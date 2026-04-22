국힘 "정동영 '구성 핵시설' 발언에 외교적 파장... 외통위 현안질의 열어야"

큰사진보기 ▲국회 외교통일위원회 김석기 위원장이 22일 국회 소통관에서 정동영 통일부 장관의 이른바 '북한 구성 소재 핵시설' 언급과 관련, 기자회견을 열고 있다. 왼쪽부터 외교통일위원회 국민의힘 김기현 의원, 김 위원장, 수어통역, 김 건 간사. 2026.4.22 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국민의힘이 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 핵시설' 발언을 문제 삼아 전방위로 정부 때리기에 나섰다.김석기·김기현·김건 의원 등 국민의힘 소속 국회 외교통일위원회 위원들은 22일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "정 장관 발언으로 인한 외교적 파장이 확산하고, 정부와 이재명 대통령이 비상식적인 해명을 이어가면서 사태가 일파만파 번지고 있다"면서 더불어민주당에 긴급 외통위 현안질의 개최를 요청했지만 거부당했다고 주장했다.외교통일위원장을 맡고 있는 김석기 의원은 "외통위 야당 간사인 김건 의원이 민주당 간사에게 내일 즉시 현안질의를 위한 외통위를 소집하자고 제안했는데 '필요 없다'는 답변을 받았다"면서 "내일 상임위를 열어 국민이 궁금해 하는 사안, 외통위 야당 의원들이 궁금해 하는 상황을 정 장관 본인에게 충분히 질의하고 정 장관이 답변하면 모든 게 밝혀지지 않겠느냐"고 말했다.김기현 의원은 "민주당에서 사실 확인을 피하기 위해 상임위 소집 자체를 회피하고 있는 것"이라고 성토했다.그는 또 "민간 연구단체나 언론에서 추측성 보도한 것과 주무장관이 공식적으로 국회 상임위에서 발언하는 것은 다르다"면서 민간 연구기관이 '구성' 핵시설 가능성을 거론한 것과 정 장관이 국회 외통위 전체회의에서 구성 우라늄 농축시설이 가동 중이라고 언급한 것은 차원이 다른 문제라고 지적했다.이날 외통위 소속 국민의힘 의원들은 "이재명 대통령은 외교 안보 참사를 일으켜 국익을 훼손한 정 장관을 즉각 해임해야 한다"고 주장했다.앞서 국회 국방위원회 소속인 성일종·한기호·강대식·강선영·유용원·임종득 국민의힘 의원도 이날 기자회견을 열고 정동영 장관 발언 문제로 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 국방부를 찾아 항의한 사실이 있는지 밝히라고 추궁했다.이들은 "국방부는 '주한미군사령관이 국방부 장관에게 항의했다는 것은 한미 군사외교상 적절하지 않고, 사실도 전혀 아님'이라고 했다"면서 "핵심은 주한미군사령관이 국방부에 찾아갔는지 여부인데, '항의는 없었다'에 방점을 두고 전혀 사실이 아니라고 부인한 것"이라고 주장했다.성일종 국방위원장은 "브런슨 사령관이 지난 10일과 11일 용산 국방부 청사를 방문한 것인지 공개하라"며 "중대사안이 없다면 주한미군사령관이 한가하게 안 장관을 찾아갈 일이 있겠느냐"고 목소리를 높였다.국민의힘 국방위원들은 "정 장관의 발언 이후에 주한미군사령관이 안규백 국방부 장관을 찾아왔던 일이 있는가, 없는가"라며 국방부에 해명을 재차 요구했다.성일종 국방위원장은 전날(21일)에도 기자회견을 열고 정 장관 발언과 관련해 브런슨 사령관이 안규백 국방부 장관에게 강력히 항의했다면서 "얼마나 다급했으면 사령관이 찾아가 항의를 했겠느냐"고 주장한 바 있다.한편 안규백 국방부 장관은 "(국민의힘이 주장하는) 주한미군사령관의 항의는 없었다"면서 "포괄적 상황은 논의했다"고 밝혔다.안 장관은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에 출석해 '브런슨 주한미군사령관으로부터 정동영 장관 발언과 관련해 항의를 받은 사실이 있느냐'는 윤상현 국민의힘 의원의 질의에 "전혀 사실이 아니다"라고 말했다.