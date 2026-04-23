박지원 "송영길은 연수, 김용은 사법부 아닌 국민 심판 받아야"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원은 23일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐 선거 당 공천 예측을 내놨다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

AD

박지원 더불어민주당 의원은 23일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 6·3 지방선거와 함께 치러지는 재보궐 선거 공천 결과를 예측했다.박 의원은 송영길 전 대표와의 통화 내용을 공개하며 "송 전 대표는 인천을 떠나고 싶지 않다는 의사가 확고하다"고 밝혔다. 이어 "송 전 대표가 당의 결정에 따르겠다는 '선당후사'의 의지를 밝힌 만큼, 과거 5선을 지낸 계양 대신 인천 연수갑 공천 가능성이 매우 크다"고 전망했다.박 의원은 김용 전 민주연구원 부원장의 공천과 관련, "억울한 조작 수사의 희생양인 김용은 사법부의 판단이 아닌 국민의 직접 심판을 받아야 한다"며 김 전 부원장 공천의 필요성을 강조했다. 그는 "지도부가 신중한 것은 이해하지만, 국민이 직접 김 전 부원장의 결백을 확인하게 하는 것이 정공법"이라고 목소리를 높였다.이광재 전 강원지사의 공천 지역으로는 추미애 당 경기도지사 후보의 지역구 경기 하남갑이 언급됐다. 박 의원은 "하남은 강원도와 인접해 있고 강원 출신 유권자들이 많이 거주하는 지역"이라며 "이 전 지사의 인지도와 도지사 경험이 하남에서 큰 시너지를 낼 것"이라고 분석했다.박 의원은 국민의힘을 향해서는 날을 세웠다. 그는 장동혁 대표의 8박 10일 미국 방문 일정에 대해 "국무부 차관보 뒤통수와 사진 찍고 온 빈손 외교"라며 "선거를 목전에 둔 당 대표가 자리를 비운 것은 지방선거 승리보다 본인의 당권 유지에만 매몰된 증거"라고 꼬집었다.특히 그는 전날 강원도에서 김진태 강원지사에게 면전에서 쓴소리를 듣고, 오세훈 서울시장 후보 등 광역단체장 후보들로부터 '지원 유세 거부'를 당하고 있는 장 대표의 처지를 언급한 뒤, "갈 곳이 없으면 완도 청산도에 가서 유채꽃이나 구경하라"고 말했다.한편, 박 의원은 "윤석열 정부 3년 간 열심히 싸워온 모습, 법사위에서 3대 개혁을 위해 싸운 결과를 국민들이 인정해 주고 있다"며 "의원 외교를 강화해 남북관계를 풀고, 국격을 높이는 국회의장이 되어 내 인생의 마지막 석양을 빨갛게 물들이고 싶다"고 22대 국회 후반기 국회의장 출마를 사실상 공식화했다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.