[사진] 1818일의 거리, 1312일의 파업

큰사진보기 ▲22일 부산 서면시장 입구에서 열린 투쟁문화제에서 참가자들이 부당해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결 등을 요구하며 비 속에서도 연대의 목소리를 내고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 부산 서면시장 입구에서 열린 투쟁문화제에서 참가자들이 부당해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결 등을 요구하며 비 속에서도 연대의 목소리를 내고 있다. <소수윗> 공연 장면. ⓒ 정남준 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲22일 부산 서면시장 입구에서 열린 투쟁문화제에서 참가자들이 부당해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결 등을 요구하며 비 속에서도 연대의 목소리를 내고 있다. 부산반빈곤센터 김원석 씨의 연대 발언. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 부산 서면시장 입구에서 열린 투쟁문화제에서 참가자들이 부당해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결 등을 요구하며 비 속에서도 연대의 목소리를 내고 있다. 현대자동차 하청 이수기업 해고 노동자 안미숙 씨의 연대 발언. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 부산 서면시장 입구에서 열린 투쟁문화제에서 참가자들이 부당해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결 등을 요구하며 비 속에서도 연대의 목소리를 내고 있다. <박경화밴드>의 보컬 박경화. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 부산 서면시장 입구에서 열린 투쟁문화제에서 참가자들이 부당해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결 등을 요구하며 비 속에서도 연대의 목소리를 내고 있다. <박경화밴드> 공연 장면. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲22일 부산 서면시장 입구에서 열린 투쟁문화제에서 참가자들이 부당해고 철회와 체불임금 지급, 단체협약 체결 등을 요구하며 비 속에서도 연대의 목소리를 내고 있다. 집회를 마치고 함께 담긴 연대자들. ⓒ 정남준 관련사진보기

어제(22일), 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 부산 서면시장 입구는 멈추지 않는 목소리로 채워졌다. 이날 열린 서면시장 투쟁문화제는 장기화된 노동자 투쟁의 시간을 다시 한 번 현재로 불러내며, 연대의 의미를 묻는 자리였다.이날은 서면시장 투쟁이 1818일째를 맞은 날이었다. 전국민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회 김태경 지회장은 2021년 5월 1일, 시장 운영 부실에 대한 내부 고발과 노동조합 결성 등을 이유로 해고됐다. 이후 지회장은 부당해고 철회를 요구하며 거리에서 싸움을 이어오고 있다. 그리고현재 (사)서면시장번영회에서 경리로 재직 중인 허진희씨 역시 유일한 조합원 신분으로, 체불임금 지급과 단체협약 체결을 요구하며 함께 투쟁을 이어가고 있다.두 노동자의 파업은 이날로 1312일째를 기록했다.비가 이어지는 날씨에도 문화제는 예정대로 진행됐다. 우산과 비옷 사이로 모인 연대 참가자들은 해고 노동자들의 이야기를 공유하며, 장기 투쟁의 무게를 함께 나눴다.첫 무대는 서울의 펑크밴드 '소수윗'이 올랐다. 이들은 빠르고 경쾌한 리듬 위에 사회적 기본권에 대한 요구와 그에 대한 방해 중단을 호소하는 메시지를 담아 공연을 펼쳤다. 단순한 공연을 넘어, 음악을 통한 발언의 형식으로 현장의 분위기를 끌어올렸다.이어 부산반빈곤센터 김원석씨는 연대 발언을 통해 최근 '420 장애인차별철폐의 날'의 의미를 언급하며, 장애인 권리와 노동자의 권리가 분리될 수 없음을 강조했다. 그는 "권리는 나눌 수 있는 것이 아니라 함께 보장되어야 하는 것"이라며 "서면시장 노동자들의 싸움 역시 우리 모두의 문제"라고 말했다.이어 울산 현대자동차 하청업체 이수기업 해고 노동자인 안미숙씨는 같은 해고 노동자로서의 경험을 공유하며 "해고는 개인의 문제가 아니라 구조의 문제"라며 "각자의 자리에서 싸우고 있지만 결국 우리는 연결되어 있다"고 강조했다. 이어 "함께 싸우고 함께 승리하자"는 말로 연대의 뜻을 전했다.문화제의 마지막 무대는 서면시장 투쟁문화제의 고정 멤버인 '박경화밴드'가 장식했다. 이들은 장기 투쟁 속에서 쌓인 두 노동자의 심정과 끝까지 포기하지 않겠다는 의지를 노래에 담아냈다. 공연이 이어지는 동안 참가자들은 빗속에서도 자리를 지키며 박수와 함성으로 호응했다.서면시장 입구에서 이어지고 있는 투쟁은 어느덧 5년 가까운 시간을 넘어섰다. 숫자로 환산되는 '1818일'과 '1312일'은 단순한 기간을 넘어, 한 노동자의 삶과 또 다른 노동자의 일상이 거리 위에서 이어지고 있음을 보여준다.이날 문화제는 단순한 공연이나 집회를 넘어, 장기화된 노동 문제와 그에 대한 사회적 책임을 환기하는 자리였다. 비가 내리는 날씨 속에서도 현장을 지킨 이들은 각자의 방식으로 질문을 던지고 있었다. 이 싸움은 언제, 어떻게 끝날 것인가. 그리고 우리는 그 과정에서 어떤 선택을 하고 있는가.