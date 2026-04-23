"농협, 금융기관이기 전에 지역의 삶을 지키는 곳"

큰사진보기 ▲구성농협 홍종민 조합장 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

구성농협 홍종민 조합장을 만나기 위해 찾은 자리에서 가장 먼저 들은 이야기는 숫자보다 사람에 관한 것이었다. 그는 자신의 이력을 설명하면서도 화려한 경영 성과보다 먼저 "고향에서 오래 일했다"는 점을 꺼냈다. 농협 입사 뒤 이천 부발농협에서 근무하다 고향인 용인으로 돌아와 30년 넘도록 지역을 지켜 왔다는 설명이었다. 홍 조합장은 구성 일대의 변화가 곧 자기 삶의 궤적과 겹쳐 있다고 했다.홍 조합장이 기억하는 구성농협의 출발점은 전형적인 산간 농촌농협에 가까웠다. 논밭이 있었고 조합원 대다수가 실제 농사를 지었다. 그러나 지금의 구성농협은 다르다. 기흥구 도시화가 빠르게 진행되면서 농협도 더 이상 예전 방식만으로 설 자리가 없어졌다. 그렇다고 도시화가 농협의 농업적 기능을 지워버린 것은 아니다. 오히려 "도시와 농촌을 연결하는 복합 기능이 지금 도시농협의 핵심"이라고 설명했다. 소규모·고령 농업인을 위한 농작업 대행, 농기계 지원, 상호금융 기반의 지역 밀착형 금융서비스, 하나로마트와 로컬푸드를 통한 지역 농산물 유통, 각종 교육·복지·나눔 사업까지 묶어 봐야 오늘의 구성농협이 보인다는 것이다.홍 조합장 설명대로 구성농협은 이제 단순한 금융창구가 아니다. 농기계가 없거나 일손이 부족한 농가의 영농을 돕고, 도시 소비자에게는 신선한 먹거리를 연결한다. 특히 로컬푸드 사업에 대해서는 자부심이 컸다. 홍 조합장은 "로컬푸드는 단순한 판매장이 아니라 지역 농업인의 소득을 높이고 소비자에게는 안전한 먹거리를 제공하는 상생 모델"이라고 강조했다. 직매장을 중심으로 판로를 확보하고 유통 단계를 줄여 생산자에게는 제값을, 소비자에게는 합리적 가격을 제공해 왔다는 평가다. 소규모·고령 농업인도 쉽게 참여할 수 있도록 운영체계를 짠 점, 생산자 실명제와 품질관리로 신뢰를 쌓아온 점도 빼놓지 않았다. 앞으로는 참여 농가와 품목을 더 늘려 공급체계를 안정화하겠다는 구상도 밝혔다.고령화 대응 역시 구성농협이 놓을 수 없는 과제다. 홍 조합장은 농협이 가장 먼저, 가장 깊이 고민해야 할 문제가 고령 조합원 복지라고 했다. 건강검진과 의료비 지원, 경로행사와 문화활동 지원은 기본이고, 영농을 계속하려는 고령 농업인에게는 농작업 대행과 일손 돕기로 버팀목 역할을 하고 있다는 설명이다. 여기에 연금형 금융상품 상담, 자산관리 지원, 금융사기 예방교육까지 더해 노후의 불안을 줄이려 하고 있다. 특히 2017년부터 운영 중인 재가노인복지센터는 거동이 불편하거나 홀로 지내는 노인들의 정서적 삶을 돌보는 장치로 자리 잡았다고 했다. 농협이 단지 돈을 맡고 빌려주는 기관이 아니라, 지역 노년의 삶을 붙드는 생활 기반이어야 한다는 인식이 읽히는 대목이다.구성농협의 현재 규모를 보여주는 수치도 적지 않다. 2025년 말 기준 조합원은 1079명, 준조합원은 3만 2천여 명 수준이다. 예수금은 7천700억 원대, 대출금은 5천600억 원대, 총자산은 8천500억 원대다. 홍 조합장은 "경제사업 부문에서는 하나로마트와 로컬푸드 직매장을 중심으로 연간 100억 원대 매출을 유지하고 있고, 교육지원과 복지사업에도 연간 11억 원이 넘는 금액을 환원하고 있다"고 밝혔다. 지난해에는 하나로마트를 3개월 동안 리모델링해 조합원과 고객 불편을 줄였다는 설명도 덧붙였다. 도시농협으로의 체질 변화를 보여주는 숫자들이지만, 홍 조합장은 이런 외형만으로 구성농협을 평가해서는 안 된다고 했다.그가 가장 길게 말한 대목은 역시 플랫폼시티였다. 보정동 일대 개발은 구성농협이 선 도시 구조 자체를 바꾸는 대형 변수다. 그는 이 사업을 "위기이면서도 기회"라고 표현했다. 플랫폼시티가 들어서면 인구와 상권이 커지고 기업 유치와 상업시설 확대도 기대할 수 있어 금융서비스 고도화와 자산관리 기능 강화, 중소기업·소상공인 지원 확대의 기회가 열린다는 것이다. 구성농협이 앞으로 금융·유통·지역사회 공헌을 아우르는 종합 플랫폼 역할을 해야 한다는 서면 답변도 같은 맥락이다.플랫폼시티 보상금이 지역 안에 오래 머무는 돈은 아니라는 것이다. 보상을 받은 뒤 자녀 주택 마련이나 다른 투자로 자금이 빠져나가고, 실제 예수금 증가 효과도 겉보기만큼 크지 않다고 했다. 더욱이 보정동 일대 조합원 가운데는 농지 상실로 자격을 잃은 경우도 적지 않다고 했다. 한때 290여 명이던 보정동 조합원이 지금은 160명에도 못 미치고, 이번에만 43명이 자격 상실 처리됐다는 설명은 플랫폼시티가 지역농협에 던지는 이중적 현실을 잘 보여준다. 개발은 호재이지만, 동시에 농협의 전통적 기반인 농지와 실제 영농 조합원은 줄어드는 것이다.홍 조합장이 플랫폼시티를 비관적 보는 것은 아니었다. 입주 시기가 늦어졌지만 장기적으로 구성지역이 성장할 좋은 기회라는 인식은 분명했다. 다만 그 기회를 지역이 제대로 붙잡으려면 보상 이후의 자금 흐름, 지역 내 상권 재편, 농협 점포 전략, 조합원 구조 변화까지 함께 봐야 한다는 문제의식이 강했다.홍 조합장은 마지막으로 "조합원 한 분 한 분의 관심과 참여, 신뢰가 있었기에 오늘의 구성농협이 있었다"고 말했다. 초심을 잃지 않고 조합원 이익을 최우선에 두겠다는 말은 흔한 인사처럼 들릴 수 있다. 그러나 도시화와 개발, 고령화와 금융환경 변화가 한꺼번에 밀려드는 기흥구 구성에서 그 말은 오히려 가장 현실적인 다짐으로 들렸다.