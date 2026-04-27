더 많은 나무 심기? 생태계 복원 위해 가장 먼저 해야 할 일

큰사진보기 ▲지난 2024년 3월 22일 제주시 노형동 신비의도로 공원에서 제79회 식목일 기념 나무 심기 행사가 열리고 있다. 기사와 직접적 관련이 없는 자료사진. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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[참고자료]

통계청, 농림어업총조사

환경부, 환경통계연감

FAO(2016), Forty Years of Community Forestry in Nepal

FAO(2020), Global Forest Resources Assessment 2020

IPBES(2019), Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services

IPCC(2021–2023), Climate Change 2021–2023 : Sixth Assessment Report

Rewilding Europe(2020), Rewilding in Practice

UNCCD(2022), Global Land Outlook 2

UNEP(2019), Global Environment Outlook 6

World Bank(2018), Forest Restoration and Community Livelihoods in Nepal

小金澤孝昭(2016), 里山・里地・里海の生態系サービスを活かした地域活性化, 日本海水学会誌第70巻第4号

덧붙이는 글 | 글쓴이는 전국지속가능발전협의회 상임회장입니다. 이 기사는 굿모낭 충청에도 실립니다.

우리는 흔히 생태계를 자연의 문제라고 생각합니다. 숲이 사라지고, 강이 오염되고, 동물이 멸종하는 현상을 떠올리며 해결책 또한 자연 속에서 찾으려 합니다. 그러나 오늘날의 생태계 위기의 본질은 자연이 아니라 인간에게 있습니다.유엔과 국제기구의 보고서는 이를 분명하게 보여줍니다. 유엔 생물다양성과학기구(Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services, IPBES)에 따르면, 전 세계 약 100만 종의 동식물이 멸종 위기에 처해 있으며, 이는 인류 역사상 유례없는 속도입니다. 또한 유엔 환경계획(United Nations Environment Program, UNEP)은 현재 생물종 멸종 속도가 자연 상태보다 최소 수십 배에서 수백 배 빠르다고 분석합니다.기후위기도 마찬가지입니다. 기후변화에 관한 정부간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)는 산업화 이후 지구 평균기온이 약 1.1℃ 상승했으며, 그 주된 원인이 인간의 온실가스 배출임을 밝히고 있습니다. 여기에 FAO는 지난 30년간 약 1억7800만 헥타르의 산림이 사라졌다고 보고하고 있습니다.이러한 사실은 하나의 결론으로 이어집니다. 오늘날 생태계 위기는 자연의 문제가 아니라 인간의 생산과 소비, 그리고 사회 시스템의 문제라는 것입니다. 이제 우리는 생태계를 새롭게 정의할 필요가 있습니다. 생태계는 자연만으로 이루어진 것이 아니라 인간의 경제, 정치, 문화, 생활 방식까지 포함하는 통합된 구조입니다. 즉 생태계는 '자연 생태계'와 '사람 생태계'의 통합이라고 할 수 있습니다. 그러므로 생태계의 복원은 사람 생태계를 고려하지 않고서는 성공하기 어려울 것으로 보입니다.사람 생태계는 자연을 훼손하는 원인이기도 하지만, 동시에 복원의 주체이기도 합니다. 바로 이 점에서 생태계 복원의 방향이 달라져야 합니다.그동안의 정책은 주로 자연을 대상으로 했습니다. 나무를 심고, 하천을 정비하고, 보호구역을 확대하는 방식이었습니다. 물론 이러한 접근은 필요하고 중요합니다. 그러나 그것만으로는 충분하지 않습니다. 자연을 훼손하는 인간의 구조가 그대로 유지되기 때문입니다. 사회구조의 변화가 생태계 복원을 이루어내는 사례로부터 교훈을 얻어야 합니다.코스타리카는 생태계 복원이 인간의 경제 시스템 변화에서 시작된다는 점을 보여주는 대표적인 사례입니다. 이 나라는 1980년대까지 목축과 농지 확대를 중심으로 한 개발 정책으로 인해 산림이 급격히 감소하였습니다. 그러나 1997년 산림법을 기반으로 '환경서비스 지불제(Payment for Ecosystem Services, PES)'를 도입하면서 방향을 전환하였습니다.이 제도의 핵심은 단순히 숲을 보전하거나 복원하면 그 행위 자체에 대해 경제적 보상을 제공하는 것입니다. 탄소 흡수, 수자원 보호, 생물다양성 유지, 경관 가치와 같은 생태계 기능을 '공공재'로 보고, 이를 유지하는 개인과 지역사회에 국가가 비용을 지불하는 구조입니다.특히 주목할 점은 이 제도의 재원 구조입니다. 코스타리카는 화석연료에 부과하는 세금과 국제 탄소시장 자금을 활용하여 재원을 마련함으로써, 환경 보전이 재정적으로도 지속 가능한 시스템이 되도록 설계하였습니다. 