의 조기 발견, 진단·평가, 순회교육, 치료 관련 지원, 가족지원, 보조공학기기 지원, 통합교육 지원, 진로·직업교육, 인권지원 등 특수교육 전반을 지원하는 기능을 맡고 있다. 선정·배치 절차도 보호자 또는 학교장의 의뢰를 받아 진단·평가를 거쳐 특수교육운영위원회 심사를 통해 이뤄지는 구조다. 제도만 보면 비교적 체계가 잡혀 있다.현장에서 체감하는 접근성은 또 다른 문제다. 센터가 있다는 사실과 실제로 보호자와 학교가 적시에 도움을 받는다는 사실 사이에는 적지 않은 간극이 있을 수 있다. 특수교육 정보는 여전히 낯설고 어렵다. 특히 처음 진단을 받거나 학교 배치를 앞둔 가정일수록 무엇을, 언제, 어디에 신청해야 하는지 몰라 혼란을 겪기 쉽다. 용인특수교육지원센터가 진정한 허브가 되려면 단순한 행정 창구를 넘어, 입학 전 상담부터 학교 적응, 재배치, 통합수업 지원, 고교 이후 진로 설계까지 이어지는 실질적 길잡이 역할을 더 강화해야 한다.그렇다면 용인시는 무엇을 해야 할까. 첫째, 특수학급 미설치교 해소 계획을 보다 분명하게 세워야 한다. 어디에 학생이 있고, 어느 학교에 어떤 형태의 학급이 필요한지, 언제 신설·증설할 것인지에 대한 로드맵이 공개돼야 한다. 장애학생의 배치는 해마다 반복되는 일이지만, 학부모들에게는 늘 절박한 현재다.둘째, 신설 숫자보다 질을 봐야 한다. 조례 기준에 맞는 공간과 이동 편의, 화장실 접근성, 안전 설비를 갖췄는지 점검하고 예산을 우선 투입해야 한다. 셋째, 통합학급 지원을 획기적으로 강화해야 한다. 특수학급이 없는 학교에 재학하는 학생들을 대상으로 순회교육과 상담, 수업 지원이 정례화돼야 한다. 넷째, 특수교육지도사와 보조인력 배치 기준을 학생 수 중심에서 지원 강도 중심으로 재설계할 필요가 있다. 다섯째, 중·고교 단계의 전환교육을 더 촘촘히 해야 한다. 졸업 이후 진로가 불안하면 학교 안 학습도 흔들릴 수밖에 없다. 특수학교 전공과, 직업교육, 지역기관 연계가 더 긴밀해져야 한다.용인은 2026학년도에 유치원 2곳, 초등학교 7곳, 중학교 5곳, 고등학교 4곳에서 특수학급 신설 또는 증설을 진행했다. 성복고에는 순회학급도 새로 설치됐다. 분명 늦었지만 의미 있는 변화다. 그러나 여기서 멈춰선 안 된다. 새로 생긴 학급 수를 성과로만 내세우기보다, 그 학급이 학생들에게 실제로 어떤 변화를 만들었는지까지 묻는 자세가 필요하다.장애학생의 학습권은 행사장의 구호로 지켜지지 않는다. 교실 문턱을 낮추고, 복도와 화장실을 바꾸고, 진단과 배치 절차를 쉽게 만들고, 부족한 인력을 채우고, 통합교육을 실제 작동하게 만드는 일에서 시작된다. 장애인의 날을 맞아 용인이 돌아봐야 할 것은 거창한 선언보다 먼저 학교 현장의 작은 단차와 좁은 문, 부족한 지원인력, 늦어지는 배치, 보호자의 막막함이다.배움은 누구에게나 열려 있어야 한다. 장애학생에게도 학교는 견디는 곳이 아니라 배우는 곳이어야 한다. 용인의 교육이 진정으로 포용을 말하려면, 장애학생의 학습권부터 교실 안에서 분명히 증명해 보여야 한다. 그때 비로소 특수교육도 통합교육도 이름에 걸맞은 내용을 갖게 된다.