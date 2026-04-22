대전평화연대 "미셸 박 스틸 주한미대사 지명 철회하라"

큰사진보기 ▲지난 20일 오전 서울 광화문 미국대사관앞에서 '미셸 스틸 주한미대사 지명 철회'를 촉구하는 기자회견이 열렸다. 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동 등 국내외 419개 단체가 참여한 이날 기자회견에서 참석자들은 미셸 스틸 전 의원에 대해 ‘북한과의 대화와 협상을 원천적으로 반대’ ‘종전선언 등도 공개적으로 반대’ ‘한국의 대만 관련 군사지원 강변’ ‘이승만 독재미화 다큐 건국전쟁 후원’ ‘윤석열 지지세력들의 부정선거 주장에 동조’하는 인물이라고 지적했다(오마이뉴스 자료사진). ⓒ 권우성 관련사진보기

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대전자주통일평화연대(대전평화연대)가 미국 트럼프 행정부의 미셸 박 스틸 전 연방 하원의원 주한미대사 지명에 대해 철회를 촉구하고 나섰다.대전평화연대는 22일 성명을 통해 "미셸 박 스틸 주한미대사 지명은 단순한 외교 공백 해소가 아니라 한반도를 미국 패권 전략의 전초기지로 더욱 노골화하겠다는 선언"이라며 규정했다.이들은 "미셸 박 스틸 지명자는 한반도의 평화보다 미국의 국익과 '아메리카 퍼스트'를 앞세우는 극우 정치인"이라며 "대결과 압박을 우선시하는 인물의 부임은 경색된 남북 관계를 더욱 악화시키고 사회적 갈등을 증폭시킬 것"이라고 주장했다.또한 "이번 인사는 한반도를 대중국 압박을 위한 전초기지로 활용하려는 미 행정부의 의도를 드러낸 것"이라며 "한미일 군사협력 강화와 방위비 분담금 증액, 무기 구매 압박 등으로 한국의 외교적 자율성을 훼손할 우려가 있다"고 지적했다.아울러 대전평화연대는 "지명자가 과거 한국의 선거제도를 부정하는 발언에 동조하는 등 민주주의를 훼손하는 태도를 보였다"며 "이러한 인물이 대사직을 수행하는 것은 한국 국민에 대한 모독이자 주권 침해"라고 비판했다.이들은 끝으로 "미 행정부는 한반도 평화와 대한민국 민주주의를 위협하는 미셸 박 스틸의 주한미대사 지명을 즉각 철회하라"고 요구하고, 한국 정부를 향해서도 "관성적 수용이 아닌 주권과 민주주의 관점에서 철저히 검증하고 필요시 아그레망 거부 등 단호한 조치를 취해야 한다"고 촉구했다.