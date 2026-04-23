윤석열 정부의 이 사람이 위원장? 노동자들이 최저임금위 퇴장한 이유

큰사진보기 ▲김영훈 장관 트위터(X) 캡처 이미지장관의 말과 실제 인선 결과 사이의 간극을 볼 수 있다. ⓒ @ministerhoon X 계정글 갈무리 관련사진보기

"모든 일하는 사람을 위한 최저임금. 시간 단위로 노동의 대가를 정하기 어려운 도급제 노동자들도 인간다운 삶을 누릴 최저기준이 필요합니다. 최임위에서 잘 논의해 주시길요."

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큰사진보기 ▲내년도 최저임금을 정하기 위한 최저임금위원회 첫 전원회의가 21일 세종시 정부세종청사 최저임금위원회에서 열리고 있다. 위원장 대행을 맡은 임동희 위원이 개의를 선언하며 의사봉을 두드리고 있다. 2026.4.21 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲라이더유니온 고유가 상황에 대한 긴급 실태조사 보고서 중 소득 변화 그래프"비용은 오르고 수입은 줄었다"는 배달플랫폼 현장의 현실을 시각적으로 보여주는 핵심 데이터 ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

큰사진보기 ▲배달노동자 현장 의견실태조사 보고서 중 '배달노동자 현장 의견' 인포그래픽 (배달료 인상·소득 감소·플랫폼 불만 3항목) ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

"모든 일하는 사람을 위한 최저임금."

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김지수씨는 라이더유니온 사무국장입니다.

