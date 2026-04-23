유치원생한테 그림책 읽어준 딸 "오늘 완전 최고였어"

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"엄마도 책 읽어주는 봉사 지금이라도 신청할까?"

"오지 마."

"진짜 오지 마."

"이거 예뻐서."

"그래도 줄거리는 알아야지. 책의 날인데, 기본 예의를 갖추자. 한 챕터는 읽고 가."

"엄마도 어릴 때, 외할머니가 할아버지 월급날마다 서점에 데려가줬어. 들 수 있는 만큼 골라도 된다고."

큰사진보기 ▲완벽한 계란 후라이 주세요, 보람(지은이) ⓒ 길벗어린이 관련사진보기

"그건 왜?"

"버디 프로그램. 고학년이 유치원생한테 읽어줘야 해. 책 읽고 액티비티도 해야 되는데 뭘 하지?"

"엄마 오늘 완전 최고였어."

"왜? 친구들이 헤르미온느 예쁘대?"

"아니 그게 아니라 유치원 애한테 계란책 영어로 번역하면서 읽어줬는데, 그 애가 너무 좋아했어. 나도 너무 재밌더라."

"엄마, 나 떡도 먹었어. <만복이네 떡집> 책, 다른 학년 한국 엄마가 와서 줄거리 이야기 해주고 떡 나눠 주셨어. 친구들이 한국책 재밌다고 나한테 내일 또 가져오라는데?"

4월 23일은 세계 책의 날이다. 유네스코가 지정한 이 날은 스페인 카탈루냐 지방에서 책을 사는 사람에게 꽃을 선물하던 성 조지의 날에서 유래했다. 셰익스피어와 세르반테스가 같은 날인 1616년 4월 23일에 세상을 떠난 날이기도 하다.22일 열린 세계 책의 날 학교 행사 안내문을 읽으며 가장 먼저 눈에 들어온 건 '등장인물 코스프레'였다. 솔직히 좀 삐딱했다. 그럴 시간에 책을 한 권이라도 더 읽게 하는 게 낫지 않을까, 이런 보여주기식 일회성 행사가 무슨 의미가 있나 싶었다.부모도 책 속 인물로 오라는 안내가 있었다. 잠깐, 앤 셜리 정도면 가능하지 않을까 싶었다. 붉은 머리 가발을 쓰고 모자도 쓰면 되겠다 생각하고 가발을 검색하며 아이에게 말했다.내가 말하자, 아이는 단호하게 고개를 저었다.잠깐 웃었는데, 아이는 웃지 않았다.주말 동안 의상 준비를 했다. 아이는 헤르미온느가 되겠다고 했다. 정작 해리 포터는 원서로 사두기만 하고 끝까지 다 읽지 않은 것 같은데.비슷한 치마와 흰셔츠를 입고 머리띠와 넥타이, 조끼를 챙겼다. 나는 잠깐 말문이 막혔다가, 결국 이렇게 말했다.아이의 손에는 책을 몇 장 보는 척 하더니 이내 검색창을 열었다. 요약을 훑어보는 얼굴이 진지했다. 나는 그게 못내 마음에 걸려서, 줄거리를 볼 때 까지 기다리다가 결국 책을 꺼내 한 챕터를 읽게했다.어릴 땐 책을 너무 많이 읽어서 눈이 나빠질까 걱정하던 때도 있었다. 요즘은 "책 좀 봐"라고 말해야 겨우 펼친다. 한 달에 한 권을 제대로 읽었는지도 가물가물하다. 예전에 했던 독서글쓰기를 들이대며 이렇게 남기니 얼마냐 좋냐고 말해도, 들리지 않는 것 같다. 이제는 왜 책을 잘 안 보냐고 물어보니, 시간이 없고 재미도 없다고 한다.그나마 학교 행사라고 아이가 오랜만에 책장 앞에서 친구들에게 소개할 책을 고르는 모습을 보니 이내 흐뭇해졌다. 책을 고르는 아이 표정을 보며 웃고 있는 내 모습에서 문득 엄마가 겹쳤다. 아이에게 말했다.영어책을 몇 권 고심해서 가방에 넣더니 아이는 <완벽한 계란 후라이 주세요> 한 권을 더 챙겼다. 내 책장에서 꺼낸 한글 그림책이었다.아이는 의상을 고를 때보다 더 진지하게 그림책을 넘겼다. 그러더니 또 다시 내 책상에서 엽서 종이와 꾸미기 재료를 넣는다. 독후 활동으로 그림카드를 만들 거라고 했다.학교에서 돌아온 아이는 헤르미온느 머리띠와 넥타이는 이미 가방에 넣었는지 등교 할 때와 다른 모습이다. 그런데 표정도 다르다. 어딘가 들떠 있었다.그러다가 생각난 듯 덧붙였다.아이는 그 책을 어릴 때 여러 번 읽었다. 떡집 이름도, 주인공 이름도 외웠던 아이가 오늘은 그 떡을 입에 넣었다. 책 보란 말을 안 했는데도 아이가 다시 책장 앞에 서 있었다. 유치원 아이에게 읽어줄 다음 책을 고르는 것 같았다.