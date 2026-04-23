용인에 영면한 '책 바보' 이덕무(李德懋)를 만나다

큰사진보기 ▲이덕무 묘역, 판교와 수지를 오가며 영면하다 한터에 안장된 이덕무(1741~1793) 묘역 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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"누런 풀 가늘가늘하고 돌비탈길 희미하다 / 흙만두같은 무덤 언덕에 나무들 가득 둘러서 있네 / 채찍 맞은 듯 붉은 잎은 빙빙 돌며 춤추고 / 삿갓에 올라붙은 검푸른 벌레 푸드득 나는 모습이 뚜렷하다 / 저녁때 놓친 뱃속은 붉은 쌀밥이 편하겠고 / 가을이 닥쳤으니 흰 솜옷쯤은 입어야 몸에 좋겠지 / 하늘 일대에 굽이친 노을은 연지 찍은 듯 고운 풍경인데 / 뒷짐을 진 싸늘한 마을은 우물 정자처럼 사립문들을 닫았네."

주인은 포은의 후예였다.

내가 우스갯소리로, "나는 후릉(厚陵:正宗의 능)의 후예지만 지나간 일은 뜬구름 같은 것이니 말할 게 뭐 있겠습니까?"하였더니, 주인도 웃으면서 말하기를 "포은의 아들도 국조(國朝)에 벼슬하여 이조참의를 지냈는데, 공과 나야 무엇을 혐의롭게 여기고 무엇을 의심할 것입니까. … (중략) …

또, "장단(長湍)에다 장례를 모시려 하였는데 널이 움직이지 않아 지전(紙錢)을 불태우며 빌었더니, 그 재가 남으로 날아가 용인 고을 어느 언덕에 떨어졌습니다. 그 언덕에다 장례를 모실 것을 고했더니 그제야 널이 움직였다 합니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

