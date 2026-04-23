"어떻게 참으세요?" 강연자 꿈꾸는 장애인들의 절박한 질문

"죄송하지만, 그날은 일정이 어려울 것 같습니다."

큰사진보기 ▲강연 전날 저녁부터 음식을 끊고, 수분을 통제하며, 내 신체가 보내는 본능적인 신호를 의지로 억누르며 일정을 소화한다. AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울시가 누구나 이용할 수 있는 유니버설 디자인을 적용해 리모델링 한 공중화장실 모습. ⓒ 서울시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.휠체어 이용 당사자들과 소통하며 그들이 사회로 나가는 과정에서 마주하는 가장 기본적이고도 실존적인 장벽인 '화장실 문제'가 개인의 투혼이 아닌 사회적 시스템으로 해결되기를 바라는 마음을 담았습니다.

정중하게 전화를 끊고 나면 씁쓸한 갈증이 밀려온다. 사실 그날 내 다이어리는 비어 있었다. 강연 주제도 내가 가장 잘 전달할 수 있는 내용이었고, 청중들과 만나고 싶은 마음도 간절했다. 하지만 나는 선뜻 수락하지 못한 채 망설인다. 이유는 단 하나, 그 건물의 화장실이 어떤 상태인지 확신할 수 없기 때문이다. 누군가에게는 당연한 생리 현상이, 나에게는 커리어를 가로막는 거대한 장벽이 된다.특수교육 전문가이자 강연자로 활동하며 수많은 무대에 서지만, 나에게 강연장은 화려한 지식의 장이기 이전에 '사투의 공간'이다. 많은 이들이 묻는다. 화장실이 그렇게 불안하면 일정을 미루거나 장소를 조정하면 되지 않느냐고.하지만 나는 단 한 번도 화장실 때문에 일정을 미뤄본 적이 없다. 대신 나는 전날부터 내 몸을 쥐어짜 그 일정에 강제로 맞추는 길을 택한다. 강연 전날 저녁부터 음식을 끊고, 수분을 통제하며, 내 신체가 보내는 본능적인 신호를 의지로 억누른다. 강연장의 화려한 조명 아래서 내가 쏟아내는 열정적인 문장들은, 사실 전날부터 시작된 지독한 절제와 탈수가 만들어낸 처절한 결과물이다.나만 이런 고통을 겪는 것이 아니다. 사회생활을 꿈꾸는 장애 당사자들에게 가끔 SNS 메시지(DM)가 온다. 그들의 질문은 "어떻게 하면 강연자가 될 수 있나요?" 혹은 "어떻게 글을 잘 쓰나요?"가 아니다. "강연 가실 때 생리적인 현상은 어떻게 해결하시나요?"라는, 지극히 처절하고 실존적인 물음이 주를 이룬다. 이 질문을 받을 때마다 나는 가슴 한구석이 무너지는 것을 느낀다. 그들은 사회로 나가는 문턱에서 이미 화장실이라는 거대한 빗장에 가로막혀 있기 때문이다.외출 전 몇 시간 동안 물 한 모금 마시지 않는 것은 기본이고, 지사제를 먹으며 장의 활동을 강제로 멈추게 하는 이들도 있다. 이것은 단순한 불편함이 아니라 한 인간의 존엄을 건 도박이다. 지난 4월 22일, 국회에서 열린 '당사자 중심의 장애인 화장실 기준 마련을 위한 정책토론회'에서 지적된 오줌권(장애인의 화장실 접근권)의 부재는, 누군가에게는 사회 진출 자체를 원천 봉쇄하는 폭력이 된다. 우리는 그동안 장애인의 이동권을 이야기하면서, 왜 그 이동의 끝과 중간에 반드시 있어야 할 배설의 권리에 대해서는 침묵해왔는가.토론회에서 지적된 실태는 참담했다. 법적 설치 기준은 맞췄지만 정작 휠체어가 회전할 공간이 없는 화장실, 등받이가 엉뚱한 곳에 달려 있어 몸을 지탱할 수 없는 화장실, 물내림 버튼이 손이 닿지 않는 높은 곳에 설치된 화장실… 이는 우리 사회가 장애인을 얼마나 형식적으로 대우하는지를 보여주는 지표다. 건물주는 "법대로 만들었다"고 항변하지만, 정작 그 공간을 절실히 필요로 하는 사람들에게는 문턱 높은 장벽일 뿐이다.화장실은 단순히 생리 현상을 해결하는 공간이 아니다. 한 인간이 사회적 활동을 지속할 수 있게 하는 이동의 전제조건이자, 사회가 그 구성원을 얼마나 환대하는지를 보여주는 척도다. 화장실이 보장되지 않는다는 것은 그 공간에 머물지 말라는, 즉 사회적 주체로 서지 말라는 신호와 같다. 외출 전 물 한 잔 마시는 것조차 주저하게 만드는 사회라면, 그 사회가 외치는 사회 통합과 교육 복지는 얼마나 공허한 구호인가.이제는 공급자 중심의 행정에서 벗어나 유니버설 디자인(Universal Design)을 전면 도입해야 한다. 유니버설 디자인은 특정 계층을 위한 특혜가 아니다. 나처럼 긴장 속에 무대에 서는 강연자, 갑작스러운 신호에 당황하는 임산부, 거동이 불편해 외출을 꺼리는 어르신, 어린 자녀와 함께 외출한 부모까지, 우리 모두는 생애 어느 시점에 반드시 약자가 된다.장애인이 편하게 쓸 수 있는 화장실은 결국 우리 모두가 가장 절박한 순간에 인간다운 품위를 지킬 수 있게 해주는 마지막 보루다. 김예지 의원이 강조했듯, 화장실 기준을 당사자 중심으로 개편하고 세밀한 표준을 마련하는 일은 시급한 국가적 과제다. 등받이의 각도, 조작부의 높이, 활동 반경의 확보는 단순한 규격의 문제가 아니라 인간 존엄의 규격이다.특수교사로서 학생들에게 "당당하게 사회로 나아가 제 몫을 다하라"고 가르치는 내가, 정작 화장실 문턱이 두려워 내 몸을 깎아 사회에 맞추고 있는 이 아이러니를 언제까지 견뎌야 할까. 이제는 국가와 사회가 대답해야 한다. 강연자가 일정을 미루거나 포기하지 않아도 되는 세상, 전날부터 몸을 혹사하며 준비하지 않아도 되는 세상은 아주 구체적이고 당사자 중심적인 화장실 기준에서부터 시작된다.나는 다음 강연을 준비하며 대기실에서 마음 놓고 시원한 물 한 잔을 들이켜고 싶다. 내 몸을 일정에 강제로 맞추는 투혼이 아니라, 나의 몸 그대로 무대 위에 서도 안전하다는 확신을 갖고 싶다. 화장실 문턱을 낮추는 것은 단순히 물리적 공간을 넓히는 일이 아니다. 누군가가 자신의 몸을 훼손하며 사회의 규격에 맞추지 않아도 되도록, 우리 공동체가 그를 온전히 환대하는 일이다.물 한 잔의 자유가 보장되는 세상, 그곳에서 비로소 진정한 평등과 공존이 시작된다. 나는 오늘도 갈증을 참으며 무대에 오르지만, 내일은 모든 강연자와 장애 당사자들이 갈증 없이 자신의 목소리를 낼 수 있는 세상을 꿈꾼다.