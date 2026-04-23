"곶감 꼭지가 동그라면 국산, 네모나면 중국산"

큰사진보기 ▲‘밥상 위 원산지’ 교육에 참여한 처인구 포곡읍 둔전13리 경로당 회원들이 원산지 표시와 구분법에 대한 교육을 받고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

지난 16일 처인구 포곡읍 둔전13리 인정멜로디아파트 경로당. 10여 명의 노인들이 경로당에 둘러앉아 강사와 TV 모니터 화면에서 눈을 떼지 못하고 있었다. 한쪽 테이블에는 땅콩, 씨 없는 블랙포도와 샤인머스켓, 모형으로 만든 한식과 중식 대표 음식이 놓여 있었다. 수십 년간 손수 장을 보고 음식을 해온 노인들이지만, 국내산과 수입산, 원산지 표시판을 나란히 놓고 비교해 보기는 처음이었다.용인시 위생과 식품안전원산지팀 김샛별 주무관이 "국산 고사리는 손으로 뜯어 단면이 울퉁불퉁하고, 중국산은 기계로 잘라 매끈하다"고 설명하자 여기저기서 탄성이 나왔다. 곶감 꼭지 이야기에서는 반응이 더 뜨거웠다. "꼭지가 동그라면 국산, 네모나면 중국산"이라는 말에 한 노인은 나지막이 "몇십 년을 사 먹었는데 몰랐네"라며 웃었다.이날 교육에서 노인들이 가장 공감한 대목은 '알 권리'였다.위생과 정선경 식품안전원산지팀장은 "국산이 무조건 좋다는 게 아니라, 내가 원하는 걸 골라 살 수 있어야 한다는 것"이라고 강조했다. 교육에 참여한 노인들은 비싼 돈을 내고 산, 국산인 줄 알았던 식재료가 수입산이었던 경험, 뉴스에서 나왔던 원산지 둔갑 사건에 집중했다.원산지 확인법 교육 후에는 국내산과 수입산 구별법 OX 퀴즈, 국내산과 중국산 맛보기 체험 등을 했다.교육을 마친 둔전13리경로당 이수빈 총무는 "시장에 가서도 땅콩 하나를 사도 국내산인지 수입산인지 모르고 사는 경우가 너무 많았다"며 "앞으로 과일이든 뭐든 살 때 신중하게 생각하고 가정과 건강을 위해 잘 골라야겠다고 다시 한번 다짐하게 됐다"고 말했다. 이 총무는 "다음에는 수산물 원산지 구별법도 가르쳐 주셨으면 한다"는 바람도 덧붙였다.김상현 회장은 "아직 확실히 모르지만, 음식이나 물건을 살 때 원산지 확인을 다시 한번 꼼꼼히 보고 주의하게끔 도움을 받았다"며 감사를 전했다.이 교육은 용인시가 원산지 정보에 취약한 고령층을 위해 마련한 '밥상 위의 진짜 이야기, 원산지를 보다' 프로그램의 일환으로 열렸다. 시는 4월부터 10월까지 지역 경로당 20곳을 대상으로 직접 찾아가는 방식으로 교육을 진행한다. 참여를 원하는 경로당은 위생과 식품안전원산지팀(031-6193-2233)으로 문의하면 된다.