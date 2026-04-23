서울시의 미래,영등포·동자동에 있다

2026년 지방선거에서 뽑히는 서울시장은 새로운 패러다임을 제시해야 한다. 서울의 도시 패러다임은 2000년대 초반 청계천 복원과 교통 개혁에서 크게 벗어나지 못하고 있다. 새로운 패러다임은 주거나 교통, 환경, 하천, 노동, 복지, 도시, 역사, 문화, 평등, 균형발전, 민주주의 등 모든 분야에서 두루 요구된다. 서울시민들의 다양한 목소리를 통해 새로운 서울의 모습을 제안하는 기획을 마련했다.

큰사진보기 ▲1973년 입주가 시작된 반포주공아파트는 강남에 건설된 최초의 대단지 아파트였다. 72~138㎡ 크기의 3786가구로 구성된 반포아파트는 약 55만㎡ 부지에 242억 원을 들여 만든 당시 최대 규모의 공사였다. <서울시정사진총서> ⓒ 서울시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울 용산 철도 정비창 부지 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲국유재산을 활용해 공공주택이 공급될 예정인 서울 강서구 공항동 군부지 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 최은영은 한국도시연구소장입니다.

1970년대 서울 강남 개발로 조성한 대규모 택지에 주택공사(현 LH한국토지주택공사)가 아파트를 지어 분양했다. 서울의 초고가 아파트 '개포주공, 반포주공, 잠실주공'은 이렇게 생겨났다. 택지를 쪼개서 지분으로 판 공공분양주택이 50년 지난 지금 자산 양극화를 주도하는 거대한 부메랑으로 돌아왔다. '이 아파트들이 공공임대주택이었다면? 토지임대부로 분양했다면?'이라는 부질없는 상상을 해본다.나중 일은 생각하지 않고 당장 돈이 필요하다고 땅을 팔아 개발 비용을 충당한 결과 서울에는 부담가능한 집을 공급할 수 있는 공공토지가 절대적으로 부족하게 되었다. 근시안적으로 대응한 잘못된 의사 결정이 쌓여 결국 미래에 감당하기 어려운 짐을 떠넘기게 된 셈이다. 강남 아파트가 수십 억 원을 넘고, 백억 원이 넘으면서 주거 불평등 문제는 날이 갈수록 심각해지고 있다.1980년대 철거민 운동에서 이주 대책으로 '영원히 살 수 있는 내 집, 공공임대주택'을 요구하면서 1989년부터 공공임대주택이 공급되기 시작했다. 그들이 포기한 것은 세 개를 모으면 아파트를 분양 받을 수 있는 '딱지'였다.먼 미래를 내다본 탁월한 의사결정이 쌓여 결국 미래에 위대한 유산을 남겼다. 개인보다 공동체의 이익을 우선시한 오랜 연대의 산물인 공공임대주택은 거대한 안전망이 되어 서울 시민의 삶을 지키고 있다. 임대의무기간이 20년 이상인 서울의 장기공공임대주택은 2024년 기준으로 30만 호가 넘는다. 하지만 여전히 갈 길이 멀다. 부담가능한 공공임대주택이 필요한 계층이 점점 더 많아지고 있다.아직 2025년 결과가 공표되지 않았기 때문에, 가장 최근 자료인 2020년 인구주택총조사 결과에 의하면 서울에 거주하는 58만 가구(14.5%)가 주거빈곤 가구이다. 최저주거기준에 미달하거나, 반지하·옥탑, 고시원 등 주택이외의 거처에 거주한다. 지(하)·옥(탑)·고(시원)와 쪽방에서 하루하루 마음졸이며 살고 있는 가난한 사람들과 청년들에도, 전세사기 피해자에게도 공공임대주택이 필요하다. 배리어프리 시설과 돌봄 시설을 갖춘 공공임대주택이 필요한 고령층도 증가하고 있다.미국 뉴욕시장 조란 맘다니는 취임 첫날인 지난 1월 1일 '세입자 보호와 부담가능한 주택 공급에 관한 행정명령'에 서명했다. 여기에는 주택 공급 속도를 빠르게 하기 위해 오는 7월 1일까지 주택 개발이 가능한 뉴욕시 소유 부지를 선정할 LIFT(Land Inventory Fast Track) 태스크포스를 만들겠다는 내용이 포함되어 있다. 서울이나 뉴욕이나 땅이 문제다.과거의 실패를 반복하지 말자. 땅 팔아 번 돈으로 개발하는 시대를 이제 끝내자. 아직 팔지 않은 공공토지를 시민들이 살 집을 만드는데 사용하되 땅까지 팔지는 말자. 