"총알이 어디서 날아오는지 몰랐어요" 33년 만에 호출된 '터널 학살'의 기억

필자는 남캅카스 지역 대학에서 저널리즘 석사 과정을 밟고 있는 기자로, 남캅카스의 미디어 환경과 숨겨진 개인의 역사를 현장에서 기록하고 있습니다. 이 글은 제1차 나고르노-카라바흐 전쟁 당시 민간인 피해 생존자와 그 가족의 증언, 그리고 이를 전한 현지 보도를 바탕으로 재구성한 것입니다.

큰사진보기 ▲1993년 켈베제르 터널 인근에서 피란민 차량을 운전하다 포로가 된 고쉬가르 굴리예브. ⓒ iTV, 화면 제공: 세마 굴리예바(피해가족) 관련사진보기

"총알이 어디서 날아오는지 몰랐어요."

큰사진보기 ▲아제르바이잔 서부에 위치한 켈베제르 지역의 위치. 1993년 '터널 학살’ 발생지. ⓒ NordNordWest CC BY-SA 3.0 관련사진보기

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"터널을 빠져나오자마자 양쪽에서 총성이 들렸습니다."

큰사진보기 ▲아제르바이잔 켈베제르구 킬셀리(현 규네쉴리) 마을 인근 산악 터널이자 사건 현장. ⓒ Moderator.az, 제공: 세마 굴리예바 관련사진보기

덧붙이는 글 |



특정 집단 전체를 향한 정치적·형사적 판단이 아니라, 전쟁 이후에도 남아 있는 개인의 경험과 기억을 기록하는 데 초점을 두고 있습니다.

남캅카스의 '불의 나라' 아제르바이잔. 우리에게는 카스피해의 자원 대국으로 알려져 있지만, 이 땅의 이면에는 30년 넘게 이어져 온 비극의 역사가 흐른다. 특히 1990년대 초 소련 붕괴 직후 발생한 제1차 나고르노-카라바흐 전쟁은 수만 명의 목숨을 앗아갔고, 수십만 명의 실향민을 낳았다.총성은 멈췄을지 모르지만, 그 안에서 고통받은 개인의 역사는 여전히 마침표를 찍지 못하고 있다. 2026년 현재, 아제르바이잔 바쿠의 법정에서는 과거의 비극을 증언하는 목소리들이 다시 울려 퍼지고 있다. 그 중심에는 1993년 '켈베제르구(Kəlbəcər)'에서 발생한, 아제르바이잔 측이 '터널 학살(Tuneldə qətliam)'이라 규정하는 사건이 있다.최근 피해 가족이 보낸 한 통의 메시지는 33년 전 그날의 장면을 현재로 소환했다.이 문장을 전한 이는 세마 굴리예바(Səma Quliyeva)다. 그는 이것이 자신의 기억이 아니라, 아버지의 기억이라고 말했다. 그의 아버지 고쉬가르 굴리예브(Qoşqar Quliyev)는 1993년 아제르바이잔 켈베제르(Kəlbəcər) 지역에서 민간인들을 태운 차량을 운전했던 생존자다.사건은 1993년 3월 31일 오전, 켈베제르의 킬셀리(Kilsəli, 현 규네쉴리/Günəşli) 마을에서 시작됐다. 당시 20여 명의 민간인이 트럭 한 대에 몸을 실었다. 차량에는 여성과 어린아이들이 가득했다. 운전대를 잡은 이는 마을 주민 고쉬가르 굴리예브였다.주민들은 약 200m 길이의 산악 터널 구간만 통과하면 포위망을 벗어나 안전한 곳으로 갈 수 있을 것이라 믿었다. 아제르바이잔 측 증언에 따르면, 차량이 터널을 빠져나오자마자 매복해 있던 아르메니아계 무장부대의 집중포화가 시작됐다.총격에 차는 멈췄고, 현장에서 수많은 이들이 목숨을 잃거나 중상을 입었다. 당시 13세였던 나시바 굴리예바(Nasiba Quliyeva)는 최근 법정에서 "트럭 안에는 군인이 없었으며 대부분 미성년자였다"고 진술했다. 그는 몸에 6발의 총탄과 파편이 박힌 채 포로가 되었고, 함께 있던 형제자매들의 생사는 여전히 알지 못한다.생존자들의 비극은 총격에서 끝나지 않았다. 고쉬가르 굴리예브는 차량에서 내려 상황을 확인하려던 중 오른쪽 다리에 부상을 입고 포로가 됐다. 그는 헤이발리(Heyvalı) 마을을 거쳐 아으데레(Ağdərə)와 한켄디(Xankəndi, 구 스테파나케르트/Stepanakert) 인근의 구금 시설로 압송됐다.여러 생존자의 증언과 이를 전한 현지 언론·법정 기록에 따르면, 이 과정에서 겪은 처우는 '치료'라기보다 '고문 및 가혹행위'에 가까웠다. 마취도 없이 상처 부위를 반복적으로 건드리거나, 부상자에게 찬물을 붓고 구타와 협박을 일삼았다는 증언이 이어졌다.세마 굴리예바는 "우리 가족에게 이 사건은 지워지지 않는 고문으로 남아 있다"고 말한다. 특히 당시 임신한 상태에서 폭행을 당해 아이를 잃은 여성의 이야기는 가족들 사이에서 '태아까지 함께 살해당한 참사'로 전해 내려오고 있다. 이후 고쉬가르는 슈샤(Şuşa) 교도소 등지에서 8개월간 강제 노동과 모욕을 견딘 끝에, 1993년 말 포로 교환을 통해 가까스로 가족의 품으로 돌아왔다.누군가는 30년도 더 된 일을 왜 이제 와서 꺼내느냐고 물을지도 모른다. 하지만 아제르바이잔에는 오랜 상실과 그리움을 견디는 정서인 '니스길(Nisgil)'이 있다. 켈베제르 터널 인근의 비명은 33년이 지난 지금, 법정과 증언의 형태로 다시 세상 밖으로 나오고 있다.해당 사건에 대해 아르메니아 측의 공식 입장이나 독립적 조사 결과는 제한적으로만 확인된다. 양측 모두 민간인 피해를 둘러싼 상반된 서사를 주장하고 있다.이 글은 특정 집단에 대한 정치적 판정을 내리기 위한 것이 아니다. 다만 전쟁 이후에도 남아 있는 개인의 신체적 경험과 지워지지 않는 기억을 기록하는 데 초점을 맞췄다.이 글은 남캅카스 땅에 남겨진 수많은 생존자들의 목소리에 주목한다. 전쟁은 공식적으로 끝났을지 모르지만, 그들의 역사는 아직 마침표를 찍지 못했기 때문이다.