앤트로픽 시총, 오픈AI 역전... 승부는 끝나지 않았다

큰사진보기 ▲역전된 시가총액클로드의 시가총액이 오픈AI를 넘어섰다. ⓒ 이승환 관련사진보기

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2026년 4월, 비상장 스타트업 앤트로픽(Anthropic)의 시가총액이 장외 시장에서 오픈AI(OpenAI)를 추월했다. 2022년 챗GPT 출시 이후 AI 업계에서 오픈AI의 1위 자리는 당연한 것처럼 받아들여졌다. 그 자리가 흔들리기 시작했다. 숫자만 바뀐 게 아니다. 투자자의 심리, 기업 고객의 선택, 그리고 정부의 태도까지이 역전은 증권거래소에서 일어난 일이 아니다. 앤트로픽과 오픈AI 모두 비상장 기업이기 때문에, 이들의 가치는 주로 2차 시장(Secondary Market)이라 불리는 장외 거래 플랫폼에서 드러난다. 쉽게 말하면 초기 투자자나 임직원이 보유한 주식을 외부 투자자가 사고파는 시장이다. 2026년 4월 중순, 온체인 파생상품 플랫폼 벤추얼스(Ventuals)에서 앤트로픽의 내재 시가총액이 약 8,636억 달러로 오픈AI의 8,461억 달러를 처음으로 추월했다. 이어 여러 2차 시장 플랫폼에서 앤트로픽의 거래 가격이 1조 달러를 돌파했다는 보고가 잇따랐다.그런데 숫자보다 더 중요한 건 그 온도차다. 오픈AI 구형 주식은 최근 투자 라운드 대비 약 10% 할인된 가격에 팔리고 있는 반면, 앤트로픽 주식에는 약 20억 달러의 대기 매수 수요가 몰리며 직전 라운드 대비 50% 이상의 프리미엄이 붙었다. 같은 AI 업계 최상위 기업이지만, 투자자들이 두 회사를 바라보는 시선은 이미 완전히 달라졌다.투자자의 심리는 결국 숫자를 따라간다. 앤트로픽의 연환산 반복 매출(ARR, 쉽게 말하면 한 해 동안 벌어들이는 구독형 매출)의 성장 궤적은 업계에서 유례를 찾기 어렵다. 2024년 12월 약 10억 달러였던 ARR은 2025년 말 90억 달러로 뛰었고, 2026년 들어 2월에 140억 달러, 3월에 190억~200억 달러를 기록하더니 4월 초 300억 달러를 돌파했다. 15개월 만에 약 30배 성장한 수치다.이 수치는 2026년 4월 기준 오픈AI의 ARR 약 250억 달러를 20% 초과한다. 물론 오픈AI 측은 앤트로픽이 클라우드 파트너인 구글·아마존과의 매출을 총액 기준으로 계상해 약 80억 달러를 부풀렸다고 주장한다. 회계 처리 방식의 차이가 실제로 존재할 수 있다. 그러나 그 차이를 감안하더라도 성장의 방향성 자체를 부정하기는 어렵다. 3개월마다 수십억 달러씩 뛰는 숫자는 조작할 수 없다.AI 업계에서 진짜 '돈'이 되는 곳은 일반 소비자 시장이 아닌 기업 시장이다. 수천, 수만 명의 직원이 매일 쓰는 업무 도구로 AI가 채택되면, 계약 한 건의 규모가 개인 구독자 수천 명보다 훨씬 크다. 이 기업 시장에서 앤트로픽의 약진은 주목할 만 하다.벤처 캐피털 멘로 벤처스(Menlo Ventures)의 2025년 연간 보고서에 따르면, 앤트로픽은 엔터프라이즈 AI 시장에서 40%의 점유율을 차지하며 1위에 올라섰다. 2023년의 12%와 비교하면 3배 이상이다. 같은 기간 오픈AI의 점유율은 50%에서 27%로 반토막이 났다. 실시간 지표도 같은 방향이다. 2025년 4월만 해도 미국 기업용 AI 채팅 지출의 90% 이상을 오픈AI 제품이 차지했으나, 2026년 1월에는 앤트로픽이 약 68%를 점유하는 수준으로 올라섰다. 약 9개월 만에 뒤집힌 것이다.이 성장의 핵심 동력에는 코딩 특화 AI 클로드 코드(Claude Code)가 있다. 앤트로픽은 AI 코딩 시장에서 54%의 점유율을 확보하며, 오픈AI의 21%를 2배 이상 앞서고 있다. 클로드 소넷 3.5 출시 이후 18개월 연속으로 코딩 분야 벤치마크 1위를 유지한 결과다. 클로드 코드 단독으로만 이미 연간 25억 달러 수준의 매출을 기록 중이다. 코딩은 AI를 업무에 직접 연결하는 가장 즉각적인 통로이고, 그 통로를 앤트로픽이 장악하고 있다는 뜻이다.2026년 초, 앤트로픽은 미국 정부와 정면으로 충돌했다. 