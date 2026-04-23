이 대통령 "한강과 홍강처럼"... 또 럼 "된장과 드엉번처럼"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 베트남 하노이 영빈관에서 열린 국빈 방문 환영 만찬에서 건배하고 있다. 2026.4.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"'100개의 강이 모여서 하나의 바다를 이룬다'는 베트남의 속담이 있다고 들었습니다. 대한민국을 가로지르는 한강과 하노이를 품고 흐르는 홍강이 이 자리에서 하나로 이어지고 있습니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 영빈관에서 열린 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석 주최 국빈 방문 환영 만찬에서 건배사를 하고 있다. 2026.4.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 하노이 영빈관에서 열린 이재명 대통령 국빈 방문 환영 만찬에서 건배사를 하고 있다. 2026.4.23 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이억원 금융위원장(오른쪽)이 22일(현지시간) 베트남 하노이 영빈관에서 열린 이재명 대통령 환영 국빈만찬에서 이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터), 신동빈 롯데그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 22일 오후 열린 국빈만찬에서 한 말이다. 서로 다르지만 이름이 닮은 양국의 강을 예로 들면서, 여러 강물들이 하나의 바다로 이어지듯 한국과 베트남의 협력 관계도 더 큰 지평을 열게 될 것이란 의미였다.이 대통령은 "오늘 우리가 함께 나눈 비전과 약속들은 수많은 협력의 물줄기가 되어서 흐르고 마침내 양국 공동 번영이라는 큰 바다에서 함께 만날 것"이라며 "그 위대한 항행에 대한민국은 언제나 변함없는 동반자로서 베트남과 함께 하겠다"고 밝혔다.특히 중동 전쟁 등에 따른 에너지 등 공급망 위기 상황 속 양국 협력의 필요성도 강조했다. 이 대통령은 한국·베트남 모두 전쟁의 아픔을 딛고 지금의 발전을 이뤄낸 점을 짚으면서 "평화와 번영의 미래"를 위한 협력을 이어가자고도 제안했다.이 대통령은 이 자리에서 "저는 지난 2013년 성남시와 탄호아성 간에 우호 교류 협력 MOU 체결을 계기로 처음으로 베트남을 방문했고 그때 이 나라의 잠재력을 확인했다"며 "당시 보았던 수많은 가능성이 오늘날 괄목할만한 발전으로 이어진 모습을 보면서 베트남의 저력을 다시 한 번 실감한다"고 했다.이어 "베트남의 역동적인 성장과 도약의 여정에 우리 대한민국이 신뢰할 수 있는 든든한 동반자로서 함께하게 되기를 기대한다"라며 "원전, 철도, 도시 개발 등 핵심 인프라 분야는 물론이고, 자동차, 전기‧전자, 반도체 등 전략산업 전반에서 인재 양성과 기술 협력을 아우르는 전방위적 협력을 긴밀하게 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.이 대통령은 "올해는 베트남 리 왕조의 이용상 왕자가 고려에 정착한 지 800년이 되는 해"라며 "양국의 인연은 이제 연간 500만 명이 서로 오가는 가장 가까운 이웃으로 거듭났다"고도 짚었다.그러면서 "베트남에 진출한 1만여 개의 한국 기업 현장, 7만 5천여 명의 베트남 유학생이 공부하고 있는 한국의 대학에서, 10만 한국-베트남 다문화 가정의 삶 속에서 양국은 일상을 함께 하고 있다"고 했다.이 대통령은 "평화는 우리의 번영과 미래를 떠받치는 가장 중요한 토대다. 오늘날 한반도와 아시아를 넘어 국제사회 전반이 평화의 소중함을 절감하고 있다"며 불안정한 국제정세 속 양국 협력의 중요성을 강조했다.무엇보다 "전쟁의 아픔을 딛고 발전을 이뤄낸 우리 양국은 평화의 가치를 누구보다 잘 알고 있고, 대화와 타협의 중요성에도 깊이 공감하고 있다"며 "이러한 인식을 바탕으로 한국과 베트남이 서로 손을 맞잡고 평화와 번영의 미래를 함께 열어가기를 기대한다"고 전했다.또 럼 서기장도 건배사를 통해 "베트남과 한국 간 관계는 깊은 역사, 문화적 유사성과 새로운 시대의 전략적 이익이 조화롭게 어우러진 관계"라며 보다 발전하는 양국 협력 관계를 기대했다.그는 특히 한국의 된장과 베트남의 드엉 번을 하나의 예로 들었다. 또 럼 서기장은 "한국 된장처럼 오랜 시간 숙성될수록 더욱 깊어지는 베트남 '드엉 번'이라는 된장의 풍미는 우리 양국의 우정과 같다"며 "시간이 흐를수록 더욱 깊고 견고해진다"고 했다.또한 "한국인들은 '백지장도 맞들면 낫다'라는 말을 자주 한다. 베트남 사람들은 '나무 한 그루로는 산을 이룰 수가 없지만, 나무 세 그루가 모이면 높은 산을 이룬다'라는 비유를 사용한다"고도 짚었다.그러면서 "(양국의) 문화적 유사성과 정치적 신뢰와 상호 보완적 경제 발전은 베트남과 한국이 평화와 안정과 발전과 번영의 미래를 향해 협력하며 파트너십을 지속해 나갈 수 있는 견고한 토대가 될 것"이라고 강조했다.한편, 이날 만찬에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 구광모 LG 회장 신동빈 롯데지주 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장, 허태수 GS 회장, 손경식 CJ 회장, 조현준 효성 회장, 정원주 대우건설 회장 등 기업인들도 함께 했다.