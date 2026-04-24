엔딩 크레디트에 이름 올라간 9778명 중 한 명입니다

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큰사진보기 ▲제주4.3평화기념공원 내에 위치한 어린이체험관에서 영상을 보고 있는 나와 쌍둥이 ⓒ 김소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <내 이름은>의 한 장면. ⓒ 아우라픽쳐스 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주4.3평화기념관에 누워 있는 백비 ⓒ 김소영 관련사진보기

영화는 끝이 났지만 아무도 자리에서 일어나지 않았다. 검은 스크린 위로 이름이 끝없이 올라가고 있었다. 저 이름들 사이 내가 적었던 두 아이의 이름도 있을 터인데 찾을 수가 없었다. 터져 나오는 울음을 멈출 수 없었기 때문이다.작년 1월 즐겨 듣는 팟캐스트 방송에서 정지영 감독이 연출하는 영화 <내 이름은>의 크라우드 펀딩 소식을 접했다. 방송을 들으며 텀블벅 사이트에 들어가서 <기억에 갇혀 버린 '4.3의 이름 찾기'에 함께 해주십시오>로 시작되는 프로젝트 소개를 보고 망설임 없이 소액을 후원했다.정지영 감독, 염혜란 배우, 제주4.3 이 세 가지 키워드를 이미 봤으니 안 할 재간이 없었다. 엔딩 크레디트에 후원자의 이름을 올려준다는 말에 내 이름 대신 쌍둥이 딸의 이름을 적었다. 훗날 아이들과 함께 이 영화를 보며 이런저런 이야기를 나눌 수 있겠다는 생각이 들었기 때문이다.한동안 잊고 지내다가 올해 1월 <내 이름은>이 제76회 베를린국제영화제 포럼 섹션에 공식 초청되었다는 기쁜 소식을 전해 들었다. 포럼 섹션에 갈 수 있었던 가장 큰 이유를 후원자 한 분 한 분의 선택과 마음 덕분이었다고, 올해 4월 전국 극장에서 찾아 뵐 그날까지 최선을 다해 준비하겠다는 제작위원회의 소식은 내 마음을 기쁨과 뿌듯함으로 차고 넘치게 만들었다.그 무렵, 나는 가족과 함께 제주도 여행을 다녀왔다. 일곱 살 쌍둥이와 가장 멀리 가는 여행이었기에 일정을 짜는 데 무척 고심하며, 제주4·3평화기념관도 방문지 명단에 넣었다. 아이들의 손을 잡고 어린이 체험관을 둘러보며, 이 아름다운 섬에서 오래전 어떤 일이 있었는지 이야기해 주었다. 엄마의 욕심이었을 수도 있지만, 별이 된 사람들의 이야기를 꼭 들려주고 싶었다.꽃이 피어나기 시작한 3월 시사회에 초대받았지만, 멀어서 갈 수 없었다. 배급 문제로 4월 3일에 개봉하지 못하고 4월 15일에 개봉한다고 하여 그날만 손꼽아 기다렸다. 개봉 전 주말, 정기적으로 참여하는 모임의 선생님들께 <내 이름은>을 같이 보러 가자고 제안했고, 선생님들도 흔쾌히 응하였다. 기쁜 마음으로 영화를 예매하고 토요일 저녁 여덟 명이 함께 영화를 보러 갔다.주인공이 기억을 거의 찾아갈 무렵부터 눈물이 흐르더니 보리밭에서 넋을 위로하는 춤사위부턴 어깨가 들썩거리고, 마지막 장면과 자막이 나오면서부터는 본격적으로 눈물을 훔치느라 엔딩 크레디트에서 딸들의 이름을 찾을 시도조차 할 수 없었다. 함께 간 동료들도 엔딩 크레디트가 다 올라갈 때까지 미동도 없었다.대학생 시절 광주 5·18민주화운동 사적지를 돌아보고, 묘지를 방문하며 희생자를 애도했다. 그에 반해 삼십여 년 전이나 더 일찍 벌어진 제주4.3사건에 대해서는 별로 아는 바가 없었다. 뒤늦게 알게 됐을 때 국가폭력의 잔인함에 혀를 내둘렀고, 너무 늦게 알아서 제주 앞바다의 별이 된 사람들에게 너무나 죄송하고 또 죄송했다.이렇게 역사에 무지했던 내 스스로의 부채 의식 때문이었는지, 내 이름을 찾게 된 주인공에 깊이 감정 이입이 되었는지, 어린 아이고 노인이고 할 것 없이 휘둘렀던 잔인한 폭력에 내가 사랑하는 사람이 당하면 어떨는지 등 여러 생각과 감정이 영화를 보는 내내 가슴속에서 파도쳤다.영화를 함께 본 선생님이 엔딩 크레디트에 올라가는 후원자의 명단까지도 영화의 일부처럼 느껴진다고 했다. 염혜란 배우 역시 한 인터뷰에서 '한 평론가분이 이 영화의 완성은 엔딩 크레디트라고 하셨는데 정말 공감했어요. 수많은 이름이 올라가는데 제가 그분들과 함께 베를린에 와 있다는 느낌을 받았거든요'라고 말했다.얼마 안 되는 금액이었지만, 이런 의미 있는 영화의 제작 과정에 동행할 수 있었던 내가 정말 운이 좋았고 영광이었다는 생각이 든다. 영화 개봉 후에 이 사실을 알고 진작 알았더라면 후원했을 텐데 하며 아쉬워했던 사람들을 주변에서 여러 명 만났다.겨울에 방문했던 제주4.3평화기념관에는 백비가 누워 있었다. 백비는 어떤 까닭으로 아직 글을 새기지 못한 비석이다. 봉기 항쟁, 사태, 사건 등 다양하게 불려 온 제주4.3사건은 아직까지도 올바른 역사적 이름을 찾지 못했다고 한다.주인공이 결국 자신의 이름을 찾은 것처럼 제주4.3사건 또한 그 역사적 의미와 가치가 온전히 담긴 이름을 찾아 백비에 당당히 새겨지기를 바란다. 아울러 희생되신 분들의 명복을 빌고, 유가족 분들께도 깊은 위로를 전하고 싶다.마지막으로 <내 이름은> 크라우드 펀딩 프로젝트의 소개 글 중 일부를 전하고 싶다. '이 영화가 4.3의 이름을 당장 찾아내지는 못하겠지만, 그 이름을 찾는 새로운 길 하나를 꼭 낼 수 있기를 희망한다.' 많은 분들이 이 영화를 꼭 보셨으면 좋겠다.