수년 전 <책만 보는 바보 이덕무>라는 책을 읽은 적이 있다. 무척 인상 깊었는데, 최근 이덕무의 묘소가 용인에 있다는 사실을 알게 되었다. 생각지도 못했던 필자의 무지를 탓하며 2026년 1월 그의 무덤을 찾아 나섰다. 어쩌면 우연이었을지도 모르나 필자의 행보와 이덕무의 마지막이 맞물린다.이덕무는 1793년(정조17) 1월에 의관을 정제하고 홀연히 세상을 등졌다. 2월에 광주 판교 언덕에 장사를 지냈으나, 그의 무덤은 용인으로 이장되었다가 다시 판교로 이장되었다. 결국 2000년도 판교가 개발로 북적이던 때 용인의 노적산 자락에 자리를 잡았다. 개발이라는 이름으로 그의 묘는 몇 번의 이장을 거쳐야만 했다. 참으로 시끄러운 일이다.이덕무(1741~1793) 조선후기 정조 시대의 대표적인 실학자이자 서얼 출신의 지식인이다. 본관은 전주(全州). 자는 무관(懋官), 호는 형암(炯庵)·아정(雅亭)·청장관(靑莊館)·영처(嬰處)·동방일사(東方一士)·신천옹(信天翁) 등으로 불렸다. 정종의 제15자인 무림군(茂林君) 이선생(李善生)의 14세손이다. 아버지는 통덕랑 이성호(李聖浩)이며, 어머니는 반남박씨로 토산현감 박사렴(朴師濂)의 딸이다. 박학다식하고 고금의 기문이서(奇文異書)에도 달통했으며, 문장에 개성이 뚜렷해 문명을 일세에 떨쳤으나, 서자였기 때문에 크게 등용되지 못하였다.어릴 때 병약하고 빈한해 전통적인 정규 교육은 거의 받을 수 없었다. 그러나 총명하여 가학(家學)으로써 6세에 이미 문리(文理)를 얻고, 약관에 박제가(朴齊家)·유득공(柳得恭)·이서구(李書九)와 함께 『건연집(巾衍集)』이라는 사가시집(四家詩集)을 내었다.특히 박지원(朴趾源)·홍대용(洪大容)·박제가·유득공·서이수(徐理修) 등의 북학파 실학자들과 깊이 교유해 많은 영향을 받았다. 그러나 경제면의 급진적인 개혁 이론보다는 사색적이고 철학적인 고증학적 방법론에 많은 관심을 가졌다.이덕무는 가난한 환경과 서얼이라는 신분적 한계가 있었으나, 오직 학문에 매진하여 정조의 두터운 신임을 얻었다. 초대 규장각 검서관으로 임명되어 국가의 주요 서적을 교정하고 편찬하는 데 핵심적인 역할을 했다. 북학파의 일원으로 청나라의 선진 문물을 수용하려 노력했으며, 실사구시의 태도로 방대한 저술을 남겼다.그의 박학함을 엿볼 수 있는 개인 문집 <아정유고>와 조선의 풍속·역사를 정리한 <청장관전서> 등이 있다. 그는 평생 책 읽기를 즐겨 스스로를 '책만 읽는 바보'라는 뜻의 간서치(看書痴)라 불렀을 만큼 지독한 독서가이자 문장이 우아하고 정밀하기로 정평이 났다.이덕무의 묘역은 현재 용인시 처인구 양지읍 주북리 산 204-3번지 노적산 자락에 위치한 전주이씨 무림군(茂林君) 직장공(直長公)계의 청덕리 선영에 조성되어 있다. 묘소 앞에는 ｢통훈대부 행 규장각검서관 겸 적성현감 전주이공 덕무지묘/배 숙인 수원백씨 부좌｣라고 새긴 묘비가 있다. 묘비 뒤쪽의 비문에는 왕실·의례·문서 관련 직책인 봉상각 검서관과 적성 현감을 지냈으며 학문이 깊고 문장이 뛰어났고, 특히 <청장관전서>에 문장이 실려 있다는 내용과 후손들에게 학문과 덕행으로 존경받았다고 기록되어 있다. 묘비는 2020년에 7월에 건립한 것으로 판교에서 한터로 이장할 때 건립한 것이다.이덕무는 노적산 산자락에 조용히 묻혔으나, 현재 묘소 앞은 개발공사로 허허벌판이 되었다. 언제 무엇이 들어올지 모르는 모습으로 황량하고, 주변은 도로가 사방으로 뚫려 있어 그의 무덤은 섬처럼 가운데 고립되어 있다. 길을 오가는 차들의 경적은 또한 얼마나 시끄러운가. 언덕을 두 개나 넘어서 찾아간 그의 묘소는 주변의 시끄러움은 모르는 양 적막했다. 그의 무덤은 후손이 관리하여 정갈하였으나, 드나드는 이가 없었는지 길조차 찾기 힘들어 산을 헤집고 다닐 수밖에 없었다. 르네상스 시대를 다시 열게 할 만한 인물로 손꼽히는 이덕무는 이제는 잊힌 채 야산에 잠들어 있을 뿐 누구 하나 기억하여 찾는 이 없는 무덤이 되고 말았다.이덕무는 용인을 지나며 <용인도중(龍仁道中)>이란 한시를 남겼다. 장단 주막에서 포은 정몽주의 후손을 만나서는 각기 선조들의 행적을 술회하였다. 구전으로 전해지던 포은선생의 묘역 유래담을 ｢서해여언｣에 기록하였다. 그리고 지금은 용인의 한터에 영면하고 있다. 이덕무는 용인과 참 인연이 많아 보인다.용인에 있는 그의 무덤을 우리는 몰랐던 것일까? 정조의 사랑을 받으며 진경 채록이라 불리는 시풍을 만들었던 그의 문학세계를 용인 사람들은 찾아봐야 하지 않을까. 아쉽고 아쉬운 일이 아닐 수 없었다. 용인을 지나며 묘사한 한시 작품 <용인도중>을 보인다.청정관 이덕무가 3백년 전에 용인을 지나며 지은 시다. 그의 시풍을 우리는 '진경(眞景)'이라고 부른다. 