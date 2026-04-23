창원시 민간위탁 노동자들 "20년 넘게 도시 지켰는데... 고용승계 책임져라"

큰사진보기 ▲기자회견사진민주노총 민주일반연맹 일반노동조합 기자회견 ⓒ 한점순 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 한점순씨는 민주노총 일반노동조합 홍보국장입니다.

진해소각장 폐쇄를 앞두고 일터를 잃을 위기에 놓인 창원시 민간위탁 노동자들이 창원시의 책임 있는 대책 마련을 촉구하고 나섰다. 노동자들은 원청인 창원시가 고용승계와 전환배치에 대한 구체적인 로드맵을 즉각 제시해야 한다고 요구하는 한편, 부당노동행위로 벌금형을 받은 위탁업체와의 계약도 즉각 해지해야 한다고 목소리를 높였다.민주노총 민주일반연맹 일반노동조합은 22일 오전 창원시청 앞에서 기자회견을 열고, 진해소각장 폐쇄에 따른 민간위탁 노동자들의 고용 불안을 해소하고 노동권을 보장할 것을 촉구했다. 노조는 "수년째 계속된 고용불안 속에서 더는 노동자들의 생존권을 방치해서는 안 된다"며 창원시의 직접적인 책임을 강조했다.이날 현장 발언에 나선 박정현 진해소각장지회 사무장은 20년 넘게 시민들의 생활폐기물을 처리해 온 노동자들의 분노와 절박함을 전했다. 박 사무장은 "가장 힘들고 더러운 일을 맡아 이 도시를 지켜온 우리에게 창원시는 이제 와서 '폐쇄하니까 나가라'고 한다"며 "우리가 쓰레기를 처리했지, 우리가 쓰레기냐"라고 말했다.이어 "형식은 민간위탁이지만 실질적인 지휘와 관리, 책임은 창원시에 있다"며 "단 한 명의 노동자라도 거리로 내몰린다면 그 책임은 전적으로 창원시에 있다"고 경고했다.노동자들은 진해소각장 폐쇄가 이미 예고된 사안이었음에도 불구하고, 창원시가 장기간 실질적인 대책을 내놓지 않은 채 노동자들을 불안정한 상태에 방치해 왔다고 비판하고 있다.이날 기자회견에서는 현장 내 부당노동행위 문제도 집중 제기됐다. 민간위탁 노동자는 최근 창원지방법원에서 부당노동행위로 벌금 300만 원 판결을 받은 A업체의 실태를 폭로했다.해당 업체는 2023년 파업 당시 파업에 참여하지 않은 노동자들에게만 특별격려금을 지급하고, 파업에 참여한 조합원들을 배제해 노동조합 및 노동관계조정법 위반 혐의로 재판을 받아 유죄 판단을 받았다.이 노동자는 "정당한 노동조합 활동을 했다는 이유로 괴롭힘을 당하고 차별을 받아도 원청인 창원시는 사실상 아무 조치를 하지 않았다"며 "노동3권을 침해한 업체가 벌금형만 받고 계속 사업을 이어가도록 두는 것은 노동자들에게 또 다른 고통을 강요하는 일"이라고 지적했다. 이어 "이런 업체는 창원시 행정 안에서 더 이상 발붙일 수 없도록 퇴출해야 한다"고 주장했다.노조 측은 기자회견문을 통해 진해소각장 위탁노동자들이 2026년 연말 폐쇄 예정 소식이 알려진 2019년부터 지금까지 무려 6년 동안 생존권 위협에 시달려 왔다고 밝혔다. 그러나 창원시는 김해소각장 증설에 따른 일부 인력의 제한적 고용 가능성만 언급할 뿐, 전체 노동자들에 대한 고용보장 방안은 내놓지 않고 있다는 것이 노조의 주장이다.이에 노조는 창원시에 대해 ▲ 진해소각장 폐쇄에 따른 위탁노동자 전원 고용보장 및 고용승계 책임 이행 ▲ 고용승계 및 전환배치를 위한 구체적인 로드맵 즉각 제시 ▲ 부당노동행위로 판결받은 A업체와의 계약 즉각 해지 ▲ 비리·불법행위 업체에 대한 처벌 규정 강화와 입찰 참가 자격 배제 등을 요구했다.노조는 "민간위탁 노동자들이 일터에서 배제되고 노사 갈등이 방치될수록 그 피해는 결국 시민들에게 돌아간다"며 "창원시가 책임 있는 사용자로서 결단에 나설 때까지 투쟁을 이어갈 것"이라고 밝혔다.한편 보도에 따르면 창원시는 해당 안건에 대해 "진해소각장은 민간위탁 방식으로 운영돼 시에 직접적인 고용승계 의무는 없다"는 입장을 밝혔다. 다만 "창원·김해 소각시설 광역화 사업지인 김해시와 우선 고용승계를 위해 협의하고 있다"면서 "현 수탁업체도 결원 발생시 우선 충원하는 방안을 노사 협의 중"이라고 설명했다.부당노동행위 위탁업체 관련해서는 "현행법상 계약해지가 불가하다"는 입장을 밝혔다. 폐기물관리법에 따라 계약 해지는 뇌물, 사기, 횡령·배임 등 형법상 특정 범죄로 형이 확정된 경우에만 가능하다는 설명이다.