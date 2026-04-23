'월 20달러 짜리' AI 코딩이 사라지고 있다

큰사진보기 ▲앤트로픽 로고 ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲AI 격차요금제에 따른 생산성 차이 ⓒ 이승환 관련사진보기

앤트로픽이 '클로드 코드' 요금제 실험에 나섰다.무료에 가까웠던 AI 에이전트 시대가 끝나고, 고급 AI는 '돈 내는 사람의 것'이 되는 새로운 질서가 시작되고 있다. 2026년 4월, AI 기업 앤트로픽이 조용히 가격표를 바꿨다. 월 20달러짜리 '프로' 요금제의 기능 목록에서 클로드 코드(Claude Code)를 지웠다. 이제 클로드 코드를 쓰려면 월 100달러 이상인 '맥스' 요금제를 선택해야 한다고 공식 홈페이지는 안내하기 시작했다.당장 모든 사용자에게 적용된 건 아니다. 앤트로픽은 "신규 가입자의 약 2%를 대상으로 한 작은 테스트이며, 기존 이용자에게는 영향이 없다"고 밝혔다. 그러나 공식 가격표가 이미 바뀌었다는 사실은, 이것이 단순한 실험을 넘어 방향성에 대한 선언에 가깝다는 신호다.클로드 코드는 쉽게 말하면 AI 개발자 보조원이다. 프로그래머가 화면에 말로 명령을 입력하면, AI가 스스로 코드를 짜고, 오류를 잡고, 테스트까지 돌린다. 이전까지 개발자가 며칠에 걸쳐 하던 작업을 몇 시간 안에 처리할 수 있다.2025년 출시 이후 클로드 코드는 앤트로픽 성장의 핵심 동력이 되었다. 2026년 2월 기준 연환산 매출이 25억 달러(약 3조 7천억 원)를 넘어설 정도로 폭발적인 인기를 얻었다. 그런데 역설적으로 바로 이 인기가 문제를 만들었다. 클로드 코드는 단순 대화보다 훨씬 많은 컴퓨터 자원을 소비한다. 사용자가 AI에게 명령을 내릴 때마다, 거대한 서버 더미가 쉬지 않고 돌아가야 한다.사용량이 폭증하자 서비스가 자주 끊기기 시작했다. 최근 60일 동안 클로드의 무중단 가동 비율이 99% 아래로 떨어졌을 정도다. AI가 질문에 답할 때마다 전기와 서버 비용이 발생한다. 대화형 답변 한 번은 비교적 싸지만, 클로드 코드처럼 수십 분 동안 스스로 코드를 짜고 실행하는 에이전트는 그 수백 배의 자원을 쓴다. 데이터센터 1GW를 구축하는 데만 약 500~600억 달러가 든다.이 천문학적인 금액을 회수하려면, AI 서비스는 결국 충분히 돈을 쓸 의향이 있는 고객에게 더 많이 받는 구조로 갈 수밖에 없다. AI 서비스는 더 이상 쓰면 쓸수록 이득인 무제한 뷔페가 아니다.첫째, '월 20달러 코딩 에이전트' 시대가 저물고 있다. 지금까지 20달러면 꽤 강력한 AI 코딩 도구를 쓸 수 있었다. 이 구간이 줄어들고 있다. 앞으로 진짜 생산성 도구가 되려면 그에 걸맞은 요금을 내야 하는 구조로 바뀐다. AI 에이전트는 '챗봇의 부가 기능'이 아닌 별도 상품이 된다. 대화형 챗봇과 혼자 알아서 일하는 에이전트는 이제 같은 가격표 안에 묶이지 않는다. 마치 기본 인터넷 요금제와 기가 인터넷 요금제가 다른 것처럼, AI도 대화용과 자율 작업용이 계층을 달리하게 된다.둘째, 서비스 안정성이 가격 구조를 바꾸는 숨겨진 이유다. 수익이 적어서만이 아니다. 서버가 버티지 못하는 게 더 직접적인 원인이다. 쓰는 사람이 많아질수록 서버가 다운되는 상황이 반복되자, 많이 쓰는 사람은 더 내야 한다는 결론이 필연적으로 나왔다.셋째, 소수의 헤비 유저가 전체 비용 구조를 흔든다. 클로드 코드를 하루 종일 돌리는 개발자 몇 명이 일반 이용자 수백 명분의 서버 비용을 소비한다. 요금 체계 실험은 바로 이 구조적 불균형에 대한 대응이다. 가격은 '누구를 고객으로 삼겠다'는 전략의 표현이다. 20달러 요금제에서 코딩 에이전트를 빼고 100달러 이상 요금제에 집중시키는 것은 명확한 메시지를 담고 있다. AI를 생산성 도구로 활용하고 그 가치만큼 수익을 창출할 수 있는 팀과 그렇지 않은 팀을 구분하겠다는 것이다.넷째, 'AI 격차'가 현실이 된다. 월 수십만 원을 내고 고급 AI 에이전트를 쓰는 팀과 그렇지 못한 팀 사이에는 생산성 차이가 기하급수적으로 벌어진다. 도구의 격차가 곧 성과의 격차가 되는 시대가 오고 있다.요금제 변화를 단순히 서비스가 비싸졌다고만 읽으면 본질을 놓친다. 더 중요한 질문은 이것이다. 나는, 혹은 우리 팀은 AI를 어떤 목적으로 쓰고 있는가. 가끔 질문하고 답변 받는 수준이라면 프로 요금제로 충분하다. 코드 자동화를 업무에 적극 활용하고 있다면 요금제 재검토가 필요하다. 팀 단위로 에이전트 워크플로를 운영하고 있다면 비용 구조를 지금 당장 다시 설계해야 한다.지금 이 변화가 뜻하는 바를 좀 더 크게 보면, AI는 이제 무엇이든 공짜로 해주는 마법 도구가 아니라 투자 대비 수익을 따져야 하는 비즈니스 인프라로 자리 잡고 있다. 이 관점의 전환이 가격표보다 훨씬 중요한 신호다. "AI가 얼마냐"는 이제 부차적인 질문이다. 진짜 질문은 "이 AI로 얼마를 벌 수 있는가"이고, 그 답에 따라 지불할 금액이 결정된다.