화물노동자의 죽음이 던진 질문, 정부는 답해야 한다

큰사진보기 ▲고용노동부 보도설명자료 (2026.4.20.) ⓒ 노동부 제공 관련사진보기

AD

"이번 사안은 실질적·구체적 지배력에 기반한 개정 노동조합법 제2조에 따른 원·하청 교섭문제를 넘어선 상황으로, 소상공인, 자영업자 등 상대적으로 취약한 지위에 있는 분들이 단결하여 대화를 요구할 수 있는 구조가 마련되지 못한 것이 근본 원인입니다."

큰사진보기 ▲라이더유니온 시흥지역 단체교섭 승리를 위한 결의대회 (2023.6.28.)라이더유니온의 투쟁 이후, 경기지방노동위원회는 시흥지역 바로고 배달대행사(지사장 A씨·B씨)의교섭 거부를 2023년 12월 1일 부당노동행위로 판정했다. ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

편의점 CU 운영사 BGF리테일에 직접 교섭을 요구하던 투쟁 현장에서 사측이 대체 투입한 차량에 의해 화물연대 조합원이 사망했다. 고인의 죽음에 깊은 애도를 표한다. 그리고 이 죽음이 어디서 비롯되었는지를 따지지 않을 수 없다.화물연대는 지난 1월부터 BGF리테일을 상대로 수차례 단체교섭을 요구해 왔다. 이유는 분명했다. 하루 13시간, 월 325시간에 달하는 지속 불가능한 과로, 쉬기 위해서조차 건당 운임의 두 배에 달하는 대차비용을 노동자 개인이 부담해야 하는 구조를 바꿔달라는 것이었다. 형식상으로는 다단계 위탁 구조이지만, 이 모든 노동조건을 실질적으로 결정해 온 것은 원청인 BGF리테일이라고 노조는 주장한다.이들이 실제로 감당해 온 일은 단순한 '배송'이 아니었다. 상하차, 상품 진열, 점주 민원 응대까지 회사의 지시에 따라 수행해야 했고, 아파도 쉬지 못했다. 쉬려면 30만 원에서 90만 원에 이르는 비용을 들여 대체 차량을 직접 구해야 했기 때문이다. 부모 장례조차 가지 못했다는 증언도 있다. 이런 사람들을 정부는 '소상공인·자영업자'라고 부른다.BGF리테일은 직접적 계약 상대방이 아니라는 이유로 교섭을 거부했다. 그리고 사람이 죽었다(BGF로지스와 화물연대는 사고 발생 이틀 만인 22일 오후 5시 실무교섭 상견례를 진항했다 - 편집자 말).사고 당일, 고용노동부는 보도설명자료를 배포했다. 거기에는 이런 문장이 있었다.한 조합원이 교섭을 요구하다 죽었다. 정부의 답은 그가 노동자가 아니라 자영업자라는 것이었다.개정 노조법 2조의 취지는 실질적 지배력을 행사하는 자에게 교섭 책임을 묻자는 것이다. 그런데 노동부는 사망 사고가 발생한 바로 그날, 이 사안을 그 틀 밖의 문제로 규정했다. 화물노동자를 노조법상 교섭 주체가 아닌 소상공인·자영업자로 호명하고, 대화·소통 채널을 찾겠다고 했다. 교섭이 아니라 민원 처리 수준으로 격하한 것이나 다름없다.우리는 기억한다. 2022년 12월, 더불어민주당 을지로위원회는 공정거래위원회가 화물연대를 사업자단체로 다루려 하자 이렇게 말했다. "화물연대와 건설노조는 노동3권을 보장받고 노조법의 보호를 받는 노조로서 사업자단체가 아니다." 공정위의 행태를 "노조 탄압"이라 불렀고, "윤석열 정부의 눈치를 보는 것으로밖에 판단할 수 없다"고 했다. 그 민주당이 여당이 된 지금, 노동부는 화물노동자를 소상공인·자영업자로 호명하고 있다. 정권이 바뀌었을 뿐, 노동자를 제도 밖으로 밀어내는 논리는 바뀌지 않았다.이 논리는 배달라이더에게도 이미 작동하고 있다. 배달 플랫폼 하청 구조에서 배달대행 지사장·하청사장들은 오랫동안 "라이더는 노동자가 아니다"라며 교섭을 거부해 왔다. 라이더유니온이 조직한 시흥지역 바로고 사건에서 경기지방노동위원회는 이 교섭 거부를 부당노동행위로 판정했다. 하지만 판정이 있어도 구조는 바뀌지 않았다.국제노동기구(ILO)는 2024년, 화물노동자와 같은 특수고용직 노동자에게도 결사의 자유와 단체교섭 원칙이 충분히 보장되어야 한다고 권고했다. 문제의 뿌리가 이들을 노동조합으로 인정하지 않는 데 있다고도 적시했다. 개정 노조법 2조는 이미 실질적 지배력을 가진 자를 사용자로 본다. 법 해석의 문제가 아니라 집행 의지의 문제다.노동자가 현장에서 위험을 감내할 때는 자영업자 취급을 한다. 노동자가 조직하고 교섭을 요구할 때도 자영업자 취급을 한다. 사람이 죽어서야 유감을 표하면서도, 근본 원인은 여전히 대화 구조 부재에서 찾는다. 플랫폼·물류 노동자를 사용할 때는 노동자처럼, 책임질 때는 자영업자처럼 다루는 이중기준. 이것이 반복되는 한 다음 죽음을 막을 수 없다.이재명 정부에 묻는다. 화물연대와 라이더유니온은 야당 시절에도 노조였고, 지금도 노조다. 달라진 것은 노동자들의 지위가 아니다. 달라진 것은 민주당의 위치 아닌가.