식도를 타고 흐르는 계피의 열기에 마음이 진정되는 차

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲차 마시는 일을 좋아한다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲중국 무이산 낮은 곳에서 만들어지는 육계는 가장 묵직한 맛을 품었다가 우리에게 내어준다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲우러난 육계가 잔 속으로 들어가며 붉은 갈색의 일렁임을 보며 네덜란드의 덴하그에 있던 마우리츠 뮤지엄에서 본 루벤스의 그림 앞으로 돌아갔다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲이정 필 삼청첩 (李霆 筆 三淸帖) 삼청첩 매죽난 표지 간송미술문화재단 ⓒ 간송미술문화재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲이정 필 삼청첩 (李霆 筆 三淸帖) 월매 간송미술문화재단 ⓒ 간송미술문화재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲이정 필 삼청첩 (李霆 筆 三淸帖) 신죽 간송미술문화재단 ⓒ 간송미술문화재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲이정 필 삼청첩 (李霆 筆 三淸帖) 난죽 간송미술문화재단 ⓒ 간송미술문화재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲마음에 닻이 필요할 때 무이암차 중에서도 가장 묵직한 육계를 마신다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲Peter Paul Rubens Old Woman and Boy with Candles c. 1616-1617 Mauritshuis ⓒ Wikimedia Commons 관련사진보기

큰사진보기 ▲찻잔 속에 담긴 사랑스럽고 사이 좋은 스누피와 우드스톡 ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲가벼운 다식을 곁들이는 건 티타임의 즐거움 ⓒ 노시은 관련사진보기

