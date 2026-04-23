1919년 한성임시정부의 과제는 왜 아직도 끝나지 않았나

큰사진보기 ▲상해 임시정부까지의 통합 과정3.1운동에서 3.1운동에서 상해 임시정부에 이르는 여정 ⓒ ChatGPT 관련사진보기

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1919년 4월 23일, 한성임시정부가 수립된 날이다. 상해 임시정부는 익히 알고 있지만 한성임시정부는 대부분 처음 들어볼 것이다. 1919년 3·1운동 이후 연해주에서 대한국민회의(3·17), 상해에서 임시정부(4·11)가 잇달아 수립됐다. 이어 국내에서도 지하에서 한성 임시정부가 선포됐다.한성 임시정부는 시기적으로 가장 늦었으나 해외의 임시정부와 달리 국내 13도 대표가 모여 의결한 관계로 정통성이 있었다. 그러나 일제 치하에서 국내 활동은 어려웠다. 이에 따라 법통은 한성이, 운영은 상해가 맡는 식으로 정리돼 9월 11일 상해의 '대한민국 임시정부'가 탄생됐다.체제는 대의제와 공화정이었다. 왕정복고 주장은 어디서도 나오지 않았다. 조선이 명나라 숭배와 성리학에 몰두하다가 망국에 이른 환멸이 전통에 집착하지 않고 새로운 체제를 선택하게 된 것이다.식민지 대한제국은 해방도 연합군에 의해, 체제도 미국과 소련에 의해 결정됐다. 35년 식민 지배로 자주적 주체 역량 자체가 자라나지 못한 데다 냉전시대 강대국의 강요가 가져온 결과다. 외부 강제와 내부 역량 부재가 겹쳐, 해방공간에서의 좌우 합작 운동과 중간파 논의 등 자주적 체제 모색은 설자리가 없었다. 그 결과 남북 분단과 6.25내전, 남북대결은 지금도 진행 중이다.그럼에도 미국식 자본주의가 이식된 한국은 각고의 노력으로 식민지 후진국에서 벗어나 산업화와 민주화에 성공한 나라가 됐다. 그러나 한국 민주주의는 지역주의와 진영 대립에 갇혀 헤어나지 못하고 있다.유권자들은 정책이나 인물보다 '우리 편'이라는 이유로 투표하는 경우가 많다. 과거에는 지역별로 70~90% 이상의 지지를 특정 정당에 몰아줬다. 정상적인 경쟁 구조라고 보기 어렵다.이런 상황에서 "우리가 과연 민주주의를 할 자격이 있는가"라는 자조마저 나온다. 선거는 요식행위로 전락하고, 효율성은 떨어지며, 정치적 갈등과 낭비만 커진다는 자조적인 비판이 나올 정도다. 이런 위험한 냉소까지 등장한다는 것 자체가 민주주의의 위기다.민주주의는 단순히 제도만으로 유지되지 않는다. 국민의 성숙한 시민의식, 다양한 정치 세력의 경쟁과 협력, 견제가 있어야 정상적으로 작동한다. 한국 정치의 암적 요소인 지역주의 극복은 선거구제 개편이나 제도 설계만으로는 불가능하다. 유권자 스스로가 '우리 편에 묻지 마 투표'의 공범임을 자각, 시정하는 데서 출발해야 한다.