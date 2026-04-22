충북기후위기비상행동, 지구의 날 맞아 '그린워싱' 비판

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북지역 시민사회단체가 지구의 날을 맞아 정부의 에너지 정책을 비판했다.충북기후위기비상행동은 22일 성명을 내고 "정부가 기후위기 극복을 말하면서도 핵발전소 건설과 송전선로 확대를 추진하는 것은 기만"이라며 "녹색대전환을 내세운 국제행사는 실질적 기후정의와 거리가 먼 '그린워싱'에 불과하다"고 주장했다.이들은 4월 20일부터 25일까지 여수에서 열리는 유엔기후변화협약 기후변화주간과 정부의 '녹색대전환 국제 주간'을 언급하며 "말뿐인 행사로 기후정의를 실현할 수 없다"고 비판했다.특히 신규 핵발전소 건설과 송전탑 확충 정책을 문제 삼았다. 단체는 "탈석탄은 지연되고 재생에너지 확대는 더딘 반면, 대기업과 자본 중심의 탄소시장은 확대되고 있다"며 "지역을 희생시키는 송전탑 건설이 계속되는 상황에서 정의로운 전환을 말할 수 없다"고 지적했다.전력 수급과 관련해서도 "2026년 기준 국내 전력 공급능력은 100GW 수준이지만 실제 수요는 80GW로 예비율이 25%를 넘는다"며 "공급 부족이 아닌 전력 구조의 문제임에도 신규 원전 건설을 추진하는 것은 수요관리 실패를 드러낸 것"이라고 말했다.이어 "데이터센터 확대를 이유로 핵발전소가 필요하다는 정부 논리는 설득력이 부족하다"며 "태양광은 1년 내 구축이 가능하고, 에너지저장장치(ESS)와 결합하면 안정적인 전력 공급도 가능하다"고 강조했다. 또 "핵폐기물 처리 문제도 해결하지 못한 상황에서 위험성과 비용이 큰 원전을 고집하는 것은 납득하기 어렵다"고 덧붙였다.충북지역을 지나는 초고압 송전선로도 우려스럽다는 입장이다. 이들은 "신계룡-북천안, 동해안-신가평 송전선로가 청주와 제천·단양 등을 관통하며 지역 주민의 삶을 위협하고 있다"며 "농촌이 도시의 전력 공급을 위한 '전력 식민지'로 전락하고 있다"고 비판했다.단체는 대안으로 재생에너지 중심의 지역 분산형 전력 체계를 제시했다. "전력자립도가 낮은 충북의 해답은 핵발전이 아닌 유휴부지를 활용한 태양광 확대"라며 "도시에서 소비하는 에너지는 도시에서 생산하는 구조로 전환해야 한다"고 강조했다.충북기후위기비상행동은 "기후위기 시대에 역행하는 그린워싱을 중단하고 재생에너지 자립 체계 구축에 즉각 나서야 한다"고 촉구했다.