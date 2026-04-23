기억은 장소를 방문하면서 비로소 다시 살아난다

4.16생명안전공원은 2025년 조성 공사를 시작해 2027년 준공을 목표로 하고 있습니다. 안전 사회의 이정표가 될 4.16생명안전공원에 대한 다양한 분들의 글을 연재합니다.

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큰사진보기 ▲독일 다하우 강제수용소 전경 ⓒ 정란수 관련사진보기

큰사진보기 ▲고잔동에서의 이야기를 보여주는 연극 '학교 가는 길' 포스터 ⓒ 4·16재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲2020년 기억산책 프로그램 시범 운영 당시 마을해설사가 고잔동의 기억을 사진으로 보여주는 모습 ⓒ 정란수 관련사진보기

[함께 만들어가는 4.16생명안전공원]

덧붙이는 글 | 생명존중·안전사회를 만들어 갈 이정표가 될 4.16생명안전공원이 잘 만들어질 수 있도록 시민 여러분의 마음을 모아주시길 부탁드립니다.