즉, 자연 보호를 도덕적 의무가 아니라 경제적 선택으로 만든 것입니다.이러한 제도적 전환은 뚜렷한 성과로 이어졌습니다. 산림 면적은 약 25% 수준에서 50% 이상으로 회복되었고, 생태관광은 국가 경제의 중요한 축으로 성장하였습니다. 이는 나무를 심은 결과이기도 하지만, 핵심은 인간의 경제 구조를 바꾼 결과이었습니다.이 사례는 분명한 메시지를 전달합니다. 생태계 복원은 자연을 직접 바꾸는 것이 아니라 먼저 인간의 행동을 바꾸는 제도를 설계하는 일이라는 것입니다.일본의 사토야마(里山)는 또 다른 차원의 가능성을 보여줍니다. 사토야마는 특정 지역의 이름이 아니라 마을과 숲, 농지와 수로가 결합된 전통적 사회-생태 생산경관을 의미합니다.사토야마의 특징은 인간의 생활 방식 자체가 생태계를 유지하는 구조를 형성한다는 점입니다. 숲에서 나온 낙엽은 농지의 비료가 되고, 논과 수로는 다양한 생물의 서식지가 되며, 이러한 순환 구조 속에서 높은 생물다양성이 유지됩니다. 인간의 활동이 자연을 훼손하는 것이 아니라 오히려 생태계를 유지하는 역할을 하는 것입니다.중요한 점은 사토야마가 자연 보호를 위해 의도적으로 만들어진 것이 아니라는 것입니다. 그것은 생존을 위한 생활 방식 속에서 형성된 결과였습니다. 그러나 산업화와 도시화가 진행되면서 이러한 구조는 점차 사라졌고, 그와 함께 생태계도 부실해지고 말았습니다.사토야마를 보전하여 현대적으로 활용하면 생물다양성을 회복하고 깨끗한 물과 공기를 공급하는 생태계 조절 효과, 지역 농산물과 관광을 통한 지역 경제 활성화, 탄소 흡수원 확보를 통한 기후변화 완화, 그리고 사람들에게 자연과의 교감을 통한 정신적 치유의 공간을 제공할 수 있습니다. 나아가 사토우미(里海, 마을과 바다)는 해양생태계와 인간의 삶을 연결하는 중요한 계기가 될 것입니다.사토야마는 과거의 유물이 아닙니다. 우리가 잃어버린 시스템입니다. 이 사례는 생태계가 자연 속에 존재하는 것이 아니라 인간의 삶의 방식 속에서 형성된다는 사실을 보여줍니다.지금은 급속한 도시화와 농촌 인구 감소로 방치된 사토야마를 복원하기 위해, 일본뿐만 아니라 국제적으로 '사토야마 이니셔티브(Satoyama Initiative)'를 통해 전 세계 유사 경관의 보전과 지속 가능한 이용을 촉진하는 움직임이 활발하게 일어나고 있습니다.네팔의 공동체 기반 산림 관리 정책(공동체 산림 관리, Community Forestry)도 매우 긍정적인 결과를 보여줍니다. 네팔의 이 정책은 사람 생태계의 변화가 자연 생태계의 회복으로 이어진 대표적 사례입니다.네팔 정부는 1980년대 이후 국가가 직접 관리하던 산림의 이용과 관리 권한을 지역 주민에게 이전하고, 주민들이 '산림 사용자 그룹'을 구성하여 자율적으로 운영하도록 했습니다. 현재 약 2000만 명 이상의 주민이 이 제도에 참여하고 있으며, 약 200만 헥타르 이상의 산림이 공동체에 의해 관리되고 있습니다. 그 결과 황폐화하였던 산림이 회복되고 생물다양성이 증가했을 뿐만 아니라, 목재와 임산물 수익이 지역 공동체에 환원되면서 주민의 삶의 질도 함께 개선되었습니다. 이는 자연을 보호하기 위한 규제가 아니라, 주민이 생태계의 관리 주체가 되도록 제도를 설계했을 때 산림이 복원되고 생물다양성이 증가할 수 있음을 보여줍니다.세계은행(World Bank)과 FAO 자료에 따르면, 네팔은 1990년대 이후 산림 면적을 지속적으로 회복시킨 대표적인 국가로 평가됩니다.이들 사례는 명확한 방향을 제시합니다. 생태계 복원은 자연의 문제가 아니라 인간의 선택과 제도의 문제라는 점입니다. 따라서 앞으로의 생태계 정책은 자연과 인간을 분리하는 접근을 넘어, 두 영역을 함께 설계하는 방향으로 전환되어야 합니다.이러한 접근은 이미 국제사회에서도 강조되고 있습니다. 유엔의 지속가능발전목표(SDG)는 환경 문제를 경제, 사회, 건강, 공동체와 통합적으로 다루고 있으며, 특히 기후변화(SDG 13), 해양생태계(SDG 14), 육상생태계(SDG 15), 지속가능한 도시(SDG 11)는 상호 긴밀하게 연결되어 있습니다.농촌에서는 유휴 농지를 생태 복원과 연결하고, 도시에서는 생활권 중심의 녹지, 습지와 같은 생태 공간을 확대해야 합니다. 기업은 생산 방식을 바꾸고, 시민은 소비 방식을 전환해야 합니다. 그리고 정부는 이러한 변화를 가능하게 하는 제도를 설계해야 합니다.생태계 복원은 기술의 문제가 아니라 사회의 문제이며, 더 나아가 인간의 선택에 관한 문제입니다. 우리는 자연을 보호하는 존재가 아닙니다. 자연의 일부이며, 동시에 자연을 변화시키는 존재입니다. 그러기 때문에 우리의 선택은 곧 생태계의 미래가 됩니다.지금 우리에게 필요한 것은 더 많은 나무를 심는 일에 앞서, 인간의 방식을 바꾸는 일입니다. 우리는 자연을 훼손하는 존재이지만 동시에 복원할 수 있는 유일한 존재이기도 합니다. 생태계 위기는 자연의 문제가 아니라 인간 시스템의 문제이며, 해법 역시 인간의 변화에 있습니다. 결국 생태계의 미래는 숲이 아니라 인간의 선택 속에서 결정된다는 말입니다.