중국 화풍에 중국 시풍을 따랐던 조선 시대, 우리의 회화와 우리의 시풍을 추구하는 이들을 '진경'이라 불렀다. 이덕무의 시는 그 이름으로 불리기에 가장 잘 어울리는 시인이었다. 그런 그가 용인을 지나는 날이 있었던 모양이다. 그리고 용인의 풍경을 시로 남겨, 그 시절 용인의 모습을 그려볼 수 있게 하였다.그 시절에도 용인은 무덤이 많았던 모양이다. 흙 만두 같은 무덤 언덕이 있다는 표현이 보인다. 춥고 배고프면서도 낙조의 모습은 얼마나 아름답게 묘사하고 있는가. 그러나 우물 정자처럼 굳게 닫힌 마을의 인심을 야박하다는 불평도 없이 읊조리고 있다. 용인은 예나 지금이나 사통팔달로 사람도 지나가고, 물류도 많이 지나가는 곳이다. 지금도 길이 많고, 물류 센터도 많다. 사람들의 인심은 그러해서 각박했으리라. 이 손 저 손을 탈 수밖에 없는 현실에서 자신을 지키기 위한 노력으로, 손해 보고 싶지 않은 깍쟁이 같은 심보가 아니라, 적어도 나의 것을 지키겠다는 의지의 표현이었을 것으로 생각된다.지금도 용인은 길이 많고, 물류가 지나가는 곳이다. 그러나 이제는 우물 정자처럼 굳게 닫았던 문을 열어도 좋지 않을까? 원주민보다 이주민이 몇 배는 더 많은 특례시가 된 용인이 언제까지 문을 걸어 잠그고 있다는 인상을 주는 것은 소통을 중요하게 생각하는 현시대에 바람직한 방향은 아니리라. 이제는 빗장을 풀고 문을 열어 지나가는 나그네에게 따뜻한 숭늉 한 그릇 대접할 수 있는 아량을 가져보는 것은 어떨까.그리고, <청장관전서>에 수록된 ｢서해여언(西海旅言)｣에는 포은 정몽주의 천장에 대한 기록이 있다. 구전되어오던 이야기가 기록으로 남겨진 자료라는 점에서 주목된다.이 기록에 의하면 포은선생의 널이 움직이지 않아 지전을 불태웠는데, 재가 날아든 언덕에 장례를 모셨다는 내용이다. 용인을 지날 때 풍덕천에서 명정이 바람에 날려 떨어진 곳에 묘를 썼다는 용인지역의 구전과 유사함을 알 수 있다.이덕무는 스스로를 '책만 읽는 바보'라 부를 만큼 지독한 독서가였다. 가난한 서얼 출신이라는 태생적 한계에도 불구하고 박지원, 박제가 등과 교류하며 북학파의 핵심 인물로 성장했다. 그의 방대한 지식은 훗날 정조가 추진한 개혁 정치의 든든한 학문적 토대가 되었다.1779년, 정조는 파격적인 인사를 단행했다. 이덕무를 비롯한 서얼 출신 학자들을 규장각 검서관으로 등용한 것이다. 이덕무는 이곳에서 국가의 주요 서적을 교정하고 편찬하는 실무를 총괄하며 조선의 문예 부흥기를 이끌었다. 그의 대표 저서인 『청장관전서』는 조선과 중국의 역사, 지리, 풍속을 망라한 백과사전적 기록으로 평가받는다. 실사구시 정신으로 무장한 그의 학풍은 단순히 지식을 쌓는 것에 그치지 않고, 현실을 개선하려는 실천적 의지를 담고 있다. 학계 전문가들은 "이덕무는 지식인이 처한 환경보다 그가 세상을 바라보는 시선이 얼마나 깊을 수 있는지를 보여준 인물"이라며 그의 가치를 높게 평가했다.2만 여권의 책을 읽었다고 알려진 이덕무는 책 읽기 좋은 점 4가지를 말하고 있다. "책만 보는 바보" 간서치 이덕무, 그는 책을 읽으면 배고프지도, 번뇌하지도, 아프지도 않게 된다고 한다. 그의 말에 동의하지 못할 수도 있으나, 이덕무는 그리 생각했던 것이 틀림없다. 어렸을 때부터 병약하고 집안이 빈한하여 글공부를 제대로 할 수 없었던 이덕무는 그러나 가학으로 글공부하며 이미 약관의 나이에 친우들과 더불어 <건언집>이라는 사가시집을 내기도 했다.땔감이 없어 추위에 떨어야 할 때도 책을 덮고 잤다는 일화는 유명하다. 중국에 사신으로 오갈 때면 '유리창'에 들러 그곳에 있는 서점을 돌며 새로 들어온 책을 구경하는 것이 그의 여가 생활이었다고 할 만큼 그는 책을 좋아했다. 그는 유리창 서점가에 쌓여있는 책을 보며 조선은 아직도 이 나라보다 100년은 뒤처졌다고 말하며 아쉬워했다고 한다. 그런 그가 현재 일 년에 책을 한 권도 읽지 않는 성인이 60%에 달하는 대한민국의 현실을 보면 무슨 생각을 할지 궁금했다. 얼마나 안타까울까? 책 읽기의 좋은 점을 4가지나 말하는 이덕무로서는 도무지 이해할 수 없을지도 모를 일이다.지식의 보고, 마음의 양식 등등 책을 일컫는 미사여구는 차고 넘친다. 그러나 바쁜 현대인들은, 조용히 앉아 책을 읽을 여유가 없다고 한다. 필자가 가장 안타까워하는 부분이다. 서자의 굴레를 쓰고 태어나 과거시험조차 볼 수 없었던 이덕무는 그럼에도 책 읽기를 게을리하지 않으며 2만여 권이 넘는 책을 읽었다고 한다. 책값이 비싸 구매하여 읽기가 쉽지 않을 때는 필사도 서슴지 않았다고 한다. 책을 사랑한 간서치 이덕무를 마음에 새기며 우리 시대의 본보기로 삼아도 좋을 것이라는 생각이 든다.