고용노동부 장관 김영훈은 지난 4월 2일 소셜미디어에 이런 글을 올렸다.맞는 말이다. 그 말이 맞다면, 이렇게 물어야 한다. 도급제 노동자를 위한 논의를 제대로 하겠다면, 왜 그 논의의 문을 여는 위원장 자리에 현장이 불신하는 인물을 앉혔는가.지난 21일, 최저임금위원회 1차 전원회의에서 권순원 숙명여대 교수가 위원장으로 선출됐고, 민주노총 소속 노동자위원들은 회의 도중 퇴장했다. 최저임금 심의가 첫 회의부터 파행됐다.<노컷뉴스> 등 보도에 따르면, 이미선 민주노총 부위원장은 권 위원장에 대해 "윤석열 정부 시절 미래노동시장연구회의 책임자로 주 69시간 장시간 노동을 정당화하고, 최저임금위 공익위원 간사를 역임하면서도 독단적 운영으로 공정성을 훼손하고 낮은 인상을 결정하는 역할을 했다"고 평가했다. 그는 "내란 청산도 되지 않은 시점에 내란 부역자를 위원장으로 선출해 회의가 진행되는 상황에 더 이상 함께할 수 없다"며 퇴장 이유를 설명했다.이 장면이 왜 배달노동자에게 중요한 신호인지, 먼저 구조를 설명할 필요가 있다.최저임금위원회는 노동자위원, 사용자위원, 공익위원 각 9명으로 구성된다. 위원장은 공익위원 중에서 위원회가 선출한다. 그런데 공익위원은 고용노동부 장관의 제청으로 대통령이 위촉하는 구조다. 형식상 "위원회 내부 선출"이지만, 실질적으로는 정부의 의중이 반영될 수밖에 없다. 그래서 위원장 인선은 단순한 내부 절차가 아니다. 정부가 최저임금 심의를 어떤 감각으로 다루려 하는지 보여주는 정치적 신호라고 해석할 수 있다.올해 심의는 예년과 다르다. 지난 3월, 노동부 장관이 최저임금위원회에 보낸 심의요청서에 최저임금법 제5조 제3항이 포함됐다. 시간급으로 최저임금을 적용하기 어려운 도급제 또는 유사 형태 임금 노동자에 대한 별도 최저임금을 정할지 여부를 심의해 달라는 내용이다. 수 년간 사문화되다시피 했던 조항이 공식 심의 테이블에 오른 것이다.배달노동자에게 이것은 남의 제도 논의가 아니다. 우리를 최저임금 제도 안으로 들일지 말지를 가르는 중대한 갈림길이다. 얼마를 올리느냐가 아니라, 우리를 노동자로 인정할 것인가의 문제다.그 논의의 심판 자리에, 권순원 교수가 위원장으로 앉았다.현장이 권 위원장을 불신하는 건 단순히 "보수적 인사라서"가 아니다. 노동자들은 그간의 행보를 비판하고 있다.그는 윤석열 정부의 미래노동시장연구회 좌장을 맡았다. 이미선 부위원장의 지적처럼, 주 69시간제, 노동시간 유연화 논의의 설계 과정에 관여했다고 본다. 윤석열 정부가 내놓은 '유연', '효율', '자율' 등의 말은 배달 현장에서는 과로와 저임금, 안전의 외주화로 번역됐다.미션에 목숨을 걸어야 이전의 수입을 겨우 유지할 수 있다. 장시간 노동이 일상이 되면서 삶이 사라진다. 함께 일하는 배달노동자 동료들도 마찬가지다. 하루가 멀다 하고 다치고, 때로는 목숨을 잃는 동료와 조합원을 보면서 우리는 매일 확인한다. 플랫폼이 라이더를 얼마나 위험하게 착취하는지를.장시간 노동을 유연화의 언어로 재단해 온 측이, 도급제 노동자의 현실을 제대로 이해하고 판단할 수 있을까. 나는 회의적이다. 교수와 연구자의 효율 감각으로, 과로를 해야만 수입을 유지할 수 있는 구조의 고통을 공감할 수 있겠는가. 수백 만 도급제 노동자의 미래를 맡기기에 그동안의 행적이 너무나 못 미덥다.현장의 현실을 숫자로 보자.라이더유니온이 이번 달(4월)까지 진행한 긴급 실태조사에는 140명의 배달노동자가 응답했다. 응답자의 95%는 내연기관 오토바이 라이더다. 이들이 하루 평균 달리는 거리는 139.3km다. 월평균 기름값 부담은 31만 5000원이다. 거기에 3월 한 달 사이 유가 상승으로 추가로 든 비용이 평균 9만 9000원이었다.그런데 응답자의 90%는 소득이 오히려 줄었다고 답했다. 가장 많은 응답자가 선택한 감소 폭은 '51만 원 이상'이었다.기름 값만이 아니다. 엔진오일, 소모품, 수리비, 정비비, 부품비, 타이어까지 함께 오른다. 식비와 생활비 압박도 가중된다. 현장에서는 이런 말이 반복됐다. "기름값과 물가는 오르는데 배달비는 그대로", "최저시급도 안 된다", "기본배달료를 올려야 한다".이것은 고유가만의 문제가 아니다. 플랫폼의 저단가 구조, 불투명한 배차, 멀티배달과 중복거리, 일방적 정책 변경이 겹쳐 있다. 고유가가 그 구조적 취약성을 수면 위로 더 분명하게 끌어올렸을 뿐이다.이런 현실이 쌓여 있는 상태에서, 올해 도급제 최저임금 논의는 절박하다. 단가를 얼마로 정하느냐 이전에, 우리를 제도의 울타리 안으로 들일 것인가를 먼저 결정하는 논의이기 때문이다.윤석열 정부 시기 배달 현장은 어떻게 됐는가.수도권 기준 3000원이었던 기본 배달료는 2000원대로 후퇴하기도 했다. 플랫폼의 알고리즘 통제는 강해졌고, 안전 문제와 윤리 문제에 대한 실질적 기준선은 만들어지지 않았다. 윤석열 정부 임기 내내 배달의민족(우아한청년들)은 산재 발생 1위 사업장으로 매년 기록됐고(박해철 의원실이 근로복지공단을 통해 받은 자료에 따르면, 2022년~2024년 우아한청년들은 산재 신청·승인 건수가 가장 많았다. 2025년 8월 기준으로도 1135건이 접수됐고, 1071건이 승인된 바 있다), 윤석열 정부 행정관 출신들을 배민과 쿠팡이 영입했다는 소식도 들렸다.정부는 플랫폼에 자율을 말했다. 그 자율이 현장에서 어떻게 번역됐는지는 이미 확인됐다. 방치였다. 기준선이 없는 자율은 플랫폼의 일방적 단가 결정과 착취를 합리화하는 언어가 됐다.그 정책 감각의 연장선에 이번 인선이 있다고 생각한다.다시, 장관의 말로 돌아온다.도급제 노동자에게도 인간다운 삶의 최저기준이 필요하다는 말. 그런데, 위원장 선출은 정반대의 신호를 보냈다. 문을 열었다고 말하지만, 현장이 보기에는 그 문 앞에 다시 낡은 노동 감각의 문지기를 세워둔 것만 같다.내란을 무너뜨리고 세운 정권이라면, 적어도 노동정책에서만큼은 과거와 단절하는 신호를 보냈어야 했다. 그런데 이번 인선은 오히려 그 반대다. 이것이 배달노동자들이 지금 느끼는 아이러니다.문제는 여기서 그치지 않는다. 이 인선이 어떤 신호를 보내고 있는지, 그리고 그 신호가 앞으로의 노동정책에 어떤 방향을 예고하는지 우려할 수밖에 없다. 그렇기에, 우리는 몇 가지 요구사항을 제시한다.한 가지 요구는 위원장 선출 철회와 공정한 인선이다. 또, 이와 별개로 향후 논의가 신뢰를 얻기 위해 최소한의 조건 역시 분명히 해야 한다. 도급제 최저임금 심의 과정의 투명한 공개, 논의 일정과 자료의 공개, 그리고 배달노동자를 포함한 당사자 의견 청취의 실질적 보장이 필요하다.도급제 최저임금 논의가 형식 심의로 끝나서는 안 된다. 우리를 또다시 제도 밖에 세워두어서는 안 된다. 최저임금은 숫자의 문제가 아니다. 누구를 노동자로 인정할 것인가, 누구의 삶을 제도의 안으로 들일 것인가의 문제다. 그 문턱에서부터, 현장이 신뢰할 수 없는 인선이 강행된다면, 최저임금위원회는 시작부터 스스로 정당성을 무너뜨리는 셈이다.기름값과 유지비는 오르고 소득은 줄고 배달료는 그대로이거나 후퇴한다. 미션에 목숨을 걸어야 수입을 유지하고, 그러다 다치고 죽는 동료를 본다. 이 현실 위에서 우리는 도급제 최저임금 논의가 제대로 이루어지기를 요구한다. 그 요구는 계속될 것이다.