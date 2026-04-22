공습에도 테헤란 지킨 대사관 직원 23명에 총 1억 원 포상금

큰사진보기 ▲이란에 체류하던 한국인 24명이 지난 3월 3일(현지시간) 투르크메니스탄으로 무사히 대피했다. 이날 외교부에 따르면 이들은 주이란한국대사관이 임차한 버스 2대에 나눠타고 전날 오전 5시 테헤란에서 동쪽으로 출발했다. 이들은 중간 기착지에서 1박한 이후 이날 저녁 투르크메니스탄 국경을 넘어 안전하게 입국 수속을 마쳤다. ⓒ 연합뉴스 = 외교부 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주이란대사관 홈페이지에 접속하면 뜨는 팝업 화면, 각종 안전 공지가 연이어 게시돼 있다. ⓒ 주이란대한민국대사관 관련사진보기

미국·이스라엘의 공격 이후 53일째 이어지고 있는 전쟁 상황에서 이란 현지를 떠나지 않고 임무를 수행하고 있는 주이란 대한민국대사관(대사 김준표) 직원에게 특별성과포상금이 지급됐다.외교부는 22일 "중동 상황 대응과 관련해 주이란대사관 직원 23명(외국적 10명 포함)에 대해 특별성과 포상금 총 약 1억 원을 지급했다"며 "포상금은 직급·국적과 관계없이 우리 국민 대피 지원 등 과정에서의 업무량 및 위험 노출도 등을 고려한 기여도에 따라 차등 지급됐다"고 밝혔다.외교부는 포상을 하게 된 공로를 "전쟁 발발 후에도 대사관을 정상적으로 운영하며 이란 측과의 소통을 긴밀하게 유지해 왔고, 우리 국민 및 이란인 가족의 육로 대피를 성공적으로 지원하였으며, 잔류 국민의 안전을 매일 확인하는 등 위험한 상황 속에서도 헌신적인 업무 수행으로 재외국민 보호에 있어 탁월한 성과를 거둔 것으로 평가된다"고 설명했다.재외국민 안전 관련 업무가 강조됐지만, 한국대사관이 테헤란 현장에서 정상 운영을 유지하면서 대이란 외교에 크게 기여한 점도 고려한 것으로 전해졌다. 압바스 아락치 이란 외무장관과 조현 외교부장관의 전화통화, 정병하 외교부장관 특사 파견 등이 주이란대사관의 활동으로 가능했다는 평가다.지난 8일 미국과 이란이 휴전에 합의하기 전까지, 테헤란에는 공습이 이어졌다. 대사관 및 직원 숙소 인근에도 폭격 피해가 보고됐다. 대부분의 나라들이 대사관 등 공관 인력을 철수시킨 가운데 이웃한 페르시아만 국가들을 제외하고 이란에 대사관 운영을 유지한 나라는 한국과 일본, 핀란드 정도였던 걸로 알려졌다.