며칠째 멍하니 웅크리고 있거나 마지못해 움직이더라도 발걸음이 무겁습니다. 마주앉은 모니터 속 커서는 속절없이 깜빡이는데, 마음은 자꾸만 길을 잃고 깊은 물속으로 가라앉고 맙니다. 내 뜻대로 풀리지 않는 일들, 기약 없이 길어지는 기다림 앞에서 한없이 무기력해지는 날들을 보냈습니다.가슴 한구석에 무거운 돌덩이를 얹은 것처럼 답답해 숨을 고르다 문득 이런 생각이 들었어요. 지금 이 순간에도 저처럼, 각자의 몫으로 주어진 막막함을 끌어안고 닫힌 문 앞을 서성이는 사람들이 얼마나 많을까. 이대로 끝없는 심연까지 끌려 내려갈 수는 없었기에 억지로라도 마음에 제동을 걸어야 했습니다. 고심 끝에 고른 건 무이암차, 그중에서도 미뢰를 꾹 눌러줄 육계(肉桂)였습니다.육계는 중국 무이산의 척박한 바위 계곡 아래에서 자라납니다. 사실 무이암차 중에서도 무이산 풍경구 중심부의 핵심 산지인 삼갱양간(三坑兩澗)에서 난 것만을 엄격하게 정암차(正岩茶)라 부르며 최고로 칩니다.하지만 워낙 귀하고 고가라 일상에서 정암차를 마시기란 쉬운 일이 아닙니다. 제가 꺼내 든 찻잎 역시 그 귀한 정암급은 아닙니다. 그래도 정암의 경계 어디쯤에서 그 옹골찬 기운을 고스란히 물려받아, 육계 본연의 알싸하고 묵직한 특성을 훌륭하게 뿜어내는 녀석입니다.개완에 찻잎을 넣고 끓는 물을 붓습니다. 메말랐던 잎들이 몸을 풀며 내쉬는 쏴아아, 그 작은 숨소리 위로 알싸하고 달콤한 계피 향이 살짝 피어오릅니다. 뒤이어 바위틈의 무기질과 구수한 장작 냄새가 섞여들며 방 안의 서늘하고 정체된 공기를 묵직하게 밀어내죠.기분 좋은 꽃향기도 빼놓을 수 없습니다. 붉은 갈색으로 잘 우러난 찻물을 잔으로 옮기자, 수면 위로 물안개처럼 피어오른 수증기가 공기 흐름의 결을 따라 갈라집니다. 신비로운 움직임을 한동안 응시하다, 탄은 이정(灘隱 李霆)의 <삼청첩>(三淸帖)을 떠올렸습니다.이정은 세종대왕의 고손자로, 왕실의 종친이자 당대 최고의 묵죽화가였습니다. 하지만 그가 이 화첩을 완성한 1594년은 임진왜란의 참상이 조선 땅을 휩쓸던 참담한 시기였습니다. 심지어 그 자신도 왜적의 칼에 맞아 생명과도 같은 오른팔을 잃을 뻔한 치명적인 중상을 입었죠. 그가 마주했을 신체적 고통과 시절의 절망은 얼마나 무겁고 아팠을까요.하지만 화가는 붓을 꺾지 않았습니다. 그는 일반적인 흰 종이 대신, 검게 물들여 빛을 모조리 흡수해버린 칠흑 같은 비단을 펼쳤습니다. 시대의 암담함을 캔버스 삼은 것이죠. 그리고 그 위에 변치 않는 영원의 상징인 금가루 물감(금니 金泥)으로 비바람을 뚫고 자라나는 꼿꼿한 대나무와 달빛 아래 핀 매화, 골짜기의 난초를 쳐냈습니다. 특히 오직 대나무의 모습으로 바람이 부는 날인지, 비가 내린 날인지, 어느 계절인지가 드러나는 걸 보고 있노라면 기가 막힙니다.기약 없는 기다림과 막막함 속에서 자꾸만 조급해지던 제게, 검은 비단 위의 세 가지 맑은 것들이 위안으로 다가옵니다. 가장 깊은 어둠과 상처 속에서도 결코 꺾이지 않았던 예술가의 맹렬한 기세는 저에게 모진 비바람을 맨몸으로 견뎌내지 않는 생장은 없다고, 지금의 이 캄캄한 대기 시간 역시 언젠가 피워낼 맑음을 위해 내면의 뼈대를 단단하게 세우는 과정일 뿐이라고 말하고 있었습니다.잔을 들고 육계 한 모금을 입안에서 굴리며 향과 맛을 최대치로 느껴봅니다. 거친 바위 틈에서 응축된 찻잎의 미네랄과 알싸한 계피의 열기가 식도를 타고 뜨끈하게 넘어갑니다. 계피는 본래 몸속의 찬 기운을 몰아내고 오장육부를 데워주는 약재이기도 하죠.으슬으슬한 불안으로 요동치던 신경이, 그 뜨거운 기운에 눌려 바닥으로 묵직하게 가라앉습니다. 암골화향(岩骨花香), 바위의 뼈대와 꽃의 향기를 품었다는 암차 특유의 단단한 위로가 뱃속에 퍼지자 비로소 평안함이 찾아왔습니다.비워진 찻잔을 다시 채웠습니다. 찻물의 일렁임과 함께 기억은 홀연히 네덜란드 덴하그의 마우리츠하이스 미술관으로 향했습니다. 제 마음이 머문 곳은 거장 페테르 파울 루벤스(Peter Paul Rubens)의 <촛불을 든 노파와 소년> 앞입니다. 워낙 극적인 명암법(키아로스쿠로)이 쓰인 탓에 '렘브란트의 그림인가?' 생각하며 원작자를 확인했던 기억이 있습니다.그림의 배경은 한 치 앞도 보이지 않는 짙은 심연입니다. 하지만 그 어둠 속에서 노파는 촛불을 켜 들고, 바람에 불꽃이 꺼질세라 거칠고 주름진 손으로 빛을 감싸 안고 있습니다. 불빛을 등진 노파의 굽은 손가락 사이로 붉은 핏빛이 투명하게 배어 나오는 묘사는 압도적입니다. 그리고 그 촛불의 온전한 빛은, 뒤에서 자신의 촛대에 불을 옮겨 붙이려는 소년의 앳되고 맑은 얼굴을 환하게 비춥니다.루벤스는 이탈리아에서 본 카라바조의 영향을 받은 이 그림을 팔지 않았다고 합니다. 정교하게 다듬어진 화판 대신 작업실의 자투리 나무판들을 이어 붙여 만든 이 소박한 그림을, 그는 제자들에게 빛의 묘사법을 가르치기 위한 연구작으로 평생 곁에 두며 아꼈습니다. 거장은 이 그림의 판화본에 이런 라틴어 문구를 새겨 넣었습니다. 'Lumen de Lumine(빛에서 얻은 빛).' 다른 빛에서 수천 번 불꽃을 가져가도 원래의 빛은 결코 줄어들지 않는다는 의미입니다.자신의 시간을 반추하는 듯한 노파의 공허한 시선과 소년에게 빛을 건네는 다정한 손길. 그것은 어쩌면 훗날 소년이 자신처럼 늙고 외로워졌을 때, 후회 없는 삶의 온기를 기억하길 바라는 거장의 마음이었을지도 모릅니다. 바람에 꺼질세라 손바닥으로 빛을 호위하는 노파의 모습에서, 모진 세상의 풍파 속에서도 결코 줄어들지 않는 나눔의 가치와 자신의 빛을 지켜내려는 단단한 마음을 읽습니다.소년의 얼굴을 밝히는 그 다정한 촛불의 온기가, 육계가 덥혀준 제 뱃속의 훈기와 기가 막히게 포개어집니다. 참혹한 전란 속에서 금빛으로 빛나는 기상과 절개를 그려낸 조선 화가의 꼿꼿함과, 어둠 속에서 다음 세대에게 조용히 촛불을 건네는 서양 거장의 다정함. 시공간을 초월한 이 두 빛줄기가 차 한 잔의 온기를 타고 심란한 격랑으로 요동치던 저의 몸과 마음에 마침내 안정을 찾아주었습니다.이제 마음의 닻이 척박한 바위 사이에 뿌리내린 육계처럼 단단하게 내려졌습니다. 제 안의 불꽃이 꺼지지 않도록 두 손으로 감싸 쥐며, 다시금 글을 쓰기 위해 모니터 앞에 앉았습니다. 이제 금빛 물감으로 저만의 선을 그을 차례입니다. 칠흑 같은 어둠을 서성이던 누군가 또한 스스로에게 위안이 되는 자신만의 빛을 찾아내길 바라면서.