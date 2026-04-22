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경제

26.04.22 17:04최종 업데이트 26.04.22 17:04

SK하이닉스, 청주에 19조원 P&T7 공장 착공

22일 테크노폴리스산단지에서 어드밴스드 패키징 전용 공장 착공식 개최

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22일 열린 P&T7 공장 착공식. 사진=SK하이닉스 제공.
22일 열린 P&T7 공장 착공식. 사진=SK하이닉스 제공. ⓒ 충북인뉴스

SK하이닉스는 22일 청주시 흥덕구 청주 테크노폴리스 산업단지에서 어드밴스드 패키징 전용 공장 'P&T7' 착공식을 개최했다.

해당 시설은 전공정에서 생산된 반도체 칩을 패키징하고 최종 검증하는 후공정 팹으로, AI 메모리 수요 대응을 위한 핵심 생산기지로 구축된다.

P&T7은 약 23만㎡ 규모 부지에 조성된다. 웨이퍼레벨패키징(WLP) 공정 3개 층 약 6만㎡, 웨이퍼테스트(WT) 공정 7개 층 약 9만㎡ 등 총 15만㎡ 수준의 클린룸을 갖출 예정이다.

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2027년 10월 WT 라인, 2028년 2월 WLP 라인 준공을 목표로 단계적으로 건설된다.

청주에 M11, M12, M15, M15X에 이어 P&T7까지 더해지면 청주가 AI 메모리 후공정의 중심지가 될 것으로 기대된다.

SK하이닉스에 따르면 투자 규모는 약 19조 원이며, 지역 경제에 미치는 파급 효과도 적지 않을 것으로 전망된다.

공사 기간 중 일평균 320명, 누적 9000명 규모의 인력이 투입되며, 준공 이후에는 약 3000명의 상주 인력이 필요할 것으로 예상돼 고용 창출과 산업단지 활성화, 교통·인프라 확충 등 연쇄 효과도 기대된다.

SK하이닉스는 이번 투자를 통해 수도권 중심의 산업 구조를 분산하고 지역 거점을 기반으로 한 생산 체계를 강화한다는 방침이다.

또한 향후 AI 수요 확대에 대응하기 위한 추가 후공정 시설 확충 가능성도 열어둔 상태다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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