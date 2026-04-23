'언제까지 방치할 건가'... 이 마을에 또다시 울린 굉음과 비명

22일 낮 12시 10분경, 경상남도 함양군 휴천면 천왕봉로(국지도 60호선) 한남마을 앞 도로에서 굉음과 함께 비명이 터져 나왔다. 소형 승용차와 1톤 트럭이 정면으로 추돌하는 인명 사고가 발생한 것이다.
찌그러진 승용차와 길가로 튕겨 나간 트럭, 아스팔트 위를 뒤덮은 파편들은 사고 당시의 충격을 고스란히 보여주었다. 긴급 출동한 119 구조대원들이 부상자를 이송하고 경찰이 현장을 수습하는 동안, 이를 지켜보는 주민들 역시 불안감을 감출 수 없었다.
사고가 발생한 이곳은 주민들에게 도로가 아니라 '흉기'다. 매년 한두 건 이상의 크고 작은 사고가 끊이지 않는 '사고 다발 구역'이기 때문이다. 특히 이곳은 평생을 함께해온 이웃을 피해자로, 때로는 가해자로 만들고 있다. 시야 확보가 어려운 급커브 구간에서 마을 주민이 농기계를 몰고 나오거나 길을 건너다 사고를 당하는 일이 반복되고 있다. 마을 안길과 직결된 도로지만, 지리산을 찾는 관광객들과 과속 화물차들에게 주민들의 안전은 안중에도 없다.
이 도로는 지난 2021년에도 덮개나 뒷문 없이 큰 바위를 싣고 다니는 덤프트럭들이 많아, 위험 요소가 된 적이 있다.
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'과속방지턱도 비웃는 질주'... 보행권 사라진 마을
한남마을 주민들은 매일 목숨을 걸고 집 밖을 나선다. 도로 위 횡단보도와 과속방지턱은 이미 질주하는 차량들에게 무시당한 지 오래다. 커브길 특성상 전방 시야 확보가 되지 않아 보행자는 늘 위험에 노출되어 있다.
또한 갓길조차 없는 협소한 도로 구조 탓에 주민들은 차들과 어깨를 맞대고 위태로운 보행을 이어가고 있다. 과적과 과속을 일삼는 화물차들의 중앙선 침범과 추월은 일상이 되었고, 주민들은 그럴 때마다 가슴을 쓸어내린다.
주민들은 그동안 함양군수와의 대화는 물론, 관계 기관에 수차례 대책 마련을 호소해 왔다. 주민들은 ▲고정식 과속단속 카메라 설치 ▲마을 구간 제한속도 하향 ▲안전한 보행로(데크 등) 확보 등을 요구하고 있다.
하지만 돌아온 것은 "검토 중"이라는 공허한 답변 뿐이었다. 주민들은 "사고가 날 때마다 건의해도 바뀌는 게 없다. 사람이 죽어 나가야만 예산을 세울 것이냐"라며 함양군과 경찰의 안일한 대응을 비판하고 있다.
이에 함양군은 "지난 1월 군민과의 대화에서 '국지도 60호선 교통안전 문제'와 관련해 지방도 간선도로 기능을 유지하기 위해 속도 제한의 필요성이 높은 구간에 대한 주민 건의가 있었다"고 전했다. 이어 "유관기관(경찰서, 도로교통공단 등)의 선별적인 검토을 거처 사고다발구역 지정 여부를 결정한다"고 설명했다. 한편 함양군 건설교통과 도로계는 "사고위험 지역에 대해 상급기관에 개선 요청 중"이라는 입장을 전했다.
덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.