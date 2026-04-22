'마지막 국외 거주 독립유공자' 고 이하전 지사, 고국 귀환

큰사진보기 ▲‘마지막 국외 거주 독립유공자’ 故 이하전 지사의 유해가 고국으로 송환되어 대전현충원 독립유공자 제6묘역 50호에 안장되었다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘마지막 국외 거주 독립유공자’ 故 이하전 지사의 유해가 고국으로 송환되어 대전현충원 독립유공자 제6묘역 50호에 안장되었다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲4월 22일 대전현충원에서 진행된 독립유공자 故 이하전 지사 안장식에서 대전현충원 김정연 원장이 권오을 국가보훈부 장관의 추모사를 대독하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲4월 22일 대전현충원에서 진행된 독립유공자 故 이하전 지사 안장식에서 광복회대전지부 양준영 지부장이 故 이하전 지사의 약력을 보고하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.

지난 2월 4일 오전 미국 샌프란시스코 자택에서 104세 일기로 타계한 최고령이자 '마지막 국외 거주 독립유공자' 고 이하전 지사의 유해가 국내로 송환되어 대전현충원 독립유공자 제6묘역 50호에 22일 안장됐다.1921년 평양에서 태어난 이하전 지사는 1938년 10월 상순경 평양 숭인상업학교 재학 중 오영빈, 김구섭 등과 함께 조국독립을 목적으로 비밀결사 독서회를 조직해 활동했다. 이하전 지사는 이후 일본에 유학해 도쿄(東京) 호세이(法政)대학 예과에 재학 중에도 비밀결사 운동을 계속하다가 1941년 1월 일본 경찰에게 붙잡혔다. 이 일로 그는 치안유지법 위반으로 징역 2년 6월형을 선고받고 옥고를 치렀다.정부에서는 공훈을 기리어 1990년에 건국훈장 애족장을 수여했다. 이하전 지사는 해방 후 1948년 미국으로 건너가 미 육군 언어학교 한국어과 교수가 되어 미군 장병들에게 한국어와 한국 문화를 가르쳤다. 1947년 흥사단에 입단했던 고인은 도산 안창호 선생을 존경하며 흥사단 정신으로 살았다.권오을 국가보훈부 장관은 추도사를 통해 "지사님께서 걸어오신 지난 세기는 우리 민족의 고난과 극복 그리고 번영의 역사 그 자체였다"며 "차가운 감옥 안에서도 결코 꺾이지 않았던 지사님의 기개는 오늘날 우리가 누리는 자유와 평화의 뿌리가 되었다"고 밝혔다. 그러면서 "나라를 위해 모든 것을 바쳤으나 돌아오지 못한 분들을 찾아내고 그 유해를 고국 산천으로 봉환하는 것은 국가의 당연한 책무"라며 "정부는 마지막 한 분의 독립 유공자를 대한민국으로 모실 때까지 결코 멈추지 않을 것"이라고 강조했다.고 이하전 지사의 유해는 전날 18시 30분, 인천공항을 통해 봉환되었고, 대전현충원 안장에 앞서 이날 오전 10시에 서울현충원에서 봉환식을 거행했다. 국외 안장 독립유공자의 유해봉환은 1946년 백범 김구 선생이 윤봉길, 이봉창, 백정기 의사 등 삼의사를 시작으로, 이번 이하전 지사까지 총 156위가 국내로 봉환됐다.한편 이 지사가 별세하면서 생존 애국지사는 4명으로 줄었다. 4명 모두 국내에 거주하고 있다.