트럼프 행정부의 국방부가 앤트로픽의 최신 모델 클로드를 드론 운용과 대규모 국내 감시에 무제한 활용하려 했으나, 앤트로픽이 이를 거부하면서 사태가 시작됐다. 미국 정부는 앤트로픽을 공급망 위험 기업으로 지정하고 계약 금지 조치를 내렸다. 앤트로픽은 즉각 소송을 제기했고, 연방 판사는 정부의 조치가 불법일 가능성이 높다고 판결했다.결말은 뜻밖이었다. 결국 고개를 숙인 것은 기업이 아니라 정부였다. 2026년 4월 17일, 앤트로픽의 CEO 다리오 아모데이(Dario Amodei)는 백악관 비서실장 수지 와일스와 재무장관 스콧 베선트를 직접 만나 해결 방안을 논의했다. 미국 행정관리예산처(OMB) 역시 정부 기관들이 클로드 미토스의 수정된 버전을 활용할 수 있도록 허용하는 방안을 검토 중이라고 전해졌다.분석가들은 이 화해의 배경에 중국과의 기술 패권 경쟁을 꼽는다. 앤트로픽의 기술을 배제하면 미국 정부가 더 불리해진다는 현실 앞에서, 정부가 먼저 물러선 것이다. 기술이 비시장(Non market) 이슈를 주도하고 있다.오픈AI가 챗GPT로 AI 붐을 촉발한 건 2022년 11월이다. 그로부터 3년 남짓 만에 시가총액 역전이 일어났다. 지금의 역전극은 "선점이 전부가 아니다"라는 사실을 보여준다. 하지만, AI가 기업의 업무 시스템 깊숙이 들어갈수록 상황은 달라진다.기업이 특정 AI를 채택하면, 그 위에 사내 데이터를 쌓고, 자체 워크플로를 연결하고, 직원들이 익숙해진다. 이 과정이 반복되면 "다른 AI로 갈아타는 비용"이 눈덩이처럼 커진다. 기술 업계에서는 이를 락인(lock-in) 효과라고 부른다. 한번 자리를 잡은 플랫폼이 사실상 바꾸기 어려운 인프라가 되어버리는 현상이다. 지금은 AI 시장이 아직 초기이기 때문에 역전이 가능했다.그러나 앤트로픽이든 오픈AI든, 어느 한 쪽이 기업 고객의 핵심 인프라로 깊게 뿌리내리는 순간, 그 다음 역전은 훨씬 더 어려워질 것이다. 이번 역전극이 주는 진짜 교훈은 두 가지다. 지금 이 순간은 아직 판이 열려 있다는 것, 그리고 그 판이 닫히기 전에 자리를 잡아야 한다는 것이다.앤트로픽이 기업 시장에서 오픈AI를 역전한 데는 모델 성능만이 아니라 브랜드 포지셔닝이 결정적으로 작용했다. 앤트로픽은 창업 초기부터 "안전하고 신뢰할 수 있는 AI"를 핵심 메시지로 내세웠고, 이 기조는 법적 리스크와 평판 관리에 민감한 대기업 고객에게 설득력 있게 작동했다. 성능이 비슷할 때, 기업의 선택 기준은 결국 "이 회사와 오래 파트너십을 맺어도 되는가"라는 신뢰의 문제로 귀결된다.클로드 코드가 코딩 특화 AI 시장에서 54%를 차지하고 있다는 수치는 단순한 기능 경쟁의 결과가 아니다. 코딩 AI는 개발자들이 매일, 실무에서 직접 사용하는 도구다. 개발자가 익숙해진 AI는 그대로 회사의 기술 스택 안으로 들어온다. 개발자의 일상 도구가 곧 기업 인프라의 표준이 되는 구조다. 클로드가 개발자 시장을 잡은 것은, 기업 시장의 문을 앞에서 열어두는 것과 같다.구글과 아마존은 앤트로픽에 수십억 달러를 투자했다. 그런데 이 관계는 단순한 재무적 투자가 아니다. 앤트로픽의 모델은 구글 클라우드와 아마존 AWS 위에서 돌아가고, 두 클라우드 플랫폼의 기업 고객들은 자연스럽게 앤트로픽의 잠재 고객이 된다. 판매 채널, 인프라, 자본이 동시에 연결되는 구조다. 앤트로픽이 ARR을 이처럼 빠르게 끌어올릴 수 있었던 배경에는 이 이중 클라우드 파트너십이라는 유통 구조가 깔려 있다. 앞으로 AI 시장에서는 모델 자체의 성능만큼이나, 그 모델이 어떤 유통망을 타고 기업 고객에게 닿을 수 있는가가 경쟁력을 가르는 핵심 변수가 될 것이다.지금까지 AI 경쟁은 주로 "어느 모델이 더 똑똑한가"로 읽혔다. 그런데 앤트로픽의 역전은 다른 층위에서 일어났다. 구글·아마존과의 클라우드 파트너십, 코딩 도구를 통한 개발자 생태계 장악, 기업 고객과의 신뢰 기반 관계, 그리고 정부와의 협상력까지 이 모든 것이 결합된 결과다. 앞으로의 AI 경쟁에서 승자를 결정하는 건 벤치마크 점수 하나가 아니라, 얼마나 넓고 깊은 생태계를 구축했느냐가 될 것이다.