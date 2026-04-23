고위간부 잇따른 연루... '스캠 척결' 외치던 정부, 다시 흔들리다

큰사진보기 ▲지난 22일(현지시각) 기소된 이민청 부국장 오욱 하이실라 중장(왼쪽), 프놈펜 경찰 부국장 써 삼낭 소장(오른쪽) ⓒ 크메르 타임스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 3월 캄보디아 북서부 빠일린 지역내 외국인 온라인 스캠 조직을 급습한 현지 경찰이 범죄 현장을 둘러보고 있다. ⓒ 캄보디아경찰청 관련사진보기

큰사진보기 ▲캄보디아 테쪼 국제공항을 통해 강제 추방되는 외국인 온라인 스캠 범죄자와 불법 체류자들. 현지 경찰 당국은 지난주에 약 1,000명의 외국인이 강제 추방됐다고 밝혔다. ⓒ 캄보디아이민청 관련사진보기

캄보디아에서 온라인 사기 범죄를 둘러싼 공직자 연루 의혹이 다시 한 번 고위 치안 조직으로 번지면서 파장이 커지고 있다. 반부패위원회(ACU)가 경찰과 이민 당국 핵심 간부들을 포함한 인사들을 무더기로 기소 송치하면서, 정부가 강조해온 '스캠(온라인 사기) 척결' 정책의 실효성을 둘러싼 논란도 다시 불붙고 있다.이번 사건은 단순한 개인 비리 차원을 넘어, 사이버 범죄 조직과 일부 공권력 사이의 구조적 연결 가능성까지 제기되면서 캄보디아 사회 전반에 적지 않은 충격을 주고 있다. 특히 출입국 관리, 치안, 세금·통관 행정 라인까지 잇따라 연루 의혹이 드러나면서 '개별 사건'이 아닌 '시스템 문제'로 번지는 양상이다.현지 영자신문 <크메르 타임스>에 따르면, 캄보디아 반부패위원회(ACU))는 지난 22일(현지 시각) 이민청과 경찰 고위 간부 2명을 포함한 4명을 프놈펜 법원에 송치했다고 밝혔다.기소된 인물은 이민청 부국장 오욱 하이실라(중장)와 프놈펜 경찰 부국장 써 삼낭(소장)이다. 여기에 써 삼낭 소장의 배우자 아스 코 삐사이, 또 다른 민간인 용의자 얏 꼬살이 포함됐다.옴 옌띠엥 ACU 수석장관은 <크메르 타임스>를 통해 "약 20일간의 내부 수사 결과, 피의자들이 온라인 사기 조직으로부터 금품을 수수하고 일부는 자금세탁에도 관여한 정황이 확인됐다"고 밝혔다.이번 수사는 단기간에 진행됐지만, 그 결과는 적지 않은 충격을 낳고 있다. 경찰과 이민 당국 핵심 인사가 동시에 기소된 데다, 사건의 자금 흐름이 세관과 국세청 등 다른 공공기관으로도 이어진 정황이 과거 수사에서 드러난 바 있기 때문이다.실제로 ACU는 지난 3월 꺼꽁주 세관과 국세청 소속 간부 및 직원 4명을 체포했다. 당시 조사에서는 온라인 스캠 조직과 연결된 뇌물 거래 정황이 포착됐고, 금액 규모는 100만 달러를 넘는 것으로 알려졌다. 출입국, 세금, 통관이라는 핵심 행정 기능이 동시에 의심을 받으면서 공직 시스템 전반의 신뢰 문제가 다시 부각되고 있다.캄보디아 정부는 최근 몇 년간 온라인 사기 조직, 이른바 '스캠 산업'을 국가 차원에서 집중 단속 대상으로 삼아왔다. 실제로 군·경 합동 단속과 대규모 검거 작전이 이어졌고, 일부 대형 범죄단지(이른바 '웬치')는 해체되거나 기능이 약화된 것으로 평가된다.그러나 현장에서는 전혀 다른 흐름도 감지된다. 현지 경찰 관계자는 최근 상황에 대해 "과거처럼 대규모 시설에 모여 운영되는 방식은 상당 부분 줄었지만, 범죄 자체가 사라진 것은 아니다"라고 말했다.그는 "일부 조직은 라오스 등 인접 국가로 임시 이동했고, 상당수는 프놈펜과 시아누크빌의 주택가, 소규모 건물 등으로 분산됐다"며 "이제는 소규모 팀 단위로 쪼개져 은밀하게 운영되는 방식이 일반화되고 있다"고 설명했다.이어 "단속을 피하기 위해 조직 구조가 점점 더 유연해지고 있다"며 "한 번에 대규모로 검거하기 어려운 형태로 진화하고 있다"고 덧붙였다.이 같은 변화는 단속 성과와 별개로, 범죄 생태계가 국경을 넘나들며 지속적으로 재편되고 있음을 보여주는 대목이다.훈 마넷 총리는 올해 들어 외국인 기반 온라인 스캠 범죄를 금년 4월까지 완전히 척결하겠다는 강한 의지를 여러 차례 밝힌 바 있다. 정부는 군·경·사법기관을 총동원한 합동 대응 체계를 가동하고, 국제 공조도 확대하면서 전면적인 단속을 진행해왔다.하지만 이번 사건은 그러한 공언이 현실과 점점 더 멀어지고 있다는 평가를 낳고 있다. 치안 핵심 기관 내부에서 고위 간부가 연이어 기소되는 상황 자체가 구조적 통제 실패를 드러낸다는 지적이다.국제사회에서도 시각은 점점 냉정해지고 있다. 일부 인권단체와 외신은 캄보디아 정부의 단속 자체는 일정 부분 성과가 있지만, 근본적인 범죄 구조의 핵심을 건드리지 못하고 있다는 점을 문제로 지적하고 있다. 특히 조직 상층부와 정치·행정 권력 간 연결 가능성이 반복적으로 제기되는 상황에서, 단속이 실제로 어디까지 이뤄지고 있는지에 대한 의문이 커지고 있다.이번 사건을 둘러싼 또 하나의 쟁점은 수사의 범위다. 현재까지 공개된 기소 대상은 중장·소장급 고위 간부와 일부 관련자에 집중돼 있다. 그러나 자금의 최종 흐름, 그리고 조직을 실제로 설계·보호한 상위 구조에 대해서는 명확히 드러나지 않았다.이 때문에 현지 전문가들은 이번 수사를 두고 '꼬리자르기 가능성'을 제기하고 있다. 이들은 훈 마넷 총리의 친인척을 포함한 핵심 권력층에 대한 수사가 충분히 이뤄지지 않는 한, 스캠 범죄와 공권력 유착 구조는 반복될 수밖에 없다고 주장한다.특히 온라인 스캠 산업이 단순한 범죄 조직 수준을 넘어 자금세탁, 부동산, 통신, 출입국 관리 등과 결합된 복합적 구조라는 점에서, 일부 고위 간부에 대한 처벌만으로는 전체 시스템을 근본적으로 변화시키기 어렵다는 분석이 뒤따른다.