성남시, 시청엔 '통합돌봄과' 보건소엔 '의료돌봄팀' 신설

큰사진보기 ▲경기 성남시는 시청에 통합돌봄과를, 수정·중원·분당 3개 구 보건소에 의료돌봄팀을 각각 신설하는 내용의 조직 개편을 단행했다고 22일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 성남시가 시청엔 통합돌봄과를, 수정·중원·분당 3개 구 보건소엔 의료돌봄팀을 각각 신설하는 내용의 조직 개편을 단행했다고 22일 밝혔다.이번 조직 개편은 정부의 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률(3월 27일)' 전면 시행에 맞춰 성남형 보건·의료·복지 통합지원 체계를 구축하기 위해 시행됐다.주요 개편 내용을 보면 기존 복지국 노인복지과 내 '팀' 단위로 운영되던 통합돌봄 기능을 '과'로 격상했다. 전담 인력도 기존 3명에서 9명 늘려 총 12명으로 확대 배치했다.신설된 통합돌봄과는 △돌봄정책팀 △돌봄지원팀 △돌봄사업팀 등 3개팀으로 구성됐으며 관련 정책 기획과 서비스 연계를 총괄한다.3개 구 보건소에 신설된 건강증진과 의료돌봄팀에 전담 인력 총 6명을 배치했다.이들은 퇴원 환자와 생애 말기 환자를 집중적으로 관리하고 재가 의료서비스 전반을 담당한다.현재 성남지역 장기요양 등급자, 시설 퇴소자, 퇴원 환자, 고령 장애인 등을 포함한 65세 이상의 돌봄 필요 대상자는 총 3만6014명에 이른다.시는 이번 조직 개편을 계기로 복합적인 돌봄 수요에 대응하는 기반을 마련해 수요자 중심의 공공의료 서비스를 제공한다는 방침이다.이를 위해 국민건강보험공단과 협력해 돌봄 대상자(3만6014명)의 의료·요양·돌봄 필요 정도를 객관적으로 평가하는 '통합 돌봄 판정 체계'를 도입·운영한다.시는 판정 결과를 바탕으로 돌봄 대상자 중에서 병원 입원과 가정 내 돌봄의 경계선상에 있는 이들을 선정해 거주지에서 건강한 일상을 유지하도록 지원할 계획이다.이와 함께 공공과 민간의 보건·의료·요양 서비스를 연계·통합해 초고령사회에 대비하는 '성남형 통합돌봄안전망'을 구축한다.시 관계자는 "시청 통합돌봄과와 보건소 의료돌봄팀 신설은 돌봄 필요 어르신들이 살던 곳에서 존엄한 삶을 유지하도록 지원하기 위한 필수 조치"라면서 "성남형 돌봄 지원 체계가 안정적으로 정착될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.