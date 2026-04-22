광복회, 이상식 충북도의원·오옥균 <충북인뉴스> 대표에 감사패

큰사진보기 ▲22일, 오옥균 <충북인뉴스> 대표이사(맨 오른쪽)와 이상식 더불어민주당 충북도의원(맨 왼쪽)이 이종찬 광복회 회장으로부터 감사패를 수여받았다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

오옥균 <충북인뉴스> 대표이사와 이상식 더불어민주당 충북도의원이 광복회(회장 이종찬)로부터 감사패를 받았다.22일, 국가보훈부(장관 권오을)와 광복회는 충북 괴산군 충북유기농연구소에서 '이달의 독립운동가 선정패 수여식' 행사를 진행했다.'이달의 독립운동가'는 국가보훈부가 독립을 위해 헌신한 독립운동가의 공적을 기리기 위해 1992년부터 매달 선정해 발표하는 선양 사업이다.4월 '이달의 독립운동가'로는 파리장서운동에 참여한 이명균(李明均, 1863~1923), 장석영(張錫英, 1851~1926), 충북 괴산 출신 유진태(兪鎭泰, 1872~1942) 등 3인이 선정됐다.파리장서운동은 1919년 3·1항쟁 당시 민족대표 33인에 유림이 참여하지 못한 데 대한 반성과 유교적 지조를 보여주기 위해 추진됐다.유림 측은 134명의 대표 인사 서명을 받아 프랑스 파리에서 개최된 강화회의에 한국 독립을 호소하는 장문의 서한을 작성했다. 총 2674자에 달하는 한문 청원서로, 명성황후 시해와 주권 침탈의 부당함을 폭로하고 한국 독립의 당위성을 강조했다.국가보훈부는 이날 세 애국지사의 후손에게 선정패를 전달하며 감사와 존경의 마음을 전했다.광복회는 충북지역에서 독립운동가 선양사업에 앞장서 온 이상식 도의원과 오옥균 <충북인뉴스> 대표이사에게 감사패를 수여했다.이상식 도의원은 2019년 초선 시절 '충청북도 독립운동 기념사업 지원조례'를 대표 발의해 통과시켰다. 충북도의회 의원들을 규합해 '독립운동사 연구모임'을 이끌었고, 2025년에는 '충북지역 친일반민족행위자 미귀속 재산에 관한 귀속방안 연구' 등을 주도했다.오옥균 대표는 <충북인뉴스> 대표이사로 재직하면서 공연과 출판 등 행사를 통해 독립운동가들의 고귀한 정신을 기리는데 앞장섰다. 2023년 10월 13일에는 충북개신문화관에서 공연 '날아라 홍범도, 까레이츠의 노래'를 개최했다.2025년 3월 1일에는 제106주년 3·1절을 맞아 '친일재산 국가귀속 상당산성 껴안기 대회'를 진행했다. 같은 날, 청소년들을 대상으로 진행된 '도전 골든벨 역사퀴즈대회'를 통해서는 충북지역 내 독립운동가들의 삶과 공적을 살필 수 있게 하고, 친일재산 국가귀속의 필요성을 알렸다.이어 올해 1월 7일에는 청주아트홀에서 '독립운동가 보재 이상설 선생 헌정음악회, 우수리스크 편지' 공연을 진행했다. 이 공연은 국내 최초로 순수 창작 독립운동가요를 독립운동가 한 사람에게 헌정하는 음악회로 주목을 받았다.한편 이날 행사에는 권오을 국가보훈부 장관과 이종찬 광복회장이 참석할 예정이었지만, 마지막 국외 거주 독립유공자인 고 이하전 지사의 유해 봉환식이 열린 관계로 참석하지 못했다.김영환 충북도지사와 윤건영 교육감은 축사를 보내 이명균, 장석영, 유진태 선생의 후손과 감사패를 받은 이상식 도의원과 오옥균 대표에 대한 감사의 마음을 전했다.