코레일과 국토교통부 등이 소유하고 있는 용산정비창 부지와 시유지인 불광동 서울혁신파크 부지에 대규모로 공공임대주택과 토지임대부 분양주택을 공급하자.다행히 이재명 정부는 '공공토지를 민간에 매각하는 구조는 근본적으로 문제이고, 공공주택을 분양보다 임대로 공급해야 한다'라는 인식하에 정책을 추진 중이다. 땅을 팔지 않기 위해서는 막대한 재원의 추가 투입이 불가피하기 때문에 서울시와 정부가 머리를 맞대고 방법을 찾아야 한다. 서울에 마지막 남은 대규모 공공토지인 용산정비창 부지는 장기 투자가 가능한 국민연금 등이 사업자로 참여해 토지 매각 없이 토지 임대료와 운영 수익을 확보하는 공공개발이 되어야 한다.서울에서 민간사업인 재개발 재건축을 통해 새로 지어지는 아파트는 너무 비싸서 집이 당장 필요한 사람들의 손에 닿기 어렵다. 사업성이 높은 강남에서도 수 억원의 분담금을 내야 하는 재개발·재건축의 속도를 높여 고가 아파트가 많아지면 서울의 주거비는 높아질 수밖에 없다. 높은 분양가가 매매가격을 상승시키고, 부담가능한 주택 멸실과 이주수요 증가는 전월세가격도 상승시킨다.민간주도 재개발·재건축의 무분별한 추진과 용적률 상향이 서울의 땅값과 집값을 올리고 있다. 용적률에 대한 도시계획 규제 준수가 원칙이 되어야 하늘 높은 줄 모르고 오르는 서울의 땅값과 집값이 안정될 수 있다. 재건축초과이익을 철저히 환수해 개발이익 사유화를 차단하고 강남북과 국토의 불균형 발전을 시정할 수 있는 재원으로 활용해야 한다.서울에서 부담가능한 주택을 공급하기 위해서는 공공이 공급 주체가 되는 수밖에 없다. 주민의 안전과 건강을 위협하는 열악한 주거환경을 개선하기 위해서도 공공주도의 개발이 필요하다. 도심에서 공공이 민간토지를 수용해 공공임대주택을 공급하는 첫 사례인 영등포 쪽방촌과 동자동의 쪽방촌 공공주택사업이 시급하다. 바퀴벌레가 득실대고, 난방 시설도 없는 쪽방에는 수리 한 번 제대로 안 해주면서 주거급여가 올라가는 대로 임대료를 올리는 악덕 임대인들이 많다.2020년 1월 20일 영등포 쪽방촌, 2021년 2월 5일 동자동 쪽방촌 개발 계획이 발표되었지만 사업이 계속 지연되고 있다. 영등포는 고가도로 아래에 임시이주시설이 지어지기는 했지만 주민 이주가 늦어지면서 지연되고 있다. 동자동은 민간개발을 주장하는 소유주들의 반대에 그동안 정부와 서울시가 소극적으로 대응하면서 계획 발표 후 5년이 넘도록, 첫 단계인 지구 지정조차 이루어지지 않고 있다. 중앙정부와 서울시가 힘을 합쳐 사업 속도를 내야 한다. '죽기 전에 제대로 된 집에서 한 번 살아보고 싶다'는 절절한 소망을 이루지 못하고 세상을 떠난 쪽방주민들이 지금도 너무 많다.2022년 8월 수재 참사가 발생했던 관악구와 동작구의 (반)지하 주택 인근 지역도 '100년 만의 집중호우'가 또 내려 참사가 반복되기 전에 빨리 공공주도로 개발해야 한다. 산에서 내려오는 물이 모이는 복개천 주변에 너무 많은 (반)지하 주택이 있다. 사업성이 낮아 민간주도의 정비사업이 추진되기 어려운 (반)지하 주택이 밀집해 있는 저지대 상습 침수 지역은 공공주택지구로 지정해 빠르게 없애 나가야 한다.주거급여 수급자가 '지·옥·고'에서 사망하는 일이 반복되고 있다. 2022년 8월 관악구와 동작구 사망자 모두 주거급여 수급자였다. 이는 주거급여가 지원이 필요한 사람에게 지급되고 있음을 보여주는 동시에 주거품질과 연계되지 않고 지급되는 현행 제도의 한계를 명확하게 보여준다.주거권 보장을 위해 쓰이는 혈세가 빈곤비즈니스의 자양분이 되지 않게 하기 위해, 주거품질과 연계된 서울형 주거비 지원 사업이 만들어져야 한다. 주거비만 지원하고 어떤 집에 사는지를 보지 않는 그동안의 주거비 지원 사업을 새롭게 설계해야 한다. 서울형 주거비 지원을 받는 임대인이 거주민의 안전과 건강을 위협하는 집을 방치하면 서울시가 개입해서 임대인에게 책임을 물어야 한다.1989년 공공임대주택, 2004년 매입임대주택, 2022년 청년월세지원사업이 중앙정부 사업으로 제도화되기까지 서울시의 정책 실험은 중요한 역할을 해 왔다. 주거 문제 해결을 위해 서울시장과 뉴욕시장이 치열하게 경쟁하기를 기대한다.