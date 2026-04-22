'지정학적 불확실성' 짚은 이 대통령 "한-베트남의 양적 성과, 질적 전환해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 22일(현지시간) 베트남 하노이 주석궁에서 열린 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과의 확대정상회담에서 발언하고 있다. 2026.4.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 하노이 주석궁에서 기념촬영 중 악수하고 있다. 2026.4.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 하노이 주석궁에서 열린 공식환영식에서 의장대 사열을 하고 있다. 2026.4.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 22일 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과의 정상회담에서 "지정학적 불확실성이 전례 없이 높아지고 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화하는 현재, 양국 국민과 기업, 정부가 힘을 합쳐 이룬 양적 성과를 질적으로 전환해 지속 가능한 공동 번영의 미래로 함께 나아가길 바란다"고 했다.미중 패권 경쟁에 이어 중동 전쟁에 따른 에너지 및 핵심원자재 수급 위기까지 겹치면서 변동성이 더 커진 국제 환경에서 한-베트남 양국 협력 관계가 보다 고도화돼야 한다는 입장을 전한 것.이 대통령은 이날 오후 베트남 주석궁에서 열린 회담에서 "양국이 교역·투자뿐만 아니라 에너지, 안보, 교통, 인프라, 과학기술, 교육, 문화 등의 분야에서 호혜적인 협력을 추진하고, 양국 국민과 기업들이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 도출하기를 바란다"며 이러한 입장을 전했다.이 대통령은 "한국과 베트남 양국은 1992년 수교 이후 불과 34년 만에 정치, 경제, 인적 교류 등 여러 분야에서 최상의 협력 관계를 발전시켜 왔다"며 한국과 베트남은 '특별한 관계'임도 강조했다.이와 관련 이 대통령은 "양국은 상호 3대 교역 파트너이고 한국은 베트남의 최대 투자국"이라며 "1만 개가 넘는 한국 기업들이 베트남에 진출해서 양국의 경제성장과 베트남의 산업 발전에 기여하고 있다"고 했다.이어 또 럼 서기장이 지난해 8월 이재명 정부 출범 후 처음 한국을 찾은 국빈이었고 이 대통령의 이번 국빈 방문도 베트남의 새 지도부 출범 후 2주 만에 이뤄진 점을 거론하면서 "이 사실만으로도 베트남과 대한민국의 특별한 관계는 확실히 입증됐다고 생각한다"고 말했다.또 럼 서기장도 모두발언을 통해 "양국이 가까운 친구로서 진정 신뢰할 수 있는 파트너 관계를 구축해 온 것을 기쁘게 생각한다"고 밝혔다. 또한 "이 대통령은 과거 성남시장 시절부터 양국 관계를 위해 헌신해 왔다", "(한국 정부의) 5년 국정운영 계획에서 공존과 화합을 우선시하는 것에서도 깊은 인상을 받았다"며 이 대통령에 대한 신뢰와 유대감도 드러냈다.특히 "베트남은 다자주의적 외교정책과 포괄적인 국제평화를 추구하는 과정에서 한국과의 관계를 항상 소중히 여겨 왔다"며 "전략적 신뢰를 강화하고 실질적 협력을 확대하길 바란다. 상호 관심사인 지역 및 국제문제에 대해서도 이 대통령과 깊이 있는 논의를 할 준비가 돼 있으며 말씀을 경청하겠다"고 밝혔다.한편, 한국과 베트남은 이번 회담을 계기로 ▲ 원전 개발 협력 가능성 검토에 관한 양해각서(MOU) ▲ 원전 프로젝트 금융 협력 가능성 검토에 관한 MOU ▲ 전력 인프라 분야 협력에 관한 MOU ▲ 디지털 협력에 관한 MOU ▲ 과학기술혁신 협력 마스터플랜 프레임워크 ▲ 식품, 의약품, 화장품, 의료기기 안정성 협력에 관한 MOU 등 총 12건의 MOU를 체결, 교환했다.무엇보다 원전 관련 MOU가 눈길을 끈다. 베트남이 신규 원전 건설을 추진하고 있는 만큼 우리 기업의 사업 수주 가능성을 높이는 내용이기 때문이다. 이번 MOU를 토대로 한국전력은 베트남 국가산업에너지공사와 함께 신규 원전 건설 방안 모색 및 원전건설 리스크 공동 분석 및 공기 최적화 방안 등을 수립할 예정이다.