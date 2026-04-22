"울산은 정치개혁 예외지역인가"... 중대선거구제 시범 제외에 비난 목소리

▲내란청산사회대개혁울산운동본부가 3월 17일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 거대 양당 중심 선거제도 개혁과 비례성 대표성 보장하는 정치개혁 시행을 촉구하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기