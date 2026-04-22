홍준표, <조선> 향해 "이제 니들의 시대 아니다" 직격

큰사진보기 ▲홍준표 전 대구시장 귀국2025년 6월 17일 홍준표 전 대구시장이 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 홍 전 시장은 지난 4월 국민의힘 대선 후보 경선에서 패배한 뒤 탈당하고 미국 하와이에 머물렀다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<조선일보> 4월 22일자 칼럼 ⓒ 조선일보 PDF 관련사진보기

홍준표 전 대구광역시장이 장동혁 국민의힘 당 대표의 사퇴를 요구한 <조선일보>를 직격하고 나섰다.<조선> 칼럼의 내용에 동의하지 않아서가 아니었다. 홍 전 시장은 장동혁 대표의 사퇴에 대해서는 "구구절절히 옳은 말"이라고 평했다. 하지만 <조선>이 이전까지 보였던 논조 그리고 해당 매체와 보수 정당의 관계에 대한 비판이었다. 홍 전 시장은 과거에도 자신의 무소속 출마를 비판한 <조선>을 비난하며 '절독'을 선언한 바 있다.홍 전 시장은 22일 본인의 페이스북에 "장동혁 대표를 물러나라고 한 어느 보수 언론의 칼럼을 보았다"라며 "구구절절히 옳은 말"이라고 평했다.하지만 "그런데 한번 돌아보자"라며 "한국 보수진영이 몰락하게 만든 장본인들이 누구인가? 윤석열 정권을 띄우고 창출에 앞장선 세력들이 누구인가?"라고 따져 물었다. 지난 대통령 선거 경선 당시 윤석열씨를 긍정적으로 조명했던 <조선>의 논조를 되짚은 것이다.이어서 "윤석열 정권에서 한동훈을 부추겨 '윤석열과 차별화 해야 차기 지도자가 된다'고 부추긴 사람들이 누구인가?"라고도 날을 세웠다. "그것 때문에 윤석열 정권은 한동훈과 갈등으로 망한 거 아닌가?"라고도 잘라 말했다.그는 "자기들이 정권을 세우고 망하게도 할 수 있다는 오만으로 한국 보수진영을 손아귀에 넣고 농단 하다가 이제 와서 대안 제시도 없이 장동혁을 물러 나게 하고 니들이 지지해 오던 철부지 나르시시스트를 복귀시켜 한국 보수진영을 또 망치려 하는가?"라고도 힐난했다. <조선>이 이번에는 한동훈 전 대표를 차기 보수진영의 리더로 '띄우고' 있다는 평가이다.홍 전 시장은 "아니면 서울시장 낙선하면 또 2006년 6월 지방선거 때처럼 오세훈을 옹립하려고 하는가?"라며 "한때는 밤의 대통령이라고 하면서 한국 사회를 쥐락펴락 했겠지만 시대가 달라졌고 미디어 환경도 달라졌다"라고도 꼬집었다.그는 "나라의 미래를 위해서 공헌했으면 한다"라며 "이제 니들의 시대가 아닌 전국민의 시대가 되었다"라고 <조선>을 재차 비난했다.홍준표 전 시장이 언급한 기사는 '장동혁 대표, 지금이 물러날 적기다'라는 제목의 <조선>의 22일자 칼럼이다. 김영수 TV조선 보도 고문이 작성한 이 칼럼은 "장동혁 대표가 물러날 때가 됐다. 워싱턴 미 의사당 앞 사진을 보고 그런 생각을 확실히 굳혔다"라는 문장으로 시작한다.장 대표가 김민수 최고위원과 함께 웃고 있는 사진을 가리켜 "지금 보수 진영의 눈에는 피눈물이 흐르고 있다"라며 "지방선거 승리를 위한다며 전선을 떠난 총사령관이, 어떻게 그토록 해맑게 희희낙락 '인생 컷'을 찍을 수 있는가?"라고 꼬집은 것이다.그는 "물러나라는 말을 홧김에 한 게 아니다. 무엇보다 그 무능에 질렸다"라며 "한국 보수에게 무능은 죄다"라고도 주장했다. "독재에 차떼기 정당이란 오명을 안고도 보수가 국민의 마음을 잃지 않은 건 오직 유능함 때문이었다"라며 "그런데 장 대표의 이번 방미 행보에선 그 유능함을 눈 씻고 찾아도 찾을 수 없었다"라는 이유였다. "때도 엉뚱했고, 내용도 껍데기뿐이었다. 누추함만 도를 넘었다"라고도 강조했다.해당 칼럼은 "장 대표의 당 리더십도 이미 망가졌다. 공천 파동의 여파로 공천위원장이 결국 물러났다. 서울 다음으로 중요한 경기도는 후보조차 없다"라든가 "장 대표는 이미 당 대표로서의 자격을 잃었다. 당 지지율이 곤두박질치면서 이미 지난해 말부터 그랬다"라고도 날을 세웠다.특히 "지금 국민의힘은 정상적인 보수정당이 아니다. '극우 숙주 정당'으로 변모했다"라며 "이 난관을 해결할 결정적 실마리가 장 대표의 사퇴에 있다. 보수 정당이 살려면, 지지자들이 돌아올 물꼬를 터야 한다"라고 목소리를 높였다. "지금이 장 대표가 사퇴할 적기"라며 "스스로를 위해서도, 또 보수와 나라를 위해서도, 장 대표의 '백척간두 진일보'를 촉구한다"라는 이야기였다.홍 전 시장은 장동혁 대표의 사퇴를 요구한 <조선>의 칼럼 내용에는 동의하면서도, <조선>이 과거부터 보수 진영의 특정 대선 주자를 띄우고 내린 데 대해 노골적으로 불쾌감을 드러낸 것으로 보인다.홍준표 전 시장과 <조선>은 이전에도 갈등한 적 있는 '악연'이다. 그는 당 공천 과정에 반발해 무소속으로 대구 수성구을 출마를 강행했을 2020년 당시, <조선>이 자신의 행보를 비판적으로 보도한 기사를 겨냥해 날을 세운 바 있다.당시 그는 자신의 페이스북에 "허위·날조 기사를 보고 분노한다"라며 "이번 공천이 정당한 절차에 따른 것이라고 <조선일보>는 보는가?"라고 따져 물었다. 그는 "정적 쳐내기, 협잡 막천이라도 그대로 따라야 한다는 것이 <조선일보> 사시인가?"라며 "한줌도 안 되는 야당 기득권 세력이 막천을 해도 국민들은 그대로 수용하라고 하는 것이 <조선일보> 편집 방침인가?"라고 몰아세웠다."100년 전통 <조선일보>가 겨우 이정도였던가"라며 "오늘부터 40년 애독자였던 <조선일보>는 절독하기로 했다"라고 '절독 선언'을 하기도 했다.